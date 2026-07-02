Avec des transferts colossaux s'élevant à 200 millions d'euros, le FC Bayern risque de se retrouver face à un nouveau dilemme en matière de transferts

D’un point de vue contractuel, il est encore lié au Bayern Munich jusqu’en 2028. À l’été 2024, celui qui était alors la cible prioritaire de Thomas Tuchel, surnommé le « Holding Six », n’est arrivé qu’avec un an de retard et après le départ de son principal soutien. Le joueur, qui compte 37 sélections avec le Portugal, n’a jamais vraiment justifié les 51 millions d’euros déboursés sous les ordres de Vincent Kompany. Quoi qu’il en soit, le Bayern encourra une lourde perte financière s’il parvient à trouver un repreneur et à céder le Portugais.

Sa première saison, perturbée par des blessures à répétition, s’est avérée difficile : dans la hiérarchie des milieux de terrain, il est resté derrière Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Aleksandar Pavlovic. Après seulement 25 matchs, sans aucune participation à un but, un carton rouge et 986 minutes de jeu, l’épisode munichois s’est déjà refermé pour lui.

Son année de prêt à Londres s’est toutefois avérée tout à fait réussie, du moins sur le plan personnel : certes, les Spurs ont, à la grande surprise générale, sombré dans le bas du classement de la Premier League et ont dû trembler jusqu’à la dernière journée pour assurer leur maintien, mais Palhinha a été l’une des rares lueurs d’espoir au sein de l’effectif des Spurs en crise. Au total, il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 45 matchs officiels. Son but de la victoire (1-0) lors de la dernière journée contre Everton a permis à Tottenham de se maintenir en Premier League.

Le joueur a d’ailleurs fait savoir qu’il souhaitait rester à Londres. « Depuis mon premier jour ici, je me sens comme chez moi. Les supporters, le public, un club de premier plan : qui ne voudrait pas jouer pour Tottenham et rester ici ? J’ai ici tout ce dont j’ai besoin », avait déclaré Palhinha. De Zerbi avait lui aussi affirmé : « Oui, je veux le garder, à 100 % ! »

Malheureusement pour Palhinha et pour le Bayern, ce scénario ne se concrétisera pas.