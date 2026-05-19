« Avec un tel atout, je pourrais marquer davantage de buts » : l’attaquant du VfB Deniz Undav manifeste son admiration pour une star du FC Bayern

Cette saison, Kane a inscrit 58 buts en 50 matches toutes compétitions confondues. Avec 36 réalisations en Bundesliga, le capitaine de l’équipe d’Angleterre a largement contribué au sacre du Bayern.

Derrière lui, Undav a terminé deuxième du classement des buteurs de la Bundesliga avec 19 réalisations, un total solide malgré l’écart. Toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans, qui a qualifié le VfB pour la Ligue des champions, totalise 25 buts et 14 passes décisives en 45 matchs.

Samedi, Undav et ses coéquipiers espèrent couronner cette saison réjouissante en battant le FCB en finale de la Coupe d’Allemagne. « Il y a un favori incontestable, c’est le FC Bayern. Inutile de se le cacher, mais tout peut arriver en un match », a déclaré Undav en prévision du duel avec Kane. « Nous nous préparons sérieusement, nous connaissons la force du Bayern, et nous savons que nous pouvons le perturber, le faire sortir de sa zone de confort. »