Mourinho reste une figure adorée des supporters de l’Inter, après avoir notamment décroché l’historique triplé durant son passage à Milan. Cependant, alors que l’Inter se prépare à affronter le Real Madrid de Mourinho dans un choc européen de premier plan, Martinez est déterminé à ne pas laisser la nostalgie détourner l’équipe de sa mission.

Interrogé par les médias au sujet de ces retrouvailles avec l’ancien entraîneur de l’Inter, Martinez s’est montré direct dans son analyse. L’attaquant a déclaré : « Mourinho est un entraîneur qui a remporté des titres importants à l’Inter. Avec tout le respect que je lui dois, aujourd’hui, nous sommes concentrés sur la préparation du match de demain et sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes. »



