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2025 Toronto International Film Festival - In Conversation With... Ryan ReynoldsGetty Images Entertainment
Adhe Makayasa

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Avions, trains et voitures ! Le périple épique de Ryan Reynolds pour assister au match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 au Canada en valait vraiment la peine : le copropriétaire de Wrexham s’émerveille devant cette ambiance historique

Canada
Coupe du monde
Wrexham
Championship
Canada vs Bosnie Hérzégovine
Bosnie Hérzégovine

La superstar hollywoodienne et copropriétaire du Wrexham, Ryan Reynolds, a enduré un périple épuisant, combinant plusieurs modes de transport, pour assister au match d’ouverture historique du Canada lors de la Coupe du monde 2026. Ce passionné de football de longue date était déterminé à soutenir son pays natal en personne, se joignant à une foule compacte pour assister à cet événement historique sur le sol canadien.

  • Une star hollywoodienne assiste à un événement historique

    Reynolds a traversé l’Amérique du Nord en utilisant divers moyens de transport pour assister au match d’ouverture du groupe B entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine, au Toronto Stadium. Les coorganisateurs ont semblé fragiles en début de rencontre après avoir encaissé un coup de tête de Jovo Lukic en première période. Cependant, un égaliseur spectaculaire du remplaçant Cyle Larin, inscrit dans les dernières minutes, a fait exploser de joie le public local et a permis aux siens de décrocher un match nul 1-1, synonyme du tout premier point de l’histoire du pays en phase finale de la Coupe du monde.

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  • Reynolds salue le soutien électrique du public local.

    Après cette rencontre riche en émotions, l’acteurde « Deadpool » et « Wolverine » s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager des photos de son périple et saluer avec fierté la performance pleine de ténacité de l’équipe nationale.

    Il a confié : « Je n'allais pas manquer ce match. J'ai pris l'avion, le train puis la voiture pour être là, et ça valait le coup. Toronto était présent. Le Canada était présent. L'une des meilleures ambiances que ce sport ait connues. Je suis tellement fier de @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer. »


  • Larin met fin à la malédiction du tournoi

    Ce résultat a marqué un tournant historique pour le football canadien, mettant fin à une série de six défaites consécutives en Coupe du monde, entre 1986 et 2022. L’attaquant de Southampton, Larin, a joué le rôle de super-sub : il a éliminé son défenseur et trouvé le chemin des filets deux minutes après son entrée en jeu. Ce but décisif a déclenché des célébrations dans tout le pays, offrant au Canada son tout premier but marqué à domicile lors d’une phase finale de Coupe du monde.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les rencontres décisives de la phase de groupes approchent.

    Après avoir enfin remporté sa première victoire dans le tournoi, le Canada doit désormais capitaliser sur cet élan pour aborder un groupe B très disputé. Les co-organisateurs affronteront le Qatar le 18 juin, avant de conclure leur phase de groupes contre la Suisse six jours plus tard. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale à domicile, ils devront faire preuve d’une bien meilleure concentration défensive lors de ces prochaines rencontres, afin d’éviter de nouveau de concéder l’ouverture du score dès les premières minutes.