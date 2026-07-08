Après le match d’ouverture, peu d’observateurs imaginaient que la Suisse irait loin dans cette Coupe du monde. Face à une équipe qatarienne limitée, les Suisses ont concédé l’égalisation (1-1) dans le temps additionnel, sur un csc de Miro Muheim, défenseur du Hambourg SV. Le capitaine Granit Xhaka a ensuite vivement critiqué ses coéquipiers, déclenchant un vif débat. Le tabloïd Blick, citant « plusieurs sources », a rapporté que certains joueurs se sentaient « déstabilisés ou mal à l’aise au sein du camp » en raison de l’attitude de leur capitaine, évoquant « trop de négativité » et un « environnement toxique ».

S’en est suivie une victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine, lors de laquelle Xhaka a lui aussi marqué – et, en célébrant son but, a mimé une bouche qui parle avec ses mains. «Peut-être ai-je aussi besoin de ça, des provocations, des avis extérieurs», a ensuite commenté le joueur de 33 ans, qui évolue à l’AFC Sunderland, avant de réclamer davantage de respect pour l’ensemble de sa carrière : «Après 148 matchs sous ces couleurs, pour ce pays, on peut peut-être aussi être fier, de temps en temps, d’avoir un tel joueur dans ses rangs.»

La charge émotionnelle qui habite désormais Xhaka s’est aussi exprimée après le succès aux tirs au but face à la Colombie : alors que ses coéquipiers exultaient en un groupe compact, il s’est effondré seul au sol, en larmes. « Souvent, il paraît froid de l’extérieur », a commenté l’entraîneur Murat Yakin. « Mais aujourd’hui, il a aussi révélé sa sensibilité. »

Il a d’ailleurs failli se transformer en anti-héros : à la 115e minute, une perte de balle fatale a offert une occasion en or à la Colombie, finalement non convertie. Lors de la séance de tirs au but, Xhaka a ensuite marqué, avec un peu de chance. Tout comme l’ancien joueur d’Augsbourg Ruben Vargas, Zeki Amdouni et Cédric Itten, qui, à l’instar de Xhaka, traverse lui aussi une période tumultueuse. Il y a quelques semaines à peine, ce joueur de 29 ans avait été relégué en 3e division avec le Fortuna Düsseldorf dans des circonstances des plus dramatiques. Lors de la défaite 0-3 à Fürth, qui a entraîné la relégation directe malgré un départ prometteur, Itten – auteur de 15 buts et pilier du Fortuna – était suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Aujourd’hui, il se distingue sur la plus grande scène du football mondial. La saison prochaine, Itten portera les couleurs du Werder Brême.