Après cette rencontre riche en émotions, l’acteurde « Deadpool » et « Wolverine » s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager des photos de son périple et saluer avec fierté la performance pleine de ténacité de l’équipe nationale.

Il a confié : « Je n'allais pas manquer ce match. J'ai pris l'avion, le train puis la voiture pour être là, et ça valait le coup. Toronto était présent. Le Canada était présent. L'une des meilleures ambiances que ce sport ait connues. Je suis tellement fier de @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer. »



