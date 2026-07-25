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Avertissement officiel à cause du Mondial : ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est sans précédent !

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La Coupe du monde déclenche une crise grave : violences et arrestations en masse

Les répercussions de la Coupe du monde 2026 ne se sont pas limitées au rectangle vert : des chiffres officiels au Royaume-Uni ont révélé une hausse sans précédent des incidents de violence conjugale et des délits liés à la compétition, sur fond de mises en garde concernant le rôle joué par la consommation d'alcool dans l'aggravation de la crise.

Les cas de violence conjugale au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré durant la Coupe du monde de football 2026, avec un total de 384 incidents signalés, selon les chiffres publiés par l'unité de police du football britannique.

Les supporters anglais avaient placé leurs espoirs dans l'entraîneur Thomas Tuchel et dans les coéquipiers du capitaine Harry Kane pour décrocher un deuxième titre en Coupe du monde après 1966, avant que l'Argentine ne brise leurs rêves en demi-finale, laissant les Three Lions se contenter de la médaille de bronze après leur victoire 6-4 face à la France.

  • Aggravation de la crise : la Coupe du monde et la consommation d'alcool

    Selon la chaîne britannique Sky, le commissaire de police Mark Roberts, chef de l'unité football, a déclaré que la Coupe du monde et la consommation d'alcool qui y est associée ont entraîné une hausse générale des incidents signalés.

    Il a ajouté qu'environ 300 cas de violences domestiques ont été enregistrés le soir du match entre l'Angleterre et la Norvège, lorsque les bars ont été autorisés à rester ouverts jusqu'à 2 heures du matin.

    Les chiffres ont montré que les 384 cas de violences familiales ou domestiques représentent 17 % du total des 2 322 incidents liés au football enregistrés au cours du tournoi.

    Par ailleurs, 391 arrestations liées au tournoi ont été recensées au Royaume-Uni. L'ensemble des incidents comprenait 1 008 cas survenus dans des établissements autorisés à vendre de l'alcool, soit le deuxième chiffre le plus élevé lors d'un tournoi similaire.

    Roberts a souligné l'existence d'un lien direct entre l'extension des horaires d'autorisation de vente d'alcool pour les matches tardifs et l'augmentation des incidents, déclarant : « Plus la consommation d'alcool augmente, plus le problème s'aggrave. »

    Il a affirmé que cela concerne également les cas de violences familiales ou domestiques.

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  • Que s'est-il passé lors des précédentes éditions ?

    Les comparaisons avec les tournois précédents révèlent la nature du problème : lors de la Coupe du monde 2018 (Russie), 306 incidents de violence domestique ont été recensés, et lors de l'Euro 2020, on en a dénombré 193.

    Lors de la Coupe du monde 2022 (Qatar) : 119, et lors de l'Euro 2024 (Allemagne), 351 incidents ont été enregistrés, tandis que ce chiffre a atteint 384 cas de violence signalés à la police lors de la Coupe du monde 2026.

    Quant au total des incidents liés au football, il s'établissait ainsi :

    Coupe du monde 2018 : 1487.

    Euro 2020 : 2345.

    Coupe du monde 2022 : 573.

    Euro 2024 : 1302.

    Coupe du monde 2026 : 2322.

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  • Euro 2020 : un record incomparable

    Le chiffre le plus élevé d'incidents au total lors des cinq derniers grands tournois de l'Angleterre a été enregistré durant l'Euro 2020, avec 2 345 incidents et 599 arrestations.

    À l'étranger, Roberts a salué le comportement des supporters anglais qui ont fait le déplacement aux États-Unis, soulignant que « le comportement des supporters a été formidable » malgré les grands effectifs, et que le nombre d'incidents a été très faible. La police locale, aux États-Unis, n'a arrêté que 22 supporters anglais, contre aucun incident enregistré au Qatar en 2022.

    Les délits recensés aux États-Unis comprenaient : 8 délits liés à l'ordre public et à des intrusions non autorisées, 6 agressions ayant causé des blessures, 2 fraudes aux billets, 1 cas d'ivresse et 3 expulsions.

    Roberts a exprimé son inquiétude quant à la capacité des forces à planifier la lutte contre d'éventuels délits au Royaume-Uni, notamment avec la prolongation des licences dans de brefs délais.

    Il a évoqué le match de l'Angleterre contre le Mexique, qui a débuté à une heure du matin, heure britannique, où les bars se sont vu accorder une licence prolongée jusqu'à cinq heures du matin, une décision prise seulement 48 heures avant la rencontre. Il a affirmé que cela ne permettait pas de réorganiser les gardes ni de déployer des agents supplémentaires en temps voulu, appelant à ce que les recommandations sécuritaires soient prises en compte afin d'équilibrer les bénéfices et les menaces potentielles.

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