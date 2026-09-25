Fenerbahçe a remporté une importante victoire juridique en dehors du terrain, l’instance d’appel de l’UEFA ayant officiellement accepté de réduire la suspension précédemment infligée à l’ancien milieu d’Arsenal Guendouzi. L’international français avait initialement écopé d’une lourde suspension de quatre matches après une altercation houleuse avec des supporters lors d’un barrage de Ligue des champions contre l’Olympique Lyonnais.

Le club a confirmé dans un communiqué officiel que ses efforts ont été couronnés de succès, ce qui permet à l’un de ses joueurs les plus influents de ne pas rester aussi longtemps en tribunes qu’on le craignait initialement. Selon la mise à jour du club, la sanction initiale d’une suspension de quatre matches, dont deux avec sursis, a été modifiée. La nouvelle décision de l’instance d’appel de l’UEFA ramène la sanction totale à trois matches, dont deux avec sursis pendant une période probatoire d’un an.