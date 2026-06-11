Interrogé sur ce point, l’ancienne star des Three Lions, Waddle, s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec NewBettingSites.uk : « Oui, évidemment, vu le nombre de ballons qu’il reçoit et le talent dont il dispose. On sait qu’il aime bien entrer par son pied gauche. J’ai été un peu critique ces deux dernières années en disant qu’il devait bosser son pied droit, aller sur l’extérieur et ne pas avoir peur de centrer. Mais quand on a le talent et qu’on sait comment battre un défenseur, son mouvement préféré, c’est évidemment de rentrer vers l’intérieur.

Mais le football d’aujourd’hui est différent : à mon époque, on allait chercher l’adversaire, peu importe son nom. À mon époque, on ne « parquait » pas le bus : il y avait de l’espace, de la liberté. Aujourd’hui, quand tu joues pour Arsenal, beaucoup d’adversaires se replient, bloquent l’accès central, et Saka se retrouve souvent contraint de centrer ou de passer. Certes, il a connu des blessures cette saison, mais c’est un aspect qu’il doit encore ajouter à son jeu.

Il doit apprendre à investir la surface quand le ballon est à gauche. Plutôt que de laisser Gyokeres ou Havertz, il doit se positionner au second poteau pour conclure.

Si l’on cherche un modèle, quelqu’un qui occupe un rôle similaire, c’est sans doute Mo Salah. Lui, il marque des buts et il ose prendre des risques. D’accord, il ne défend peut-être pas autant que Saka, mais, quand Liverpool a le ballon, il occupe cette zone et guette la passe à pousser au second poteau, ou il se présente pour frapper du gauche sans hésiter. Saka pourrait s’en inspirer. Reste que le style d’Arsenal diffère un peu de celui de Liverpool. »