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Avec déjà sept buts à son actif, Bukayo Saka sait ce qu’il doit encore peaufiner pour franchir un cap ; et c’est vers la légende de Liverpool Mohamed Salah qu’il se tourne pour puiser l’inspiration et aider Arsenal à conquérir le titre
Saka doit-il marquer davantage de buts ?
Le produit du centre de formation de Hale End a trouvé le chemin des filets à sept reprises en première division anglaise au cours de la saison 2025-2026, permettant ainsi à Arsenal de mettre fin à une attente de 22 ans avant de remporter le titre. Il n'avait inscrit que six buts lors de la saison précédente, après avoir établi son record personnel avec 16 buts lors de la saison 2023-2024.
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On conseille à Saka de prendre comme modèle Salah, l’icône de Liverpool.
Interrogé sur ce point, l’ancienne star des Three Lions, Waddle, s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec NewBettingSites.uk : « Oui, évidemment, vu le nombre de ballons qu’il reçoit et le talent dont il dispose. On sait qu’il aime bien entrer par son pied gauche. J’ai été un peu critique ces deux dernières années en disant qu’il devait bosser son pied droit, aller sur l’extérieur et ne pas avoir peur de centrer. Mais quand on a le talent et qu’on sait comment battre un défenseur, son mouvement préféré, c’est évidemment de rentrer vers l’intérieur.
Mais le football d’aujourd’hui est différent : à mon époque, on allait chercher l’adversaire, peu importe son nom. À mon époque, on ne « parquait » pas le bus : il y avait de l’espace, de la liberté. Aujourd’hui, quand tu joues pour Arsenal, beaucoup d’adversaires se replient, bloquent l’accès central, et Saka se retrouve souvent contraint de centrer ou de passer. Certes, il a connu des blessures cette saison, mais c’est un aspect qu’il doit encore ajouter à son jeu.
Il doit apprendre à investir la surface quand le ballon est à gauche. Plutôt que de laisser Gyokeres ou Havertz, il doit se positionner au second poteau pour conclure.
Si l’on cherche un modèle, quelqu’un qui occupe un rôle similaire, c’est sans doute Mo Salah. Lui, il marque des buts et il ose prendre des risques. D’accord, il ne défend peut-être pas autant que Saka, mais, quand Liverpool a le ballon, il occupe cette zone et guette la passe à pousser au second poteau, ou il se présente pour frapper du gauche sans hésiter. Saka pourrait s’en inspirer. Reste que le style d’Arsenal diffère un peu de celui de Liverpool. »
- AFP
Bowen aurait-il dû être la doublure de Saka dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde ?
Sauf blessure, Saka occupera le côté droit de l’attaque anglaise lors de la Coupe du monde 2026. Son coéquipier Noni Madueke, auteur de seulement trois buts en Premier League et souvent utilisé comme joker par Mikel Arteta, sera son suppléant.
Jarrod Bowen, capitaine de West Ham, a pour sa part marqué 38 buts en première division au cours des trois dernières saisons. Interrogé sur le choix de Madueke plutôt qu’une figure emblématique du London Stadium, Waddle a ajouté : « Jarrod Bowen marque des buts. Il l’a prouvé au cours des deux ou trois dernières saisons à West Ham.
Je sais que West Ham a connu une saison décevante, conclue par une relégation inattendue. Mais Bowen a été constant sur le côté droit. Il rappelle un peu Mo Salah dans son style et sa capacité à marquer.
À mon avis, Jarrod Bowen est un joueur sur lequel on aurait pu compter. Si Saka n’avait pas été au niveau, il aurait pu entrer en jeu et on sait que Jarrod Bowen marque des buts. C’est vraiment dommage qu’il n’ait pas au moins obtenu le maillot de remplaçant. »
Saka sera-t-il aligné d’entrée pour l’Angleterre lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie ?
L'Angleterre poursuit sa préparation pour la Coupe du monde, Thomas Tuchel évaluant tous les joueurs à sa disposition. Il dévoilera son onze de départ le plus solide possible pour le match d'ouverture du tournoi contre la Croatie, le 17 juin.
Saka, qui a déjà porté le brassard à Arsenal, aura pour mission d’alimenter Harry Kane tout en apportant sa propre touche offensive. Il compte actuellement 14 buts en 49 sélections.