Les répercussions de la Coupe du monde 2026 ne se sont pas limitées au rectangle vert : des chiffres officiels au Royaume-Uni ont révélé une hausse sans précédent des incidents de violence conjugale et des délits liés à la compétition, sur fond de mises en garde concernant le rôle joué par la consommation d'alcool dans l'aggravation de la crise.

Les cas de violence conjugale au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré durant la Coupe du monde de football 2026, avec un total de 384 incidents signalés, selon les chiffres publiés par l'unité de police du football britannique.

Les supporters anglais avaient placé leurs espoirs dans l'entraîneur Thomas Tuchel et dans les coéquipiers du capitaine Harry Kane pour décrocher un deuxième titre en Coupe du monde après 1966, avant que l'Argentine ne brise leurs rêves en demi-finale, laissant les Three Lions se contenter de la médaille de bronze après leur victoire 6-4 face à la France.