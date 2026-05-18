Selon Sky, Galatasaray aurait déjà pris contact avec le joueur. Le champion de Turquie serait en mesure de répondre aux exigences salariales de Brandt et permettrait ainsi au joueur de 30 ans de continuer à disputer la Ligue des champions.
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Avec près de 50 sélections à son actif sous le maillot allemand, le joueur pourrait-il bientôt s’engager avec Galatasaray pour un transfert à rebondissement ?
Aucun droit de transfert ne sera dû, puisque le contrat de Brandt avec le BVB, qui expire fin juin, ne sera pas prolongé. Sa future destination reste incertaine, comme l’a rappelé le joueur, qui compte 48 sélections en équipe d’Allemagne, début mai après son dernier match à domicile contre Francfort (3-2).
« Je vais y aller étape par étape. Cela ne traînera pas jusqu'en août, ça je peux vous le dire », a-t-il déclaré à Sky. Depuis l'annonce de son départ de Dortmund, les spéculations vont bon train sur ses futurs employeurs. Un maintien en Bundesliga semble toutefois peu probable, Brandt penchant plutôt pour un départ à l'étranger.
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Un transfert à Galatasaray ? Julian Brandt songerait sérieusement à rejoindre l’Espagne.
Galatasaray pourrait retrouver Julian Brandt, avec qui Leroy Sané et Ilkay Gündogan ont déjà évolué en sélection allemande. Toutefois, selon Sky, l’Espagne est la destination privilégiée du meneur de jeu.
Le milieu de terrain apprend actuellement l’espagnol, ce qui ouvre notamment la porte au FC Barcelone. Le FC Villarreal et l’Atlético Madrid, déjà évoqués récemment, sont également cités parmi les clubs intéressés.
Un départ hors d’Europe, notamment au Japon ou aux États-Unis, ne serait pas à l’ordre du jour pour le moment : l’ancien joueur de Leverkusen entend rester au plus haut niveau continental.
Julian Brandt quitte le BVB après sept ans
Au cours de ses sept années au BVB, Brandt a disputé 307 matches officiels, inscrivant 57 buts et délivrant 70 passes décisives. Lors de la saison écoulée, bien qu’il ne soit pas toujours titulaire, il est resté un joueur clé sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac. D’après plusieurs sources, le technicien croate souhaitait conserver le milieu offensif, mais les deux parties n’ont pas réussi à s’accorder sur une prolongation de contrat.
Brandt a porté pour la dernière fois le maillot de la Mannschaft en novembre 2024, lors d’un match nul 1-1 contre la Hongrie en Ligue des Nations. Depuis, le sélectionneur Julian Nagelsmann ne l’a plus convoqué, ce qui exclut presque automatiquement le joueur d’une participation à la Coupe du monde 2026.
De son côté, Galatasaray domine la Süper Lig depuis plusieurs années et a été couronné champion de Turquie pour la quatrième fois consécutive. Lors de la saison 2025/26, l’équipe entraînée par Okan Buruk a aussi démontré sa capacité à rivaliser au plus haut niveau continental en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où son parcours s’est arrêté face au FC Liverpool (1-0, 0-4).
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Julian Brandt : ses statistiques pour la saison 2025/26
Jeux
41
buts
11 passes décisifs.
Passes décisives
4