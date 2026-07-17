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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Avec l’appui de plusieurs légendes du FC Barcelone, l’Espagne a tenté de « recruter » Messi en le détournant de l’Argentine

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Espagne vs Argentine
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L. Messi
Gerard Piqué
C. Fabregas
FC Barcelone
Espagne

Ginés Meléndez, ex-coordinateur des sélections jeunes de l’Espagne, a dévoilé les détails des démarches entreprises par la Roja pour convaincre Lionel Messi de jouer pour l’Espagne avant son engagement avec l’Argentine.

Dans un entretien accordé au journal « AS », il explique avoir tenté de convaincre la star, alors jeune joueur du FC Barcelone, avec l’appui de plusieurs de ses coéquipiers, notamment Gérard Piqué et Cesc Fàbregas.

Il a ajouté : « Nous avons essayé de le faire jouer avec nous car j’ai un ami à Barcelone qui s’appelle Alex García, et qui était l’entraîneur de Messi dans les équipes de jeunes ; il me disait toujours qu’il fallait convaincre le joueur argentin de jouer pour l’Espagne. »

Il précise que Messi appartient à la génération 1987, la même que Piqué et Fabregas, et rappelle qu’il alignait alors en sélection espagnole des moins de 17 ans pas moins de 7 ou 8 joueurs du Barça, tous déterminés à convaincre l’Argentin de choisir la Roja.

Interrogé sur une éventuelle pression exercée par Piqué et Fabregas, il a confirmé : « Oui, ils faisaient partie de la même génération. Quand Messi avait 13 ans, je voulais qu’il joue avec moi. Et Alex García était très enthousiaste à l’idée de le convaincre. »

Il conclut : « Lors du championnat d’Espagne junior à Albacete, je lui ai de nouveau proposé, alors qu’il avait 14 ans : “S’il te plaît, tu dois jouer avec nous.” »

  • messi(C)Getty Images

    Comment l'Argentine a-t-elle découvert le talent de Messi ?

    Meléndez a révélé que la Fédération argentine ignorait dans un premier temps la situation de Messi, ce qui l’avait poussée à réagir vite pour l’intégrer.

    « Je suis quelqu’un de bavard, et lors d’une interview accordée au magazine argentin El Gráfico, j’ai évoqué le fait que Barcelone comptait dans ses rangs un joueur argentin exceptionnel », a-t-il déclaré.

    Il a ajouté : « Le tournant a eu lieu lors de la demi-finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans en Finlande en 2003. Messi n’avait encore jamais été convoqué en équipe nationale argentine, et leur sélectionneur de l’époque, Hugo Toccali, m’a demandé s’il était vrai que Barcelone comptait dans ses rangs un joueur exceptionnel. Je lui ai répondu par l’affirmative et je lui ai dit que s’ils ne le convoquaient pas, nous les battrions en Coupe du monde. »

    Il conclut : « Il m’a alors promis d’organiser un match pour le sélectionner, ce qui s’est effectivement produit en novembre 2003, lorsque l’Argentine a officiellement intégré Messi dans ses rangs. »

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  • Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images

    L’Espagne a réalisé des efforts sérieux.

    Meléndez a confirmé que les démarches de la Fédération espagnole étaient parfaitement sérieuses. Il a rappelé que Messi lui-même avait reconnu, lors d’une interview accordée durant la Coupe du monde des moins de 20 ans 2005, que la possibilité de représenter l’Espagne était tout à fait réelle.

    «Piqué et Fabregas l’appelaient sans cesse, a-t-il expliqué. Nous participions à des tournois avec les sélections espagnoles des moins de 15 et des moins de 16 ans, et ses coéquipiers du FC Barcelone tentaient de le convaincre de nous rejoindre.»

    Interrogé sur une possible évolution de la position de l’Argentin, il a tranché : « Jamais. Il n’a jamais changé d’avis. »

    Il conclut en rappelant une confidence de Vicente del Bosque : « Si tu avais réussi à le convaincre de jouer pour l’Espagne, on aurait remporté la Coupe du monde deux ou trois fois de plus. »

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    Une expérience similaire avec Lamine Yamal

    Meléndez a expliqué que la Fédération espagnole avait tiré les enseignements de l'affaire Messi : « Dès l'âge de neuf ans, nous suivions déjà Lamine Yamal et nous ne voulions pas que le Maroc l'apprenne. Après mon départ, c'est Julen Guerrero qui l'a convoqué en équipe nationale junior. »

    Meléndez a par ailleurs joué un rôle clé dans l’arrivée de Luis de la Fuente, aujourd’hui sélectionneur de l’équipe nationale espagnole.

    « Je l’ai fait venir pour une mission de trois mois seulement, mais il est resté jusqu’à aujourd’hui. J’avais besoin d’un entraîneur pour l’équipe des moins de 19 ans après le départ de Julen Lopetegui vers l’équipe des moins de 21 ans », a-t-il expliqué.

    Il a alors contacté Iñaki Saiz, qui lui a suggéré Luis de la Fuente, alors sans club.

    Après l’entretien, je lui ai proposé un contrat de trois mois, avant de prolonger sa mission. Il a ensuite mené l’équipe des moins de 19 ans au titre continental avec une génération comprenant Marco Asensio, Jesús Vallejo, Rodri, Dani Ceballos, Mikel Merino et Borja Mayoral. »

    Pour conclure, Meléndez a rappelé qu’il avait encadré la formation de l’entraîneur argentin Lionel Scaloni lors d’un stage en 2017.

    Il conclut : « Scaloni était toujours assis au premier rang, aux côtés de Leo Franco et de Monchi Tomi, et il était très assidu lors des séances pratiques. J’en garde un excellent souvenir. »

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