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Avec des transferts colossaux s'élevant à 200 millions d'euros, le FC Bayern risque de se retrouver face à un nouveau dilemme en matière de transferts

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Mercato
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Bayern Munich
Tottenham
J. Palhinha
S. Tonali
M. Fernandes
S. Altimira
Sporting CP

Le FC Bayern dispose d'une liste impressionnante de joueurs susceptibles d'être vendus, mais pour ceux qui pourraient rapporter le plus, le club peine à trouver un acheteur prêt à satisfaire ses exigences. C'est également le cas actuellement pour Joao Palhinha.

En effet, il paraît peu probable que Tottenham Hotspur puisse encore recruter le Portugais, après avoir déjà déboursé 200 millions d'euros pour les milieux de terrain Sandro Tonali (Newcastle United) et Mateus Fernandes (West Ham United). 

Selon The Sun et Sky, le club aurait déjà laissé expirer l’option d’achat de 30 millions d’euros négociée avec le Bayern Munich lors du prêt de Palhinha et ne compte pas la renégocier. En clair, la porte menant à un transfert du Portugais vers les Spurs s’est refermée, du moins pour l’instant.

  • C'est d'autant plus un coup dur pour les Munichois que l'autre club intéressé par Palhinha ne semble pas en mesure de débourser ne serait-ce qu'une partie des 25 à 30 millions d'euros demandés – et n'en a d'ailleurs plus vraiment besoin à présent.

    Selon le journal portugais A Bola, un retour au Sporting CP serait certes « un scénario » qui « plairait à Palhinha ». Problème : le club lisboète vient de recruter le milieu central Sergi Altimira pour 18 M€ en provenance du Real Betis, afin de remplacer le capitaine Morten Hjulmand, partant pour l’Atlético Madrid.

    Conséquence : la liste des prétendants sérieux s’est considérablement raccourcie ces derniers jours. Selon A Bola, avant d’enrôler Altimira, le Sporting s’était déjà heurté au refus du Bayern après avoir proposé un prêt avec option d’achat obligatoire.

    Palhinha retournera donc, pour l’instant, au FC Bayern, même s’il a récemment prié ses conseillers de trouver au plus vite un accord avec le club bavarois et les prétendants potentiels afin de clarifier durablement son avenir. 

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  • PalhinhaGetty Images

    Palhinha connaît une première saison à oublier au FC Bayern – et souhaitait rester chez les Spurs

    D’un point de vue contractuel, il est encore lié au Bayern Munich jusqu’en 2028. À l’été 2024, celui qui était alors la cible prioritaire de Thomas Tuchel, surnommé le « Holding Six », n’est arrivé qu’avec un an de retard et après le départ de son principal soutien. Le joueur, qui compte 37 sélections avec le Portugal, n’a jamais vraiment justifié les 51 millions d’euros déboursés sous les ordres de Vincent Kompany. Quoi qu’il en soit, le Bayern encourra une lourde perte financière s’il parvient à trouver un repreneur et à céder le Portugais.

    Sa première saison, perturbée par des blessures à répétition, s’est avérée difficile : dans la hiérarchie des milieux de terrain, il est resté derrière Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Aleksandar Pavlovic. Après seulement 25 matchs, sans aucune participation à un but, un carton rouge et 986 minutes de jeu, l’épisode munichois s’est déjà refermé pour lui.

    Son année de prêt à Londres s’est toutefois avérée tout à fait réussie, du moins sur le plan personnel : certes, les Spurs ont, à la grande surprise générale, sombré dans le bas du classement de la Premier League et ont dû trembler jusqu’à la dernière journée pour assurer leur maintien, mais Palhinha a été l’une des rares lueurs d’espoir au sein de l’effectif des Spurs en crise. Au total, il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 45 matchs officiels. Son but de la victoire (1-0) lors de la dernière journée contre Everton a permis à Tottenham de se maintenir en Premier League.

    Le joueur a d’ailleurs fait savoir qu’il souhaitait rester à Londres. « Depuis mon premier jour ici, je me sens comme chez moi. Les supporters, le public, un club de premier plan : qui ne voudrait pas jouer pour Tottenham et rester ici ? J’ai ici tout ce dont j’ai besoin », avait déclaré Palhinha. De Zerbi avait lui aussi affirmé : « Oui, je veux le garder, à 100 % ! »

    Malheureusement pour Palhinha et pour le Bayern, ce scénario ne se concrétisera pas.