Convoqué en remplacement de Lennart Karl, victime d’un coup du sort, Assan Ouedraogo est arrivé avec une légère avance sur ses concurrents. Accueillant le staff allemand avec un cordial « Nice to meet you », le jeune attaquant a confirmé l’image courtoise qu’en avait déjà le sélectionneur national.
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Avec une petite pique en direction de Said El Mala, Julian Nagelsmann espère que le conte de fées de la DFB se poursuivra
Contrairement à Said El Mala, Ouedraogo se montre « en pleine forme », « dans le rythme » et laisse une « très bonne impression ».
« Ouedraogo, s'est enthousiasmé Julian Nagelsmann, est quelqu'un de « super agréable, très sympathique et très, très ouvert », mais surtout : un « joueur au talent incroyablement exceptionnel ».
Alors que le jeune homme était encore conduit en voiturette de golf à travers le vaste domaine du luxueux hôtel Graylyn Estate de Winston-Salem, la planète football s’interrogeait : pourquoi Ouedraogo, et pas Said El Mala ou Chris Führich ? Nagelsmann a expliqué qu’après l’élimination de Karl à la Coupe du monde, il avait « absolument » voulu intégrer un autre jeune joueur à l’effectif. Contrairement à El Mala, qui évolue à Cologne, le joueur de Leipzig, âgé de 20 ans, « est en pleine forme et a trouvé son rythme. Il va nous faire progresser. »
Comme lors de ses débuts tonitruants en novembre à Leipzig, où l’attaquant du RB a seulement besoin de 102 secondes pour marquer après son entrée contre la Slovaquie. « Tout comme Lenny, il a immédiatement laissé une excellente impression, contrairement à d’autres jeunes », a répété Nagelsmann. De plus, il a « reçu des retours extrêmement positifs de la part de tous nos joueurs ».
L’attaquant, qui venait de participer à des matchs amicaux en Afrique du Sud avec le RB Leipzig avant de rejoindre Marbella pour quelques jours de repos, a été surpris par l’appel du sélectionneur alors qu’il était en vacances. Apprenant sa convocation de dernière minute, il a confié : « J’ai d’abord dû digérer la nouvelle », évoquant un « immense honneur » et un « rêve d’enfant ».
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Ouedraogo : entre prodige et cas chronique
Fils d’un footballeur professionnel – son père Alassane a notamment porté les couleurs du 1. FC Cologne et totalisé 62 sélections avec le Burkina Faso –, Ouedraogo affichait déjà son penchant pour Schalke à l’âge de neuf ans, alors qu’il était pensionnaire du centre de formation du club. Huit ans plus tard, il a été l’un des artisans du sacre européen des moins de 17 ans de l’Allemagne et a contribué au titre mondial de la même catégorie en 2023.
L’entraîneur du RB Leipzig, Ole Werner, estime qu’Ouedraogo est capable de « tout » et promet « encore de nombreux moments exceptionnels ». Son coéquipier David Raum salue son « grand cœur » et assure : « Nous pouvons encore espérer beaucoup de lui. »
Polyvalent offensivement mais plus à l’aise dans l’axe, il a connu de longues blessures tout en conservant un physique impressionnant, une explosivité rare, ainsi qu’une technique et une vision du jeu hors norme. Nagelsmann encense sa « capacité à récupérer des ballons », ses dribbles rapides et son sens du but.
De temps à autre, a révélé son coéquipier du RB Christoph Baumgartner, Ouedraogo a parfois besoin d’un « petit coup de pied aux fesses ». Le sélectionneur national le fait verbalement. Le remplaçant doit « jouer ici avec courage et insouciance », a-t-il exigé, avant de lui lancer : « Aie confiance en toi pendant les matchs, fais une superbe Coupe du monde ! » Et profite de ton petit avantage.