Question du quiz : quelles sont les deux nations européennes qui ont atteint les huitièmes de finale de chaque grand tournoi depuis 2014 ? D’un côté, la France, championne du monde 2018 et, aujourd’hui, meilleure équipe du monde. Ni l’Angleterre, ni l’Espagne, ni le Portugal, et a fortiori l’Allemagne. De l’autre côté, donc : la Suisse. Une série impressionnante, surtout au regard de ses quelque neuf millions d’habitants.
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Avec le « Joshua Kimmich suisse » pour effacer le traumatisme du « poteau de Dieu » : la Suisse veut prendre sa revanche lors de la Coupe du monde
Au cours des six derniers tournois, les Suisses se sont qualifiés deux fois pour les quarts de finale et quatre fois pour les huitièmes de finale. Leur élimination a souvent tourné au suspense : trois fois aux tirs au but et, dès l’entame de cette série, lors de la Coupe du monde 2014, en huitièmes de finale après prolongation contre l’Argentine, future finaliste.
- AFP
En 2014, Blerim Dzemaili avait heurté le « poteau de Dieu ».
À l’époque, Angel Di Maria avait offert l’avantage à l’Argentine à la 118^e minute, avant que Blerim Dzemaili ne gâche une occasion en or d’égaliser. Lors du tout dernier match de l’emblématique entraîneur Ottmar Hitzfeld, parfaitement démarqué, il avait expédié une tête à bout portant sur le poteau ; le ballon avait rebondi sur son genou avant de frôler le but.
Le commentateur de la télévision suisse n’était pas le seul à n’en pas croire ses yeux. « Le ballon arrive, une occasion, un but ! », s’était alors exclamé Sascha Rufer, mais un peu trop précipitamment. « Non, non, non ! S’il vous plaît, non, s’il vous plaît, non ! Ce n’est pas possible ! Mon Dieu, le ballon rebondit sur le poteau ! Ce n’est tout simplement pas possible ! » Le journal argentin Ole avait d’ailleurs surnommé la transversale de São Paulo « le poteau de Dieu », en référence à la « main de Dieu » de Diego Armando Maradona.
Douze ans plus tard, l’occasion d’une revanche se présente enfin. Après sa victoire aux tirs au but contre la Colombie, la Suisse se qualifie pour la première fois depuis 1954 pour les quarts de finale d’une Coupe du monde et y affrontera l’Argentine dans la nuit de samedi à dimanche. L’Argentine, justement !
- Getty Images Sport
La Suisse à la Coupe du monde : un « climat toxique » à cause de Granit Xhaka ?
Après le match d’ouverture, peu d’observateurs imaginaient que la Suisse irait loin dans cette Coupe du monde. Face à une équipe qatarienne limitée, les Suisses ont concédé l’égalisation (1-1) dans le temps additionnel, sur un csc de Miro Muheim, défenseur du Hambourg SV. Le capitaine Granit Xhaka a ensuite vivement critiqué ses coéquipiers, déclenchant un vif débat. Le tabloïd Blick, citant « plusieurs sources », a rapporté que certains joueurs se sentaient « déstabilisés ou mal à l’aise au sein du camp » en raison de l’attitude de leur capitaine, évoquant « trop de négativité » et un « environnement toxique ».
S’en est suivie une victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine, lors de laquelle Xhaka a lui aussi marqué – et, en célébrant son but, a mimé une bouche qui parle avec ses mains. «Peut-être ai-je aussi besoin de ça, des provocations, des avis extérieurs», a ensuite commenté le joueur de 33 ans, qui évolue à l’AFC Sunderland, avant de réclamer davantage de respect pour l’ensemble de sa carrière : «Après 148 matchs sous ces couleurs, pour ce pays, on peut peut-être aussi être fier, de temps en temps, d’avoir un tel joueur dans ses rangs.»
La charge émotionnelle qui habite désormais Xhaka s’est aussi exprimée après le succès aux tirs au but face à la Colombie : alors que ses coéquipiers exultaient en un groupe compact, il s’est effondré seul au sol, en larmes. « Souvent, il paraît froid de l’extérieur », a commenté l’entraîneur Murat Yakin. « Mais aujourd’hui, il a aussi révélé sa sensibilité. »
Il a d’ailleurs failli se transformer en anti-héros : à la 115e minute, une perte de balle fatale a offert une occasion en or à la Colombie, finalement non convertie. Lors de la séance de tirs au but, Xhaka a ensuite marqué, avec un peu de chance. Tout comme l’ancien joueur d’Augsbourg Ruben Vargas, Zeki Amdouni et Cédric Itten, qui, à l’instar de Xhaka, traverse lui aussi une période tumultueuse. Il y a quelques semaines à peine, ce joueur de 29 ans avait été relégué en 3e division avec le Fortuna Düsseldorf dans des circonstances des plus dramatiques. Lors de la défaite 0-3 à Fürth, qui a entraîné la relégation directe malgré un départ prometteur, Itten – auteur de 15 buts et pilier du Fortuna – était suspendu pour accumulation de cartons jaunes.
Aujourd’hui, il se distingue sur la plus grande scène du football mondial. La saison prochaine, Itten portera les couleurs du Werder Brême.
- Getty Images Sport
Denis Zakaria, le « Joshua Kimmich suisse »
La plus grande curiosité de l’effectif suisse lors de cette Coupe du monde est sans doute Denis Zakaria. Milieu de terrain de formation, il a été reconverti en arrière droit de fortune, un genre de « Joshua Kimmich helvétique ». Que ce soit en sélection ou dans ses clubs successifs – du Borussia Mönchengladbach à l’AS Monaco en passant par la Juventus et Chelsea –, il n’avait jamais commencé un match comme arrière droit avant que Yakin ne le teste à ce poste lors de l’ouverture de la Coupe du monde contre le Qatar.
Le joueur de 29 ans a livré une prestation honorable avant de retrouver le banc. Lors des deux autres matches de groupe, Yakin a tour à tour aligné Silvan Widmer puis Luca Jaquez au poste d’arrière droit. Avant le huitième de finale contre l’Algérie (2-0), ces deux joueurs étaient en proie à des problèmes physiques ; Zakaria a donc réintégré le onze de départ et s’est montré particulièrement convaincant dans le jeu vers l’avant. Contre la Colombie, il a globalement bien maîtrisé son redoutable adversaire, Luis Diaz.
Mais la figure marquante de ce match à suspense a été le gardien Gregor Kobel, du Borussia Dortmund, qui a repoussé la tentative de Cucho Hernandez lors de la séance de tirs au but. Dans l’ensemble, la Suisse a surtout convaincu défensivement ; en attaque, elle est restée peu productive, une tendance accentuée par l’absence de Johan Manzambi, l’homme le plus spectaculaire de la sélection. L’attaquant du SC Fribourg, touché au genou lors de la préparation, devrait manquer le huitième de finale contre l’Argentine.
Trois autres acteurs de la rencontre de 2014 seront aussi sur la pelouse : la superstar Lionel Messi, ainsi que Xhaka et Ricardo Rodríguez, désormais sans club. Pour la Suisse, cette revanche ne doit être qu’une étape vers un objectif plus grand. « Il est trop tôt pour parler du titre de champion du monde », a déclaré le défenseur central Manuel Akanji après la victoire contre la Colombie, avant de se raviser : « Nous ne nous contenterons pas de la deuxième place. Nous voulons remporter le titre. »
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