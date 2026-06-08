Avec une petite pique en direction de Said El Mala, Julian Nagelsmann espère que le conte de fées de la DFB se poursuivra

« Ouedraogo, s'est enthousiasmé Julian Nagelsmann, est quelqu'un de « super agréable, très sympathique et très, très ouvert », mais surtout : un « joueur au talent incroyablement exceptionnel ».

Alors que le jeune homme était encore conduit en voiturette de golf à travers le vaste domaine du luxueux hôtel Graylyn Estate de Winston-Salem, la planète football s’interrogeait : pourquoi Ouedraogo, et pas Said El Mala ou Chris Führich ? Nagelsmann a expliqué qu’après l’élimination de Karl à la Coupe du monde, il avait « absolument » voulu intégrer un autre jeune joueur à l’effectif. Contrairement à El Mala, qui évolue à Cologne, le joueur de Leipzig, âgé de 20 ans, « est en pleine forme et a trouvé son rythme. Il va nous faire progresser. »

Comme lors de ses débuts tonitruants en novembre à Leipzig, où l’attaquant du RB a seulement besoin de 102 secondes pour marquer après son entrée contre la Slovaquie. « Tout comme Lenny, il a immédiatement laissé une excellente impression, contrairement à d’autres jeunes », a répété Nagelsmann. De plus, il a « reçu des retours extrêmement positifs de la part de tous nos joueurs ».

L’attaquant, qui venait de participer à des matchs amicaux en Afrique du Sud avec le RB Leipzig avant de rejoindre Marbella pour quelques jours de repos, a été surpris par l’appel du sélectionneur alors qu’il était en vacances. Apprenant sa convocation de dernière minute, il a confié : « J’ai d’abord dû digérer la nouvelle », évoquant un « immense honneur » et un « rêve d’enfant ».