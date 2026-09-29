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Aymeric Laporte revient sur le parcours de l’Espagne après le sacre à la Coupe du monde 2026 et explique son choix de quitter la France
Laporte revient sur son changement d’allégeance
Laporte est revenu sur son parcours international avec l’Espagne après son sacre à la Coupe du monde 2026, en éclairant les raisons de son départ de la France. Le défenseur central de l’Athletic Club a insisté sur le fait que sa fierté de porter le maillot de l’Espagne va bien au-delà des trophées, après avoir officiellement changé de fédération en mai 2021. Ces confidences interviennent après qu’il s’est imposé comme un élément indispensable de l’arrière-garde espagnole tout au long de sa campagne mondiale victorieuse.
- DeFodi Images
Le défenseur central met en avant des liens personnels profonds
L’ancien défenseur de Manchester City a souligné que son attachement à l’Espagne découle de racines familiales proches et de son identité personnelle, plutôt que d’une quête de trophées. S’exprimant auprès de Mario Suarez dans El camino de Mario, Laporte a déclaré : « Gagner la Coupe du monde, la Ligue des nations et l’Euro... même si rien de tout cela ne s’était produit, je ressentirais exactement la même fierté. Ma femme, ma famille et mes enfants sont d’ici. Je m’identifie vraiment à l’Espagne. »
Revenant sur un processus de naturalisation qui a d’abord calé avant d’aboutir finalement, il a ajouté : « Cela a été un long processus parce qu’il y avait eu une première approche un an et demi ou deux ans plus tôt qui n’avait pas abouti pour plusieurs raisons. Ensuite, nous avons recommencé à discuter, et ils m’ont clairement fait comprendre qu’ils voulaient vraiment compter sur moi. Nous avons tous les deux convenu qu’il s’agissait d’une opportunité unique qu’on ne pouvait pas laisser passer. »
Le camouflet de Deschamps a provoqué un départ en sélection
La décision de Laporte de changer d’allégeance est intervenue après le coup d’arrêt de ses perspectives internationales sous l’ancien sélectionneur de la France Didier Deschamps, malgré le fait qu’il ait porté le brassard des Bleus à plusieurs niveaux de jeunes.
Revenant sur ce tournant, il a ajouté : « Je suis né à Agen et j’y ai vécu jusqu’à mes 15 ans avant de partir à Bilbao. Toute ma famille est française, et en France le patriotisme est très ancré. J’aimais la France, mon premier pays, mais quand des choses comme ma situation avec l’équipe nationale arrivent, cela vous force à repenser les choses. L’Athletic m’a accueilli, et c’est ici que je me suis le plus développé. Le sélectionneur de la France ne comptait pas du tout sur moi, donc j’ai pris la décision de changer. »
- Getty Images Sport
Les champions du monde à l’épreuve à Séville
Le joueur de 32 ans reste un pilier de la défense de l’Espagne dans sa campagne en cours de Ligue des nations. Après avoir disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la palpitante victoire 3-2 contre l’Angleterre à Wembley, l’ancien défenseur d’Al-Nassr tourne désormais son attention vers le choc de mardi contre la Croatie à Séville, alors que les champions du monde cherchent à préserver leur dynamique positive.
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