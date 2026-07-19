Avertissements médicaux et situation inédite : 17 minutes d’angoisse pour Scaloni face à l’Espagne

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), balaie d’un revers toutes les critiques et continue d’encenser l’édition 2026 de la Coupe du monde, qu’il présente comme la meilleure de l’histoire grâce à des recettes record, une affluence exceptionnelle et une finale très attendue entre l’Argentine et l’Espagne.
En revanche, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, n’a cessé de critiquer certains aspects de l’organisation, tels que les horaires des matchs, les pauses pour s’hydrater, les longs déplacements, et même les événements parallèles au tournoi, qualifiant certains d’entre eux de « surréalistes ».