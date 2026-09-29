L’ancien défenseur de Manchester City a souligné que son attachement à l’Espagne découle de racines familiales proches et de son identité personnelle, plutôt que d’une quête de trophées. S’exprimant auprès de Mario Suarez dans El camino de Mario, Laporte a déclaré : « Gagner la Coupe du monde, la Ligue des nations et l’Euro... même si rien de tout cela ne s’était produit, je ressentirais exactement la même fierté. Ma femme, ma famille et mes enfants sont d’ici. Je m’identifie vraiment à l’Espagne. »

Revenant sur un processus de naturalisation qui a d’abord calé avant d’aboutir finalement, il a ajouté : « Cela a été un long processus parce qu’il y avait eu une première approche un an et demi ou deux ans plus tôt qui n’avait pas abouti pour plusieurs raisons. Ensuite, nous avons recommencé à discuter, et ils m’ont clairement fait comprendre qu’ils voulaient vraiment compter sur moi. Nous avons tous les deux convenu qu’il s’agissait d’une opportunité unique qu’on ne pouvait pas laisser passer. »