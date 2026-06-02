Avec le départ annoncé d’Antoine Griezmann et la possible départ de Julian Álvarez, l’Atlético Madrid s’intéresse à une nouvelle star offensive

Les Rojiblancos avaient répondu par une mise en garde moqueuse à l’encontre du champion d’Espagne, assurant qu’ils ne céderaient pas Alvarez à quel que prix que ce soit. Le joueur de 26 ans est présenté comme une « pierre angulaire de leur projet ».

Malgré cette position ferme, le Barça aurait tout de même transmis une première offre, estimée à 100 millions d’euros selon Mundo Deportivo, qui affirme avoir eu confirmation de la réception de ce courrier électronique par le club madrilène.

Outre le Barça, le Paris Saint-Germain, fraîchement couronné champion d’Europe, et le champion d’Angleterre Arsenal suivraient également de près le dossier Alvarez.