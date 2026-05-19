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« Avec un tel atout, je pourrais marquer davantage de buts » : l’attaquant du VfB Deniz Undav manifeste son admiration pour une star du FC Bayern
Undav observe que ce joueur de 32 ans, sacré meilleur buteur de la Bundesliga trois fois d’affilée depuis son arrivée à Munich, « prend une seconde pour se recentrer et respirer brièvement avant chaque tir au but. Cette sérénité devant le but est essentielle pour un attaquant, car elle permet de placer ses tirs avec plus de précision », analyse-t-il.
L’international allemand ajoute : « Si tu travailles ça tous les jours, tu deviens impitoyable ; avec un peu plus de cette qualité, je serais encore plus efficace devant le but. »
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Deniz Undav, avant la finale de la Coupe contre le Bayern : « On peut les faire douter »
Cette saison, Kane a inscrit 58 buts en 50 matches toutes compétitions confondues. Avec 36 réalisations en Bundesliga, le capitaine de l’équipe d’Angleterre a largement contribué au sacre du Bayern.
Derrière lui, Undav a terminé deuxième du classement des buteurs de la Bundesliga avec 19 réalisations, un total solide malgré l’écart. Toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans, qui a qualifié le VfB pour la Ligue des champions, totalise 25 buts et 14 passes décisives en 45 matchs.
Samedi, Undav et ses coéquipiers espèrent couronner cette saison réjouissante en battant le FCB en finale de la Coupe d’Allemagne. « Il y a un favori incontestable, c’est le FC Bayern. Inutile de se le cacher, mais tout peut arriver en un match », a déclaré Undav en prévision du duel avec Kane. « Nous nous préparons sérieusement, nous connaissons la force du Bayern, et nous savons que nous pouvons le perturber, le faire sortir de sa zone de confort. »
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Deniz Undav espère célébrer un succès « kebab » à Berlin
En cas de victoire au stade olympique de Berlin, Undav a déjà prévu le menu des célébrations : « Si on gagne, tout le monde mangera un kebab. Je pense qu’on n’y échappera pas. Je vais d’abord regarder quelques vidéos YouTube pour repérer les cinq meilleurs kebabs de Berlin et choisir celui qui me fait de l’œil », a expliqué l’attaquant.
Deux jours avant la finale de la Coupe, le sélectionneur national Julian Nagelsmann annoncera jeudi la composition de l’équipe allemande pour la Coupe du monde 2026. Malgré quelques titres négatifs sur sa relation avec Nagelsmann, Undav a de bonnes chances d’être sélectionné, et il a souligné : « Si je suis sélectionné, je serai aux anges. » « Rien n’est plus beau que de jouer pour son pays. C’est un objectif permanent. J’étais déjà fou de joie lors de l’Euro, même si je n’ai joué que sept minutes. »
L’attaquant a disputé son premier des sept matchs internationaux en mars 2024, lors d’une victoire 2-0 contre la France, avant d’effectuer une brève apparition lors du match de groupe contre la Hongrie (2-0) à l’Euro 2024.
Les statistiques de Deniz Undav au VfB Stuttgart
Jeux
116
Buts
57 passes décisifs.
Passes décisives
30