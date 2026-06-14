Malgré le brouhaha autour de son avenir, Bouaddi garde son sang-froid alors qu’il dispute son premier grand tournoi international. Interrogé sur l’intérêt marqué de la Premier League et la possibilité d’un transfert à Arsenal, la jeune sensation de 18 ans a pris soin de ne pas se laisser déconcentrer. Il a clairement indiqué que, bien qu’il soit conscient de cet intérêt, sa priorité actuelle reste son équipe nationale et sa campagne en Coupe du monde.

« Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde et je ne peux pas répondre à cette question pour le moment », a-t-il confié au journaliste de The Athletic David Ornstein après la rencontre. « Bien sûr, je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi. Mais, pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde avec le Maroc et nous allons tout donner pour faire de notre mieux. » Une prise de parole remarquablement mature pour un joueur qui fêtera ses 19 ans en octobre et poursuit parallèlement des études de mathématiques.