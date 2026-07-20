Dans un premier temps, les Ibériques attendaient que Donald Trump quitte la pelouse. Devant son immobilisme, Rodri a alors levé la Coupe du monde sous les ovations, ignorant la présence du président américain.

C’est finalement le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui, après la remise des médailles, avait déjà laissé le terrain au tout nouveau champion du monde, et qui a incité Trump à quitter le podium. Souriant, il s’est dirigé vers le président américain avant de s’éloigner avec lui.

Fait marquant : bien que Trump se soit tenu juste à côté du roi Felipe d’Espagne lors de la cérémonie de remise des prix, les deux hommes n’ont pratiquement pas échangé un mot. Ces derniers mois, le président américain n’a cessé de critiquer Madrid, accusant l’Espagne de ne pas consacrer assez d’argent à la défense et de se laisser protéger par les États-Unis. Contrairement à d’autres membres de l’OTAN, l’Espagne refuse de s’engager à consacrer 5 % de son PIB aux dépenses militaires.

« L’Espagne est épouvantable, j’ai dit à Scott (le ministre américain des Finances Bessent) qu’il devait mettre fin complètement au commerce avec l’Espagne », avait déjà déclaré Trump en mars, avant d’en rajouter peu après : « Ils n’ont rien à nous offrir, à part des gens formidables. Ils en ont, mais pas de bon gouvernement. » En juin, il a réitéré : « Nous mettons fin au commerce avec l’Espagne, nous ne voulons plus avoir affaire à eux. » Trump a également menacé d’imposer des droits de douane et a qualifié l’Espagne de « absolument horrible ».



