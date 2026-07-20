Lors de la cérémonie de clôture, alors que Rodri, le capitaine de l’équipe d’Espagne, recevait le trophée de la Coupe du monde, le président américain a manifesté peu d’empressement à quitter le podium.
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Aversion personnelle contre l’Espagne ? Des images pour le moins surréalistes ont émaillé la cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde, avec un président américain Donald Trump visiblement mal à l’aise
Dans un premier temps, les Ibériques attendaient que Donald Trump quitte la pelouse. Devant son immobilisme, Rodri a alors levé la Coupe du monde sous les ovations, ignorant la présence du président américain.
C’est finalement le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui, après la remise des médailles, avait déjà laissé le terrain au tout nouveau champion du monde, et qui a incité Trump à quitter le podium. Souriant, il s’est dirigé vers le président américain avant de s’éloigner avec lui.
Fait marquant : bien que Trump se soit tenu juste à côté du roi Felipe d’Espagne lors de la cérémonie de remise des prix, les deux hommes n’ont pratiquement pas échangé un mot. Ces derniers mois, le président américain n’a cessé de critiquer Madrid, accusant l’Espagne de ne pas consacrer assez d’argent à la défense et de se laisser protéger par les États-Unis. Contrairement à d’autres membres de l’OTAN, l’Espagne refuse de s’engager à consacrer 5 % de son PIB aux dépenses militaires.
« L’Espagne est épouvantable, j’ai dit à Scott (le ministre américain des Finances Bessent) qu’il devait mettre fin complètement au commerce avec l’Espagne », avait déjà déclaré Trump en mars, avant d’en rajouter peu après : « Ils n’ont rien à nous offrir, à part des gens formidables. Ils en ont, mais pas de bon gouvernement. » En juin, il a réitéré : « Nous mettons fin au commerce avec l’Espagne, nous ne voulons plus avoir affaire à eux. » Trump a également menacé d’imposer des droits de douane et a qualifié l’Espagne de « absolument horrible ».
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Thomas Müller adresse une critique mesurée à l’encontre de Donald Trump.
Thomas Müller a adressé une critique mesurée à l’égard de l’intervention de Donald Trump. En tant qu’expert pour MagentaTV, l’ancien international allemand a regretté que l’instant de la remise du trophée doive appartenir exclusivement aux vainqueurs.
« Je ne souhaite pas, à présent, placer le président américain au centre d’une Coupe du monde de football. Il s’en charge déjà suffisamment lui-même. Nous n’avons donc pas besoin de lui offrir une tribune supplémentaire », a déclaré Müller.
L’année dernière déjà, lors de la Coupe du monde des clubs, Trump avait suscité de nombreuses critiques en adoptant un comportement similaire lors de la cérémonie de remise des prix. À l’époque également, il n’avait dans un premier temps pas quitté la scène lors des célébrations du Chelsea FC.
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Donald Trump a été sifflé par les spectateurs lors de la finale de la Coupe du monde.
Dès la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, des sifflets ont accueilli le président américain au MetLife Stadium d’East Rutherford. C’était sa première apparition dans un stade, à l’occasion du 104e et dernier match du tournoi disputé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En loge, il était assis entre son épouse Melania et Infantino.
Même s’il avait évité les stades pendant plus de six semaines, Trump avait longtemps fait parler de lui en raison du scandale lié à la suspension levée de l’attaquant américain Folarin Balogun. Il avait appelé Infantino pour lui demander d’annuler le carton rouge. La commission disciplinaire de la FIFA avait effectivement suspendu la sanction avec sursis. Une vague d’indignation a suivi ; Balogun a bien joué en huitièmes contre la Belgique, mais les États-Unis ont été battus 4-1.
Deux jours avant la finale Argentine-Espagne, il avait déjà donné son avis sur le Mondial depuis la Trump Tower à New York : « Je pensais que nous n’étions pas un pays de football. Il s’est avéré que nous en sommes un. Je pense que cela va rester ainsi », a-t-il affirmé, avant d’évoquer sans détour la prochaine candidature américaine pour l’événement. « Cette Coupe du monde a connu un tel succès que nous devrions tout simplement choisir à nouveau les États-Unis », a-t-il déclaré : « Cette fois-ci, nous laisserons le Mexique et le Canada de côté. »
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