Avec l’appui de plusieurs légendes du FC Barcelone, l’Espagne a tenté de « recruter » Messi en le détournant de l’Argentine

Ginés Meléndez, ex-coordinateur des sélections jeunes de l’Espagne, a dévoilé les détails des démarches entreprises par la Roja pour convaincre Lionel Messi de jouer pour l’Espagne avant son engagement avec l’Argentine.

Dans un entretien accordé au journal « AS », il explique avoir tenté de convaincre la star, alors jeune joueur du FC Barcelone, avec l’appui de plusieurs de ses coéquipiers, notamment Gérard Piqué et Cesc Fàbregas.

Il a ajouté : « Nous avons essayé de le faire jouer avec nous car j’ai un ami à Barcelone qui s’appelle Alex García, et qui était l’entraîneur de Messi dans les équipes de jeunes ; il me disait toujours qu’il fallait convaincre le joueur argentin de jouer pour l’Espagne. »

Il précise que Messi appartient à la génération 1987, la même que Piqué et Fabregas, et rappelle qu’il alignait alors en sélection espagnole des moins de 17 ans pas moins de 7 ou 8 joueurs du Barça, tous déterminés à convaincre l’Argentin de choisir la Roja.

Interrogé sur une éventuelle pression exercée par Piqué et Fabregas, il a confirmé : « Oui, ils faisaient partie de la même génération. Quand Messi avait 13 ans, je voulais qu’il joue avec moi. Et Alex García était très enthousiaste à l’idée de le convaincre. »

Il conclut : « Lors du championnat d’Espagne junior à Albacete, je lui ai de nouveau proposé, alors qu’il avait 14 ans : “S’il te plaît, tu dois jouer avec nous.” »