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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

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Avertissements médicaux et situation inédite : 17 minutes d’angoisse pour Scaloni face à l’Espagne

Espagne vs Argentine
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Coupe du monde
L. Scaloni
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É.-U.

Le souvenir du concert de Shakira inquiète le sélectionneur argentin

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), balaie d’un revers toutes les critiques et continue d’encenser l’édition 2026 de la Coupe du monde, qu’il présente comme la meilleure de l’histoire grâce à des recettes record, une affluence exceptionnelle et une finale très attendue entre l’Argentine et l’Espagne.

En revanche, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, n’a cessé de critiquer certains aspects de l’organisation, tels que les horaires des matchs, les pauses pour s’hydrater, les longs déplacements, et même les événements parallèles au tournoi, qualifiant certains d’entre eux de « surréalistes ».

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  • Le déroulement des deux mi-temps suscite des inquiétudes

    À la veille de la finale, le staff technique argentin doit composer avec une nouvelle source d’inquiétude : la FIFA a officialisé la tenue d’un show de 17 minutes, montage et démontage inclus, entre les deux mi-temps, écartant ainsi les rumeurs d’une interruption de près d’une demi-heure, selon les informations du quotidien argentin Clarín.

    Malgré cette précision officielle, Scaloni et son staff redoutent toujours que l’interruption dépasse le temps indiqué.

    Le show sera mené par Chris Martin, leader de Coldplay, et réunira plusieurs stars internationales. Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira et Burna Boy figureront parmi les artistes présents et interpréteront notamment « Day Day », l’hymne officiel de la Coupe du monde.

    « Plaza Sésamo », « The Muppets » et la célèbre chorale « PS22 », composée d’élèves d’une école primaire de Staten Island, viendront également renforcer ce plateau.

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  • Un événement sans précédent suscite l’inquiétude en Argentine

    Infantino a déclaré : « Alors que le monde entier s’unit pour assister à la finale de football la plus importante de l’histoire, cet événement sans précédent célébrera le football, la musique et les valeurs que nous partageons, dans le but de laisser un héritage qui perdurera bien au-delà du coup de sifflet final. »

    La cérémonie de clôture débutera 90 minutes avant le coup d’envoi de la finale et réunira Post Malone, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Schwarzenegger, Ai Shu Speed et Robbie Williams.

    Mais tous ces artistes parviendront-ils à se produire sur scène en seulement 17 minutes ?

    Selon le journal, l’équipe technique argentine en doute, craignant que ce condensé ne constitue un danger pour les joueurs. Un précédent lors de la Copa América 2024, où Shakira avait prolongé la mi-temps à 25 minutes pour sept minutes de prestation au Hard Rock Stadium de Miami, vient renforcer ces craintes. 

    Lire aussi : Deux mauvaises nouvelles pour l’Argentine… La solidité de l’Espagne met à l’épreuve les coéquipiers de Messi

  • Avertissements médicaux et risques de blessures

    Le journal argentin analyse : « Bien sûr, cela peut affecter les performances et accroître le risque de blessure chez les joueurs. Une période de repos aussi longue entraîne des erreurs techniques et tactiques, fait baisser l’intensité du match et rend le maintien de la concentration difficile, car le système nerveux n’est plus en alerte. Sans oublier les limitations cognitives, notamment en matière de concentration », explique Pedro Flores, professeur et chercheur à l’université de Colima, au journal espagnol AS.

    Il ajoute : « Des études montrent qu’avec la baisse de la température corporelle, la vitesse de contraction musculaire diminue. De même, le niveau d’oxygène, la circulation sanguine et la souplesse articulaire diminuent, exposant le joueur à un risque de blessure, de crampes ou de spasmes pendant la rencontre. »

    Ainsi, entre projecteurs, musique et stars mondiales, la finale Argentine-Espagne devra relever un défi supplémentaire : veiller à ce que le show ne prenne pas le pas sur la qualité du match.

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