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« Avoir 15 points sur 18 n’est pas facile » : Manuel Pellegrini refuse de s’emballer malgré l’excellent début de saison du Real Betis en Liga
Le but d’Ezzalzouli fait chuter les visiteurs
Les locaux ont enchaîné une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues grâce à une finition à bout portant d’Abde Ezzalzouli juste avant la mi-temps. Ce fut un match difficile face à un adversaire défensif avant que les visiteurs ne se retrouvent à dix après un carton rouge pour Mario Martin. Cette courte victoire 1-0 leur a assuré les trois points devant le public du Benito Villamarin au terme d’un combat physique.
- Pressinphoto
L’analyse d’après-match met en lumière la discipline
Le technicien chilien s'est dit très satisfait de la résilience de son groupe dans un calendrier chargé, surtout après avoir décroché une victoire à l'extérieur contre Lille, leader de la Ligue 1 française, lors de son entrée en lice en Ligue des champions.
Revenant sur le solide début de saison de l'équipe, Pellegrini a déclaré : « Je suis très satisfait. Prendre 15 points sur 18, ce n'est pas facile, surtout en y ajoutant un match de Ligue des champions à l'extérieur contre le leader du championnat de France et en le gagnant. Je pense que c'est un début très motivant, avec des exigences très élevées, pour continuer à pousser afin de finir le plus haut possible. »
Évoquant la défense tenace de Getafe sous les ordres de Jose Bordalas, il a ajouté : « Getafe est une équipe difficile à manœuvrer ; elle défend avec beaucoup de détermination et impose un gros défi physique. Heureusement, nous avons réussi à marquer ce but. Nous nous sommes créé trois ou quatre occasions assez nettes.
« L'équipe a très bien défendu ; ils n'ont quasiment pas menacé notre but. Si vous ne pouvez pas marquer plus d'une fois, vous devez savoir garder votre cage inviolée, tout en conservant toujours le ballon dans la moitié de terrain adverse et en cherchant ce deuxième but. »
Un retour impressionnant entretient la dynamique
Cette impressionnante série permet au Betis de rester troisième au classement, derrière le Real Madrid uniquement à la différence de buts et à trois points d’un FC Barcelone impeccable. La régularité affichée par l’équipe de l’ancien entraîneur de Malaga fait suite à une victoire 2-1 à l’extérieur contre Villarreal et à un succès palpitant 3-2 face à Lille. Leur seul revers jusqu’à présent reste une lourde défaite 5-2 sur le terrain de Levante lors de la troisième journée.
- AgenciaLOF
Le prochain déplacement approche
L’équipe se concentre désormais sur la préservation de sa dynamique alors qu’elle se prépare à se déplacer sur la pelouse du Deportivo La Corogne le dimanche 20 septembre. Le match au stade de Riazor constituera son dernier test avant l’interruption du championnat pour la trêve internationale. Le Betis visera de nouveau les trois points afin de rester au contact des leaders avant cette pause de deux semaines.
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