Les cinq buts inscrits par Ammar Al-Ghamdi au cours de ce mois de septembre se sont partagés entre le pied gauche, avec lequel il a marqué 3 buts, et la tête, dont il a scellé deux autres réalisations.

L'arrivée du ballon sur la tête du jeune attaquant ou devant son pied gauche face au but est devenue un véritable cauchemar pour les gardiens des équipes adverses, car elle annonce un but presque certain, difficile à laisser filer.

Al-Ghamdi ne s'est pas contenté de sa puissance dans la finition des attaques : il participe aussi à la construction du jeu, à la récupération des ballons et à la pénétration des zones adverses balle au pied, comme il l'a fait lors du match contre Al-Qadsiah.