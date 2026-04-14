Si les chemins devaient effectivement se séparer cet été, le BVB ne pourra pas éviter une lourde perte financière sur le transfert de Couto. En raison d’une clause d’achat de 20 millions d’euros, jugée très discutable et déjà activée après seulement sept matchs officiels et trois titularisations, le BVB a versé à Manchester City une indemnité de transfert que, vu les performances du joueur à Dortmund, aucun club ne semble aujourd’hui prêt à payer.

Depuis plusieurs semaines, le latéral est à nouveau écarté par l’entraîneur Niko Kovac. Il a bien disputé son deuxième et, à ce jour, dernier match de la phase retour dans le onze de départ, en raison de la suspension de Ryerson pour accumulation de cartons jaunes lors du clasico perdu 2-3 contre le Bayern Munich. Il s’était alors bien débrouillé face à Luis Diaz (note 3,5), mais n’a depuis accumulé que 33 minutes de jeu en Bundesliga.

Contre le HSV et le VfB Stuttgart, il est resté sur le banc pendant plus de 90 minutes à chaque fois, puis, lors de la défaite 0-1 du week-end dernier, il a dû déclarer forfait en raison de problèmes musculaires. Au total, il compte deux buts et une passe décisive en 25 matchs officiels.