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Avec l'accord de Flick : le Barça applique un étrange protocole sur les penaltys

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H. Flick
Espagne

Qui tire les penalties au Barça ? Raphinha a le dernier mot

Le Barça a obtenu 5 penalties cette saison, dont 3 lors d'un même match, plus précisément face au Racing Santander mercredi dernier. 

Il est bien sûr inhabituel qu'une équipe obtienne 3 penalties dans une même rencontre, mais la vague offensive dévastatrice du club catalan a totalement submergé son hôte, le Racing. Y a également contribué l'intervention imprudente à deux reprises du défenseur central Pedro Henrique.

Le journal Sport a rapporté que la question des tireurs de penalty au Barça est devenue un sujet de débat en ce début de saison. 

Et de poursuivre : « Il n'y a évidemment pas lieu de s'inquiéter, car le club catalan avance à toute vitesse. » 

Mais il est intéressant de savoir comment le vestiaire gère en interne l'établissement d'un ordre des tireurs, et surtout de savoir qui a le dernier mot. Il s'agit d'un protocole dont l'application diffère d'une équipe à l'autre. Il existe ainsi des systèmes dans lesquels c'est l'entraîneur qui est chargé de désigner le tireur, en fonction des circonstances et des joueurs présents sur le terrain.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Flick accorde toute sa confiance à De la Fuente et Heiko Westermann

    Dans d'autres cas, ce sont les adjoints ou les membres du staff technique spécifiquement chargés des coups de pied arrêtés qui prennent en main cette tâche. À cet égard, Hansi Flick accorde une confiance totale à José Ramón de la Fuente et Heiko Westermann.

    L'entraîneur des gardiens joue un rôle essentiel sur les coups de pied arrêtés depuis l'arrivée du technicien allemand. Pour des raisons liées à la langue également, il est chargé de motiver l'équipe et de rappeler aux joueurs, généralement à voix haute, le rôle que chacun d'eux doit tenir. Quant à l'adjoint allemand de Hansi, il joue lui aussi un rôle essentiel dans la stratégie.

    Ces tâches englobent aussi les penalties. Cela ne signifie pas que Flick ne veut rien savoir de ces questions, mais il en délègue entièrement la charge à son staff technique, du fait de sa confiance aveugle en eux, et parce que le Barça, c'est un fait, travaille bien sur cet aspect depuis des mois, un domaine dans lequel Marcus Rashford a joué un rôle important la saison dernière.

    Olmo, Lamine et Raphinha sont les trois tireurs de penalty cette saison. Marcus Rashford était particulièrement remarquable grâce à sa manière de frapper, puissante et directe, mais le vide qu'il a laissé a été comblé par d'autres options.

    Pour en revenir aux penalties, Flick a déclaré récemment : « Ce n'est pas moi qui décide qui tire le penalty, ce sont les membres du staff technique qui en décident. Celui qui se sent prêt à le tirer, le tire. »

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    Raphinha, le leader spirituel

    Mais Hansi Flick a également précisé que ce sont les joueurs eux-mêmes qui prennent la décision finale sur le terrain.

    Et Raphinha est « le patron » dans ce contexte, comme cela est clairement apparu mercredi dernier, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

    Raphinha a décidé de tirer le premier penalty, qu'il a marqué, après l'avoir lui-même obtenu. Quant au second, accordé après une faute de Karim Adeyemi, il l'a laissé à Lamine Yamal, mais celui-ci l'a manqué. Puis Raphinha s'est chargé du troisième penalty, également obtenu par Adeyemi, pour le convertir et ainsi compléter son triplé.

    Bien entendu, le nom du joueur ayant provoqué le penalty influe sur la décision, mais dans le cas de l'Allemand, après avoir subi la deuxième faute, il a regardé Raphinha et lui a demandé de le tirer, tout en sachant parfaitement que le Brésilien occupe le premier rang et qu'il dispose du pouvoir de décision.

    Sur le plan de la hiérarchie, Lamine Yamal vient juste après Raphinha. Par exemple, face à Levante, Lamine a obtenu un penalty alors que le score était de 2-0, et c'est lui qui s'en est chargé, avec l'accord de Raphinha.

    Fait notable : lorsqu'un penalty est accordé, tout joueur du Barça qui récupère le ballon se dirige directement vers Raphinha pour le lui remettre, afin qu'il prenne la décision, car il est actuellement le meilleur tireur de l'effectif. Mais lorsque le score est confortable, d'autres options apparaissent.

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