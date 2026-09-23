Ammar Al-Ghamdi, l'attaquant d'Al-Ittihad, s'est emparé de la vedette du Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) au cours de ce mois de septembre, après avoir ravivé les souvenirs de la première saison de la compétition.
Avec des souvenirs de sa première saison : Ammar Al-Ghamdi s'empare du titre de meilleur joueur de la Joy Elite League en septembre
Un buteur de premier ordre
Ammar Al-Ghamdi a disputé 3 matches avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ittihad au cours de ce mois de septembre, durant lesquels il a réussi à inscrire 5 buts, soit une moyenne proche de deux buts par match.
Grâce à ce quintuplé, l'attaquant d'Al-Ittihad a porté son total à six buts lors de la saison actuelle de la Joy Elite League, occupant ainsi la deuxième place au classement des buteurs, à un seul but de Mohammed Al-Issa, la star d'Al-Ettifaq.
Al-Ittihad conduit au sommet
Al-Ghamdi a inscrit un but lors de la victoire 4-1 face à Al-Wehda dans la troisième journée, ainsi qu'un autre lors du succès 2-0 contre Al-Qadisiyah lors de la quatrième journée, avant le triplé qui a conduit Al-Ittihad à s'imposer 3-1 face à Al-Faisaly dans la cinquième journée.
Ces victoires, dans lesquelles le jeune attaquant a joué le rôle le plus important, ont placé Al-Ittihad en tête du classement de la Roshn Saudi League avec 13 points, avec une longueur d'avance sur Al-Fateh, deuxième.
Un bourreau de la tête et du pied gauche
Les cinq buts inscrits par Ammar Al-Ghamdi au cours de ce mois de septembre se sont partagés entre le pied gauche, avec lequel il a marqué 3 buts, et la tête, dont il a scellé deux autres réalisations.
L'arrivée du ballon sur la tête du jeune attaquant ou devant son pied gauche face au but est devenue un véritable cauchemar pour les gardiens des équipes adverses, car elle annonce un but presque certain, difficile à laisser filer.
Al-Ghamdi ne s'est pas contenté de sa puissance dans la finition des attaques : il participe aussi à la construction du jeu, à la récupération des ballons et à la pénétration des zones adverses balle au pied, comme il l'a fait lors du match contre Al-Qadsiah.
parmi les héros de la première saison
Al-Ghamdi a ravivé les souvenirs de sa réussite lors de la première saison de la Joy Elite League, quand il avait inscrit 14 buts, avec lesquels il avait joué le titre de meilleur buteur.
Parmi ces 14 buts, Ammar Al-Ghamdi en a marqué 4 en 4 matchs lors des phases à élimination directe, ce qui reflète ses grandes capacités dans les moments décisifs.
L'attaquant d'Al-Ittihad espère poursuivre sa réussite lors de la saison en cours, afin de conduire son équipe vers un titre qu'elle avait quitté dès les quarts de finale la saison dernière, et de se sacrer meilleur buteur, un trophée qu'il avait perdu de peu.
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