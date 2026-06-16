Nord de Houston, Texas, États-Unis. Le soleil s’efface lentement derrière les toits de la brasserie en plein air, mais la chaleur reste accablante. Sur l’écran géant, un match de football est diffusé ; devant, deux commentateurs, perchés sur des chaises de camping, hurlent en continu dans leurs micros, souvent en même temps. Autour d’eux, quelque 200 supporters écoutent et vibrent à l’unisson.
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Avec de l’alcool gratuit et des maillots pourtant interdits, ces lieux secrets sont de véritables pépites pour savourer l’ambiance de la Coupe du monde aux États-Unis
L’ambiance est à la hauteur de l’événement. Rien d’étonnant : la sélection haïtienne dispute son premier match de Coupe du monde depuis 52 ans. Pour célébrer le retour d’Haïti sur la scène internationale face à l’Écosse, la diaspora, installée loin de sa Caraïbe natale, a choisi de se réunir afin d’éviter les commentaires américains diffusés à la télévision.
C’est pourquoi l’organisation « Houston Haitians United » a organisé une retransmission publique avec ses propres commentateurs, qui s’exclament dans un mélange de créole, de français et d’anglais. Pour des oreilles germanophones, ce mélange sonore ressemble à un langage secret. Mais, aux États-Unis, les initiés sont nombreux : environ 850 000 Haïtiens vivraient ici, dont plus de 30 000 dans la métropole texane de Houston.
Une ambiance de Coupe du monde règne au sein des « Houston Haitians United ».
Comme aucun autre pays, les États-Unis doivent leur identité à l’immigration. Surnommés la « terre des opportunités », ils ont toujours attiré des personnes cherchant sécurité et mobilité sociale. Le président Donald Trump a fait de la lutte contre cet héritage l’une de ses priorités, notamment via la controversée agence ICE. Aujourd’hui, environ 15 % de la population américaine, soit 50 millions de personnes, sont nées à l’étranger ; ajoutez-y les enfants de migrants et le chiffre double.
Or, contrairement au football, sport roi presque partout dans le monde, le soccer peine encore à s’imposer aux États-Unis. Cette réalité démographique garantit toutefois un vivier de supporters passionnés, éduqués au ballon rond dès leur plus jeune âge. Beaucoup viennent de sélections présentes au Mondial, et en tête de liste figurent naturellement les Mexicains, coorganisateurs de l’épreuve. On y trouve également d’importantes communautés venues d’Amérique du Sud (Colombie), d’Asie (Corée du Sud) ou des Caraïbes (Haïti).
Ces diasporas, très présentes dans les grandes métropoles, se mobilisent autour d’organisations comme les « Houston Haitians United » qui proposent concerts, conférences, compétitions sportives et, surtout, projections publiques pendant la Coupe du monde. Elles créent ainsi des îlots d’authenticité où l’ambiance du tournoi souffle à plein.
Dans l’ensemble, la présence publique du tournoi aux États-Unis – à quelques exceptions près, comme les Écossais en fête à Boston – se limite aux stades et aux fan zones. La Coupe du monde ne domine pas le paysage urbain comme l’avait fait l’Euro il y a deux ans en Allemagne ou le Mondial 2022 au Qatar, où toutes les rencontres se déroulaient dans une seule ville.
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Haïti s’est qualifié pour la Coupe du monde alors que l’équipe était en exil.
« Je suis très impatient », déclare Jean Michel, cofondateur et président de « Houston Haitians United », qui organise la projection publique. « C’est un moment merveilleux de notre histoire à Houston. Nous voulons célébrer la Coupe du monde. » Le rendez-vous est fixé dans une petite brasserie pourvue d’un jardin, orné pour l’occasion de drapeaux haïtiens, de ballons bleus et rouges et de nappes colorées. Les cinquante premiers supporters reçoivent un kit cadeau comprenant une liqueur offerte, un sifflet, une sucette et un biscuit.
Sur place, on savoure des plats de rue haïtiens, de la bière et des cocktails, tandis que des banderoles font la promotion d’un supermarché et d’un salon de coiffure locaux. À la mi-temps et après la rencontre, un DJ fait danser le public au son de rythmes haïtiens. Le club de football « Haitian Soccer United » figure aussi parmi les coorganisateurs de l’événement. Nombreux sont ceux qui arborent avec fierté le maillot national haïtien, interdit par la FIFA. En bas, sur le bord, figure un petit motif représentant la bataille de Vertières de 1803, qui a permis à Haïti d’accéder à l’indépendance vis-à-vis de la France. En raison de son message politique, la FIFA a interdit à la fédération d’utiliser ce maillot lors des matchs de la Coupe du monde.
Devenu en 1804 le premier État dirigé par d’anciens esclaves, le pays a connu, ces dernières décennies, un déclin lié aux catastrophes naturelles, à la famine, à la corruption et aux guerres de gangs. Depuis l’assassinat du président élu Jovenel Moïse en 2021, l’anarchie prévaut. Des centaines de milliers de personnes ont fui, notamment vers les États-Unis, tandis que le stade de la capitale, Port-au-Prince, a été endommagé lors des combats. Contraint de jouer ses matchs « à domicile » sur des îles voisines, le onze haïtien rend encore plus remarquable sa deuxième qualification pour la Coupe du monde, soixante ans après un premier essai infructueux au premier tour de 1974.
Le sélectionneur français Sébastien Migne n’a encore jamais mis les pieds sur le sol haïtien. Ses joueurs sont éparpillés aux quatre coins du globe : l’un évolue en Iran, un autre en Équateur, tandis que le troisième gardien, Josué Duverger, porte les couleurs du Cosmos Koblenz, club allemand de cinquième division. À l’exception de Curaçao, Haïti est considéré comme le grand outsider du tournoi.
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« Ces qualifications pour la Coupe du monde nous redonnent de l'élan »
Opposée à l’Écosse, la sélection haïtienne concède rapidement l’ouverture du score mais, grâce à un engagement sans relâche, frôle plusieurs fois l’égalisation. Dans l’espoir de conjurer le sort, Jean Michel souffle même dans la corne d’une chèvre de montagne lors de la projection publique. Insuffisant : les Caraïbes s’inclinent 1-0. Malgré la défaite, les supporters saluent une prestation enthousiasmante. Pour Haïti, la Coupe du monde ne se résume pas seulement à des buts et des victoires : il s’agit aussi, pour une fois, d’être perçu de manière positive sur la scène internationale.
« Nous savons que les gens ont peut-être une mauvaise image de notre pays, qu’il y a beaucoup de problèmes », avait déclaré le milieu de terrain haïtien Jean-Ricner Bellegarde avant le tournoi. C’est pourquoi la participation à la Coupe du monde « fera tellement de bien au pays, à la population et à ma famille ». Lors du match d’ouverture contre l’Écosse, ce n’est d’ailleurs pas seulement la prestation de l’équipe qui a enthousiasmé les spectateurs. Les images des gigantesques et pacifiques célébrations des supporters sur place en Haïti ont également offert un spectacle éclatant.
« Cette qualification pour la Coupe du monde nous redonne vie après tout ce qui s’est passé dans notre pays. Elle rassemble les gens de manière positive », déclare Jean Michel, qui livre un discours presque politique : « Nous pouvons remettre notre pays sur pied. » Pendant la retransmission, un seul refrain revient, tel un mantra : le désir de voir le pays se relever, et l’équipe nationale avec.
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Les autorités américaines ont interdit l’entrée sur leur territoire aux supporters haïtiens.
Vendredi, pour leur deuxième sortie dans le groupe, les Haïtiens défient le Brésil. Un rendez-vous particulier : lorsque leur équipe n’est pas en lice, la plupart des Haïtiens se rangent derrière la Seleção. Pour l’occasion, le collectif « Houston Haitians United » organisera une nouvelle retransmission publique, même si cette initiative ne sera pas renouvelée pour la dernière rencontre face au Maroc. Ce match se tiendra à Atlanta, et de nombreux membres de la communauté envisagent d’effectuer les onze heures de route vers le nord-est pour assister à la rencontre en direct.
Dans les stades, la sélection haïtienne dépend donc presque uniquement du soutien de sa diaspora américaine durant cette Coupe du monde. Les supporters haïtiens, tout comme les Iraniens, sont soumis à une interdiction générale d’entrée sur le territoire américain. Sans l’appui du président Donald Trump, nombre d’entre eux auraient déjà été renvoyés. Pour l’ambiance de la Coupe du monde dans le pays, leur présence est donc un atout, tout comme celle de nombreuses autres communautés de migrants venus des nations participantes.