Avertissements médicaux et situation inédite : 17 minutes d’angoisse pour Scaloni face à l’Espagne

À la veille de la finale, le staff technique argentin doit composer avec une nouvelle source d’inquiétude : la FIFA a officialisé la tenue d’un show de 17 minutes, montage et démontage inclus, entre les deux mi-temps, écartant ainsi les rumeurs d’une interruption de près d’une demi-heure, selon les informations du quotidien argentin Clarín.

Malgré cette précision officielle, Scaloni et son staff redoutent toujours que l’interruption dépasse le temps indiqué.

Le show sera mené par Chris Martin, leader de Coldplay, et réunira plusieurs stars internationales. Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira et Burna Boy figureront parmi les artistes présents et interpréteront notamment « Day Day », l’hymne officiel de la Coupe du monde.

« Plaza Sésamo », « The Muppets » et la célèbre chorale « PS22 », composée d’élèves d’une école primaire de Staten Island, viendront également renforcer ce plateau.

Lire aussi : La déception de Marmoush, les exploits de Messi et Martínez… 7 moments qui ont façonné le rêve argentin