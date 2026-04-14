Selon le journal Ruhr Nachrichten, l’avenir de Yan Couto s’inscrit en pointillés, et ce malgré un contrat qui court jusqu’en 2029. Après une deuxième saison mitigée, le joueur et leclub devraient s’interroger sur l’opportunité de poursuivre leur collaboration.
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« Avenir incertain ! » Un joueur du BVB, régulièrement critiqué, risque de se transformer en véritable flop lors du mercato estival
Si Couto a certes fait quelques progrès par rapport à sa première saison catastrophique chez les Schwarzgelben et a également vu son temps de jeu augmenter de près de 53 %, il est encore loin de pouvoir supplanter son concurrent Julien Ryerson, car il est trop vulnérable en défense et trop peu incisif en attaque.
Niko Kovac estime toutefois que le jeune joueur est sur la bonne voie. « Je suis très satisfait de son évolution. Yan a bénéficié de beaucoup plus de temps de jeu cette saison que l’année dernière », a analysé l’entraîneur du BVB, avant de souligner la saison exceptionnelle de Ryerson : « Julian est très performant, il est excellent en attaque. C’est lui qui a délivré le plus de passes décisives. C’est donc difficile pour Yan, mais d’autant plus réjouissant pour moi d’avoir deux bons joueurs sur le côté droit. »
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Le départ de Couto du BVB entraînera une perte financière considérable sur son transfert.
Si les chemins devaient effectivement se séparer cet été, le BVB ne pourra pas éviter une lourde perte financière sur le transfert de Couto. En raison d’une clause d’achat de 20 millions d’euros, jugée très discutable et déjà activée après seulement sept matchs officiels et trois titularisations, le BVB a versé à Manchester City une indemnité de transfert que, vu les performances du joueur à Dortmund, aucun club ne semble aujourd’hui prêt à payer.
Depuis plusieurs semaines, le latéral est à nouveau écarté par l’entraîneur Niko Kovac. Il a bien disputé son deuxième et, à ce jour, dernier match de la phase retour dans le onze de départ, en raison de la suspension de Ryerson pour accumulation de cartons jaunes lors du clasico perdu 2-3 contre le Bayern Munich. Il s’était alors bien débrouillé face à Luis Diaz (note 3,5), mais n’a depuis accumulé que 33 minutes de jeu en Bundesliga.
Contre le HSV et le VfB Stuttgart, il est resté sur le banc pendant plus de 90 minutes à chaque fois, puis, lors de la défaite 0-1 du week-end dernier, il a dû déclarer forfait en raison de problèmes musculaires. Au total, il compte deux buts et une passe décisive en 25 matchs officiels.
Yan Couto : performances et statistiques
Équipe Matchs Buts Passes décisives Minutes jouées FC Gérone 95 5 17 5 930 Borussia Dortmund 60 2 5 2 888 SC Braga 42 1 4 2 930