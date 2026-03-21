Aux côtés de Thierry Henry, Jamie Carragher et de la présentatrice Kate Scott, Micah Richards est un pilier de l'équipe d'experts de CBS, très appréciée des fans de football du monde entier. Ce quatuor allie à la perfection une connaissance approfondie du football à des moments divertissants, Richards étant particulièrement connu pour son humour et ses blagues. Lors de la dernière émission, l'ancien joueur professionnel de Manchester City a toutefois saisi l'occasion pour évoquer la période la plus difficile de sa vie et les grands défis auxquels il a dû faire face en tant qu'ancien footballeur.
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Avec Vincent Kompany, il a remporté deux titres de champion avec Manchester City : l'ancienne star révèle avoir souffert de dépression et offre, avec Thierry Henry, un moment télévisé mémorable
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Mercredi dernier, l'émission de football légendaire CBS Sports Golazo a vécu une nouvelle soirée typique de Ligue des champions avec son équipe, avant qu'Henry n'interrompe brièvement la présentatrice Scott pour prendre lui-même la parole pendant quelques minutes. « Puis-je t'interrompre un instant ? Puis-je prendre la parole ? », a demandé le joueur de 48 ans. Après avoir d'abord adressé quelques mots élogieux à l'ancien international américain et invité Clint Dempsey, Henry s'est tourné vers son collègue et ami Micah Richards, assis une chaise plus loin à sa droite, et le ton est devenu plus sérieux : « Je voulais te dire quelque chose, car je n'ai pas pu le faire hier. Hier, tu m'as fait prendre conscience d'une chose à laquelle je pouvais m'identifier. Et je voulais te le dire en personne. »
Le champion du monde et d'Europe français a ensuite évoqué ses problèmes aux deux tendons d'Achille, qui l'ont accompagné pendant dix ans, mais a souligné qu'il avait tout de même pu mettre un terme à son illustre carrière « selon mes propres conditions » – ce qui n'a pas été le cas pour Richards. L'Anglais, qui a disputé 245 matchs officiels pour Manchester City en tant qu'arrière droit, a en effet dû mettre un terme à sa carrière professionnelle dès 2019, à l'âge de 31 ans seulement, à la suite de graves blessures. Il avait même disputé son dernier match à l'âge de 29 ans.
« J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré cela. Je ne sais pas comment tu as réussi mentalement. Et pourtant, tu es toujours là, de bonne humeur, tu remontes le moral de tout le monde et tu rends tout le monde heureux. Je voulais simplement te dire : on ne te prend pas pour acquis. Je voulais que tu le saches, parce que parfois tu penses qu’on ne te voit pas – mais on te voit », a souligné Henry.
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Micah Richards : « J'ai subi ma première opération quand j'avais 17 ou 18 ans »
Légèrement surpris, mais visiblement ému, Richards s’est levé et a offert un moment émouvant en serrant Henry dans ses bras. À la demande insistante de Scott, Richards s’est confié et a évoqué les moments les plus difficiles de sa vie vers la fin de sa carrière : « J’étais clairement en dépression. Mais je ne l’ai pas affrontée. J’ai beaucoup bu pour essayer de l’occulter d’une manière ou d’une autre. »
La liste des blessures de Richards au cours de sa carrière est en effet très longue : en 13 ans de sport de haut niveau, pratiquement aucune partie de son corps n’a été épargnée. Dès 2010, les premiers signes de problèmes chroniques sont apparus au niveau des deux tendons d’Achille. Ont suivi des blessures à la cuisse, au mollet et à la cheville. Ce sont finalement des problèmes de genoux qui ont porté le coup de grâce à sa carrière. « J’ai subi ma première opération à l’âge de 17 ou 18 ans. Cela a marqué toute ma carrière. » Il a compris que cela ne pouvait plus durer « quand je devais, en gros, faire drainer du liquide de mon genou tous les trois jours ». Il a ignoré les avertissements du médecin selon lesquels cela pourrait lui causer de graves problèmes plus tard dans la vie, « parce que j’aimais tout simplement trop le football ».
Son ami Madge l’a particulièrement aidé dans cette épreuve. « Il m’a aidé à remettre ma vie en perspective, en me demandant : es-tu heureux ? As-tu ta famille à tes côtés ? Ce ne sont pas toutes ces autres choses qui s’ajoutent à cela », a expliqué Richards. « Ce n’était qu’une façade – tout ce faste et ce glamour qui accompagnent la vie d’un footballeur professionnel. Cela m’a amené à voir la vie différemment – dans le sens où il y a plus que des voitures et des maisons. Ce qui compte, ce sont les relations et les gens qui t’entourent. »
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Micah Richards : le bouc émissaire sympathique de l'émission de foot la plus populaire
Comparée à celle de ses collègues Henry et Carragher – qui étaient incontournables dans leurs clubs respectifs (Henry à Arsenal, Carragher à Liverpool) –, la carrière de Richards fait quelque peu pâle figure. En 2006, il a fait le saut de l'équipe junior de ManCity vers l'équipe première. À l'époque, Manchester City n'avait toutefois, mis à part les couleurs bleu ciel du club, pas grand-chose à voir avec la version actuelle de ManCity. À cette époque, les Citizens étaient encore une équipe tout au plus moyenne, que l'on retrouvait le plus souvent dans la moitié inférieure du classement de la Premier League.
Ce n'est qu'en 2009 que la situation a changé avec le rachat du club par l'Abu Dhabi United Group, qui a massivement financé le club, recruté de nombreuses superstars et fait de City un champion d'Angleterre en série au cours des années suivantes. Richards a lui aussi remporté deux de ces titres de Premier League – aux côtés de légendes telles que David Silva, l'actuel entraîneur du Bayern Vincent Kompany ou Sergio Agüero – avant d'être prêté à la Fiorentina en 2014, puis de rejoindre définitivement Aston Villa en 2015. À Villa, il n'a disputé que 26 matches officiels en quatre ans. Il a également disputé 13 matchs internationaux avec l'équipe nationale anglaise.
Dans le monde du football, Richards est donc loin d’avoir le prestige d’un Thierry Henry, considéré comme l’un des plus grands attaquants de tous les temps, ou même d’un Jamie Carragher, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005. C’est pourquoi Richards est pris un peu moins au sérieux dans l’émission, et on se moque plus facilement de lui. Richards lui-même prend cela avec humour, toujours avec un sourire, et ne le prend jamais personnellement – il est le bouc émissaire sympathique sur lequel on peut de temps en temps s'acharner. C'est notamment dans les introductions de Scott, qui deviennent régulièrement virales, que Richards est généralement celui dont on se moque. « J'essaie de voir le bon côté des gens. Je m'efforce toujours d'encourager les autres. Je suis comme ça depuis toujours », a-t-il déclaré. Dernièrement, il a même fait rire Michael Olise, d'ordinaire si taciturne.
Mais derrière toutes ces blagues, Richards a aussi son côté sérieux. Sur le terrain, ce défenseur au physique robuste s’est toujours montré passionné et intransigeant. En dehors du terrain, il a donné un aperçu des aspects sombres du métier de footballeur professionnel, dont on parle rarement : problèmes psychologiques, forte pression de la performance, peur de perdre sa place dans l’équipe à cause d’une blessure, critiques en cas d’échec et haine sur Internet. « J'ai en tout cas vu les choses un peu différemment. Mais au final, je suis quelqu'un de positif. »
La carrière de Micah Richards en chiffres :
Équipe
Matchs
Buts
Passes décisives
Manchester City
245
9
1
Aston Villa
31
2
1
Fiorentina
19
0
1
Angleterre
13
1
2