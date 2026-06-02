Récemment, de vives tensions ont éclaté entre l’Atlético et le FC Barcelone. Ces frictions font suite à des informations de presse indiquant que le Barça serait fortement intéressé par le recrutement d’Alvarez, l’attaquant vedette de l’Atlético, et qu’il serait sur le point de finaliser le transfert du champion du monde argentin.
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Avec le départ annoncé d’Antoine Griezmann et la possible départ de Julian Álvarez, l’Atlético Madrid s’intéresse à une nouvelle star offensive
Les Rojiblancos avaient répondu par une mise en garde moqueuse à l’encontre du champion d’Espagne, assurant qu’ils ne céderaient pas Alvarez à quel que prix que ce soit. Le joueur de 26 ans est présenté comme une « pierre angulaire de leur projet ».
Malgré cette position ferme, le Barça aurait tout de même transmis une première offre, estimée à 100 millions d’euros selon Mundo Deportivo, qui affirme avoir eu confirmation de la réception de ce courrier électronique par le club madrilène.
Outre le Barça, le Paris Saint-Germain, fraîchement couronné champion d’Europe, et le champion d’Angleterre Arsenal suivraient également de près le dossier Alvarez.
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L'Atlético remanie son attaque : Victor Osimhen serait dans le viseur
L’Atlético Madrid pourrait légitimement chercher à renforcer son attaque. D’après Mundo Deportivo, le club madrilène, quatrième de la dernière Liga, s’intéresserait de près à Victor Osimhen.
Le Nigérian, arrivé définitivement à Galatasaray l’été dernier après un prêt, a joué un rôle clé dans le sacre du club stambouliote en championnat. Sous contrat jusqu’en 2029, l’ancien joueur de Wolfsburg serait estimé entre 70 et 100 millions d’euros.
À Manchester United, le joueur de 27 ans serait également en tête de liste des priorités.
Qu’il conserve ou non Alvarez, l’Atlético doit renforcer son attaque. Le départ d’Antoine Griezmann prive déjà les Rojiblancos de l’un de leurs meilleurs buteurs et passeurs de l’histoire.
Julian Alvarez vs Victor Osimhen : statistiques de la saison 2025/2026
Julian Álvarez
Victor Osimhen
Matchs de championnat
29
22
Buts/Passes décisives en championnat
8 buts, 4 passes décisives
15/5
en Ligue des champions
15
10
Buts/passes décisives en Ligue des champions
10 buts/passes décisives en 10 matchs
7/3
Matchs de coupe
4
1
Buts/passes décisives en Coupe
2 buts marqués, 1 passe décisive.
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