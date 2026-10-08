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Aventure européenne ou départ en MLS ? Combien de temps Virgil van Dijk peut encore jouer alors que Jimmy Floyd Hasselbaink fait une prédiction avant la free agency pour le légendaire défenseur de Liverpool
Van Dijk est à Anfield depuis janvier 2018
Compte tenu de l’âge de Van Dijk, le consensus général était que, 12 mois après avoir dit adieu au « roi d’Égypte » Mohamed Salah, Liverpool laisserait un autre héros des temps modernes prendre la porte de sortie.
Liverpool manque toutefois d’expérience dans l’axe de sa défense. Le jeune Français Jeremy Jacquet s’est rapidement adapté dans le Merseyside, tandis que de grands espoirs sont placés dans l’adolescent italien Geovani Leoni, mais il y a beaucoup à dire en faveur du maintien de qualités de leadership.
En tant que capitaine du club, Van Dijk en possède en abondance. Il évolue à Anfield depuis janvier 2018, avec 380 apparitions à son actif, tout en ayant savouré des sacres en Premier League et en Ligue des champions. Des discussions concernant une prolongation de 12 mois pourraient encore être engagées.
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Combien de saisons reste-t-il encore à Van Dijk ?
Pour l’instant, toutefois, l’international néerlandais, qui a atteint la barre des 100 sélections avec son pays, continue de vivre un long au revoir. S’il venait à rompre ses liens avec Liverpool, alors quel avenir l’attendrait ? Resterait-il en Europe, ou un nouveau départ en MLS pourrait-il le séduire dans la poursuite du rêve américain ?
Interrogé sur ces questions, Hasselbaink, l’ancien attaquant de Leeds et de Chelsea, qui s’exprimait avec l’aimable concours de MrQ, a déclaré à GOAL au sujet de son illustre compatriote : « Virgil est une machine. Virgil peut jouer où il veut pendant encore trois ans. Tout est dans sa tête. Si dans sa tête il se dit : “oui, je vais continuer à jouer au plus haut niveau”, alors il le peut parce que son corps est une machine. C’est une machine. Donc son usure est limitée, et il peut encore le faire. »
Des rumeurs concernant le Real Madrid ont commencé à émerger
Le Real Madrid, qui a attiré Ibrahima Konate loin d’Anfield en 2026, aurait manifesté son intérêt pour Van Dijk. L’ancien attaquant de Liverpool Emile Heskey a déclaré au sujet de ces rumeurs : « Il arrive à la fin de son contrat à Liverpool, mais il faut se rappeler que lorsque certains clubs vous sollicitent, cela vous fait tourner la tête, que vous soyez sous contrat ou non, et le Real Madrid en fait partie.
« Je serais donc surpris que cela ne lui fasse pas tourner la tête. Le seul problème, c’est que voir Liverpool laisser partir une autre grande star à la fin de son contrat ne me plaît pas. »
Van Dijk n’a donné aucune indication laissant penser qu’il est prêt à commencer à ralentir et à avancer péniblement vers la retraite. Il a déclaré au sujet de ses projets à court terme : « Je ne suis pas quelqu’un qui se projette trop loin.
« Il faut très bien prendre soin de soi et faire tout son possible pour être là à chaque fois. J’ai l’impression d’être dans une bonne phase en ce moment, donc je dois simplement continuer.
« Jouer au football, c’est ce qu’il y a de plus amusant. Je comprends que les gens regardent l’âge dans notre sport. Quand les choses se passent bien, ils disent : “Oh, c’est très bien pour ton âge.” Et sinon, vous êtes un vieil homme. Je dois simplement m’assurer de performer aussi bien que possible pour l’équipe, sur le terrain comme en dehors. »
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Le capitaine Van Dijk au cœur des plans d'Iraola pour 2026-2027
Plusieurs prétendants suivront de très près les événements à Liverpool, car il est rare qu’un talent comme celui de Van Dijk, qui a été à un moment un sérieux prétendant au Ballon d’Or, devienne disponible gratuitement.
À Anfield, on pourrait décider de retarder ce processus d’au moins une année supplémentaire si l’on estime qu’il reste encore assez dans le plus imposant des réservoirs néerlandais, Andoni Iraola ayant supervisé un début de saison 2026-2027 sans défaite, avec un Van Dijk absolument central dans ses plans.
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