Le Barça a obtenu 5 penalties cette saison, dont 3 lors d'un même match, plus précisément face au Racing Santander mercredi dernier.

Il est bien sûr inhabituel qu'une équipe obtienne 3 penalties dans une même rencontre, mais la vague offensive dévastatrice du club catalan a totalement submergé son hôte, le Racing. Y a également contribué l'intervention imprudente à deux reprises du défenseur central Pedro Henrique.

Le journal Sport a rapporté que la question des tireurs de penalty au Barça est devenue un sujet de débat en ce début de saison.

Et de poursuivre : « Il n'y a évidemment pas lieu de s'inquiéter, car le club catalan avance à toute vitesse. »

Mais il est intéressant de savoir comment le vestiaire gère en interne l'établissement d'un ordre des tireurs, et surtout de savoir qui a le dernier mot. Il s'agit d'un protocole dont l'application diffère d'une équipe à l'autre. Il existe ainsi des systèmes dans lesquels c'est l'entraîneur qui est chargé de désigner le tireur, en fonction des circonstances et des joueurs présents sur le terrain.

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