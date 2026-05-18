Au cours de ses sept années au BVB, Brandt a disputé 307 matches officiels, inscrivant 57 buts et délivrant 70 passes décisives. Lors de la saison écoulée, bien qu’il ne soit pas toujours titulaire, il est resté un joueur clé sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac. D’après plusieurs sources, le technicien croate souhaitait conserver le milieu offensif, mais les deux parties n’ont pas réussi à s’accorder sur une prolongation de contrat.

Brandt a porté pour la dernière fois le maillot de la Mannschaft en novembre 2024, lors d’un match nul 1-1 contre la Hongrie en Ligue des Nations. Depuis, le sélectionneur Julian Nagelsmann ne l’a plus convoqué, ce qui exclut presque automatiquement le joueur d’une participation à la Coupe du monde 2026.

De son côté, Galatasaray domine la Süper Lig depuis plusieurs années et a été couronné champion de Turquie pour la quatrième fois consécutive. Lors de la saison 2025/26, l’équipe entraînée par Okan Buruk a aussi démontré sa capacité à rivaliser au plus haut niveau continental en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où son parcours s’est arrêté face au FC Liverpool (1-0, 0-4).