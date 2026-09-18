Le technicien chilien s'est dit très satisfait de la résilience de son groupe dans un calendrier chargé, surtout après avoir décroché une victoire à l'extérieur contre Lille, leader de la Ligue 1 française, lors de son entrée en lice en Ligue des champions.

Revenant sur le solide début de saison de l'équipe, Pellegrini a déclaré : « Je suis très satisfait. Prendre 15 points sur 18, ce n'est pas facile, surtout en y ajoutant un match de Ligue des champions à l'extérieur contre le leader du championnat de France et en le gagnant. Je pense que c'est un début très motivant, avec des exigences très élevées, pour continuer à pousser afin de finir le plus haut possible. »

Évoquant la défense tenace de Getafe sous les ordres de Jose Bordalas, il a ajouté : « Getafe est une équipe difficile à manœuvrer ; elle défend avec beaucoup de détermination et impose un gros défi physique. Heureusement, nous avons réussi à marquer ce but. Nous nous sommes créé trois ou quatre occasions assez nettes.

« L'équipe a très bien défendu ; ils n'ont quasiment pas menacé notre but. Si vous ne pouvez pas marquer plus d'une fois, vous devez savoir garder votre cage inviolée, tout en conservant toujours le ballon dans la moitié de terrain adverse et en cherchant ce deuxième but. »