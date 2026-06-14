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Ayyoub Bouaddi, annoncé à Arsenal, réagit lorsqu’un journaliste lui demande si la star marocaine rejoindra la Premier League après sa prestation magistrale contre le Brésil
Arteta jette son dévolu sur un jeune prodige de la Ligue 1
Arsenal a déjà entamé les démarches nécessaires pour s'assurer la signature de ce jeune prodige marocain, Mikel Arteta l'ayant apparemment identifié comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain. Les Gunners observent son progression depuis un certain temps, mais sa prestation face à la Seleção a ravivé leur intérêt.
Convaincu par ses qualités techniques, l’Espagnol estime qu’il peut avoir un impact immédiat à l’Emirates. La phase de surveillance attentive des Gunners s’est désormais transformée en démarche officielle, le club étant en contact avec l’entourage du joueur depuis plusieurs mois. Ils devront toutefois rivaliser avec le Paris Saint-Germain et Chelsea, qui suivent également de près l’évolution du milieu de terrain.
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Bouaddi sort de son silence au sujet des rumeurs de transfert.
Malgré le brouhaha autour de son avenir, Bouaddi garde son sang-froid alors qu’il dispute son premier grand tournoi international. Interrogé sur l’intérêt marqué de la Premier League et la possibilité d’un transfert à Arsenal, la jeune sensation de 18 ans a pris soin de ne pas se laisser déconcentrer. Il a clairement indiqué que, bien qu’il soit conscient de cet intérêt, sa priorité actuelle reste son équipe nationale et sa campagne en Coupe du monde.
« Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde et je ne peux pas répondre à cette question pour le moment », a-t-il confié au journaliste de The Athletic David Ornstein après la rencontre. « Bien sûr, je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi. Mais, pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde avec le Maroc et nous allons tout donner pour faire de notre mieux. » Une prise de parole remarquablement mature pour un joueur qui fêtera ses 19 ans en octobre et poursuit parallèlement des études de mathématiques.
Une véritable démonstration de talent au milieu de terrain face au Brésil
L’engouement est pleinement justifié après sa prestation dans le New Jersey, qui a démenti son jeune âge. Bouaddi a dicté le rythme du match face à une sélection brésilienne pourtant composée de stars, en enregistrant 87 touches de balle, le meilleur total de son équipe. Sa vision du jeu et sa capacité à se libérer de la pression ont été particulièrement remarquables, même lorsqu’il était pris à partie par la superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, dans sa propre surface de réparation. Sans ciller, il s’est régulièrement dégageant, permettant au Maroc de conserver le contrôle du ballon.
Statistiquement, le joueur de Lille était dans une catégorie à part : il a réalisé 53 courses balle au pied, soit bien plus que tout autre coéquipier. Son impact défensif a été tout aussi remarquable, avec des interventions tranchantes et un pressing agressif qui a désorganisé le milieu brésilien. Pour un joueur disputant le plus grand tournoi de la planète, son sang-froid était tout simplement stupéfiant.
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Lille a fixé un prix de vente exorbitant
Les Gunners vont devoir casser leur tirelire : Lille, conscient du joyau qu’il possède, n’entend pas brader Bouaddi. Auteur de plus de 2 300 minutes en Ligue 1 la saison passée, le milieu marocain a déjà démontré sa capacité à tenir la distance physiquement. En position de force dans les négociations, le club nordiste réclamerait, selon plusieurs sources, environ 70 millions d’euros pour laisser partir cet été ce produit de son centre de formation. Et avec de nouveaux matchs de Coupe du monde à venir, sa cote pourrait encore grimper. Pour l’instant, Arsenal et Mikel Arteta doivent attendre la fin du tournoi nord-américain avant de lancer une ultime offensive pour attirer la pépite marocaine en Premier League.