Le Real Madrid, qui a attiré Ibrahima Konate loin d’Anfield en 2026, aurait manifesté son intérêt pour Van Dijk. L’ancien attaquant de Liverpool Emile Heskey a déclaré au sujet de ces rumeurs : « Il arrive à la fin de son contrat à Liverpool, mais il faut se rappeler que lorsque certains clubs vous sollicitent, cela vous fait tourner la tête, que vous soyez sous contrat ou non, et le Real Madrid en fait partie.

« Je serais donc surpris que cela ne lui fasse pas tourner la tête. Le seul problème, c’est que voir Liverpool laisser partir une autre grande star à la fin de son contrat ne me plaît pas. »

Van Dijk n’a donné aucune indication laissant penser qu’il est prêt à commencer à ralentir et à avancer péniblement vers la retraite. Il a déclaré au sujet de ses projets à court terme : « Je ne suis pas quelqu’un qui se projette trop loin.

« Il faut très bien prendre soin de soi et faire tout son possible pour être là à chaque fois. J’ai l’impression d’être dans une bonne phase en ce moment, donc je dois simplement continuer.

« Jouer au football, c’est ce qu’il y a de plus amusant. Je comprends que les gens regardent l’âge dans notre sport. Quand les choses se passent bien, ils disent : “Oh, c’est très bien pour ton âge.” Et sinon, vous êtes un vieil homme. Je dois simplement m’assurer de performer aussi bien que possible pour l’équipe, sur le terrain comme en dehors. »