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Avertissement pour Aston Villa ! Matteo Guendouzi autorisé à faire son retour alors que l’UEFA réduit la suspension en Ligue des champions de la star de Fenerbahce
Succès de l’appel de Guendouzi devant l’UEFA
Fenerbahçe a remporté une importante victoire juridique en dehors du terrain, l’instance d’appel de l’UEFA ayant officiellement accepté de réduire la suspension précédemment infligée à l’ancien milieu d’Arsenal Guendouzi. L’international français avait initialement écopé d’une lourde suspension de quatre matches après une altercation houleuse avec des supporters lors d’un barrage de Ligue des champions contre l’Olympique Lyonnais.
Le club a confirmé dans un communiqué officiel que ses efforts ont été couronnés de succès, ce qui permet à l’un de ses joueurs les plus influents de ne pas rester aussi longtemps en tribunes qu’on le craignait initialement. Selon la mise à jour du club, la sanction initiale d’une suspension de quatre matches, dont deux avec sursis, a été modifiée. La nouvelle décision de l’instance d’appel de l’UEFA ramène la sanction totale à trois matches, dont deux avec sursis pendant une période probatoire d’un an.
- Getty Images Sport
Disponible pour le choc contre Aston Villa
Le moment choisi pour cette décision est particulièrement important pour le club turc, qui se prépare à un déplacement difficile pour affronter Aston Villa, pensionnaire de Premier League. Selon les termes initiaux de la suspension, Guendouzi devait manquer à la fois le match d'ouverture contre la Roma et le déplacement suivant à Birmingham. Cependant, ayant déjà purgé le premier match de sa suspension lors de la rencontre contre le club italien le 10 septembre, la réduction de sa sanction signifie qu'il est désormais autorisé à jouer lors du prochain match à Villa Park.
Le club turc a tenu à clarifier la situation pour ses supporters, en déclarant : « Notre joueur Matteo Guendouzi, qui n'a pas pu jouer le match contre la Roma disputé le 10 septembre 2024, pourra jouer le match contre Aston Villa qui se jouera le 14 octobre 2024, conformément à ladite décision de l'Instance d'appel de l'UEFA. »
Détails de l’incident disciplinaire
La procédure disciplinaire initiale a été déclenchée par des événements survenus après la victoire 2-1 de Fenerbahce contre Lyon le 26 août. L’atmosphère s’est détériorée lors du match retour du tour de barrage, au cours duquel Guendouzi a été accusé d’avoir insulté des personnes présentes au match et provoqué le public local.
Ces actes ont été considérés comme une violation des règles fondamentales de bonne conduite, entraînant une lourde amende en plus de la suspension sportive. L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA avait initialement infligé au joueur une amende de 50 000 € en plus de cette suspension.
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Importance stratégique pour Fenerbahçe
Conserver Guendouzi pour le match contre Aston Villa est considéré comme un élément décisif pour l’équipe d’Ismail Kartal. Le milieu de terrain, qui possède une vaste expérience de la Premier League acquise lors de son passage à Arsenal, apporte un niveau d’impact et de qualité technique difficile à remplacer dans l’effectif de Fenerbahçe. Sa capacité à dicter le tempo et à casser le jeu sera essentielle si le club turc veut ramener quoi que ce soit de son déplacement dans les West Midlands.
L’obstacle Roma ayant déjà été franchi, certes sans le Français, l’attention se tourne désormais entièrement vers la mise en place tactique pour cette confrontation à Villa Park. Les supporters ont réagi avec joie à cette nouvelle sur les réseaux sociaux, conscients que leurs chances de succès dans le nouveau format de la Ligue des champions sont considérablement renforcées avec Guendouzi sur le terrain.
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