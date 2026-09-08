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« Avec tout le respect que je lui dois » : Lautaro Martinez minimise des retrouvailles avec Jose Mourinho alors que l'Inter prépare son choc de Ligue des champions contre le Real Madrid
- AFP
Respecter l’héritage du Special One
Mourinho reste une figure adorée des supporters de l’Inter, après avoir notamment décroché l’historique triplé durant son passage à Milan. Cependant, alors que l’Inter se prépare à affronter le Real Madrid de Mourinho dans un choc européen de premier plan, Martinez est déterminé à ne pas laisser la nostalgie détourner l’équipe de sa mission.
Interrogé par les médias au sujet de ces retrouvailles avec l’ancien entraîneur de l’Inter, Martinez s’est montré direct dans son analyse. L’attaquant a déclaré : « Mourinho est un entraîneur qui a remporté des titres importants à l’Inter. Avec tout le respect que je lui dois, aujourd’hui, nous sommes concentrés sur la préparation du match de demain et sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes. »
- AFP
Le défi de Mbappe et du Real Madrid
La tâche de l’équipe de Cristian Chivu est rendue encore plus difficile par la campagne de recrutement estivale au Bernabéu. Le Real Madrid a ajouté une force de frappe importante et de la stabilité défensive à son effectif, ce qui en fait l’un des favoris pour le trophée.
« Nous affrontons une grande équipe avec de nombreux joueurs de très haut niveau. Nous avons nos propres forces. Nous sommes également prêts à affronter Mbappe, l’un des meilleurs au monde », a expliqué Martinez en évoquant la bataille tactique à venir. Il a ensuite insisté sur l’équilibre de l’adversaire, en déclarant : « Madrid s’est très bien renforcé. Ils ont recruté de nombreux joueurs de qualité en défense. »
Tirer les leçons des échecs européens passés
L’histoire récente de l’Inter sur la scène continentale a été contrastée, avec notamment une présence en finale suivie d’une décevante élimination précoce la saison dernière. Martinez ne considère pas ces revers comme des échecs, mais comme des leçons nécessaires pour un groupe qui a toujours faim de succès ultime. L’attaquant insiste sur le fait que l’équipe doit afficher de la progression et de la résilience si elle veut naviguer dans les eaux dangereuses des phases à élimination directe de la Ligue des champions et rivaliser avec l’élite.
Interrogé sur les ambitions continentales du club, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 s’est montré honnête au sujet de l’état d’esprit de l’équipe à l’approche de la phase de groupes. « L’an dernier, nous avons été éliminés tôt, mais il est important d’apprendre de nos erreurs. J’espère tout donner et emmener l’Inter aussi loin que possible. La Ligue des champions est un objectif. Comme je le dis toujours, nous rêvons tous, mais ce n’est pas une obsession », a-t-il déclaré aux journalistes.
- AFP
Exigences tactiques et tâches défensives
Au-delà de ses exploits devant le but, Martinez s'est forgé une réputation grâce à son incroyable volume de jeu et à sa volonté de défendre dès l'avant. Ce style de jeu altruiste est un élément central de l'identité de l'Inter dans son dispositif tactique actuel, qui exige que les attaquants soient la première ligne de défense.
« Cela dépend de chaque équipe et de ce que chaque entraîneur demande, a déclaré Martinez lorsqu'il a été interrogé sur les attentes défensives envers les attaquants modernes. En raison de notre style de pressing et de jeu, cela signifie que je dois presser et être attentif dans la phase défensive. Au-delà du fait que l'entraîneur me demande de le faire, cela me vient naturellement. Cela dépend souvent des caractéristiques de chaque joueur. »
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