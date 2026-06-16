Nord de Houston, Texas, États-Unis. Le soleil s’efface lentement derrière les toits de la brasserie en plein air, mais la chaleur reste accablante. Sur l’écran géant, un match de football est diffusé ; devant, deux commentateurs, installés sur des chaises de camping, crient sans relâche dans leurs micros, souvent en même temps. Autour d’eux, quelque 200 supporters écoutent et vibrent à l’unisson.
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Avec de l’alcool gratuit et des maillots pourtant interdits, ces coins cachés sont une véritable aubaine pour savourer l’ambiance de la Coupe du monde aux États-Unis
L’ambiance est à la hauteur de l’événement : retentissante. Rien d’étonnant, puisque la sélection haïtienne dispute son premier match de Coupe du monde depuis 52 ans. Pour célébrer le retour d’Haïti sur la scène mondiale face à l’Écosse, la diaspora, exilée aux États-Unis, veut vivre un moment de folklore national sans subir les commentaires américains à la télévision.
C’est pourquoi l’organisation « Houston Haitians United » a organisé une retransmission publique avec ses propres commentateurs, qui s’exclament dans un mélange de créole, de français et d’anglais. Pour des oreilles germanophones, le mélange sonore ressemble à un code secret. Pourtant, les initiés sont nombreux aux États-Unis : quelque 850 000 Haïtiens y vivent, dont plus de 30 000 dans la métropole texane.
Une ambiance de Coupe du monde règne au sein des « Houston Haitians United ».
Comme aucun autre pays, les États-Unis doivent leur identité à l’immigration. Surnommés la « terre des opportunités », ils ont toujours attiré des personnes cherchant sécurité ou mobilité sociale. Le président Donald Trump a fait de la lutte contre cet héritage l’une de ses priorités, notamment via la controversée agence ICE. Aujourd’hui, environ 15 % de la population américaine, soit 50 millions de personnes, est née à l’étranger. Ajoutez-y les enfants de migrants et le chiffre double.
Or, contrairement aux États-Unis, le football est le sport le plus populaire dans presque tous les autres pays. Il y a donc sur le sol américain une masse de passionnés socialisés au ballon rond dès leur plus jeune âge. Beaucoup viennent de sélections présentes au Mondial, avec en tête de liste les Mexicains, coorganisateurs de l’épreuve. D’importantes communautés venues d’Amérique du Sud (Colombie), d’Asie (Corée du Sud) ou des Caraïbes (Haïti) renforcent encore ce maillage.
Ces diasporas, très présentes dans les grandes métropoles, se mobilisent autour d’organisations comme les « Houston Haitians United » qui proposent concerts, conférences, compétitions sportives et, surtout, des projections publiques pendant la Coupe du monde. Elles créent ainsi des îlots d’authenticité où l’ambiance du tournoi souffle à plein.
Dans l’ensemble, la présence publique du tournoi aux États-Unis – à quelques exceptions près, comme les Écossais en fête à Boston – se limite aux stades et aux fan zones. La Coupe du monde ne domine pas le paysage urbain, contrairement à l’Euro 2020 en Allemagne ou au Mondial 2022 au Qatar, où tout se concentrait dans une seule ville.
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Haïti s’est qualifié pour la Coupe du monde alors que l’équipe était en exil.
« Je suis très impatient », déclare Jean Michel, cofondateur et président de « Houston Haitians United », qui organise la retransmission publique du match. « C’est un moment merveilleux de notre histoire à Houston. Nous voulons célébrer la Coupe du monde. » Le rendez-vous est fixé dans une petite brasserie pourvue d’un jardin, orné pour l’occasion de drapeaux haïtiens, de ballons bleus et rouges et de nappes colorées. Les cinquante premiers supporters reçoivent un kit cadeau comprenant une liqueur offerte, un sifflet, une sucette et un biscuit.
Côté restauration, on savoure des spécialités de rue haïtiennes, de la bière et des cocktails, tandis que des banderoles mettent à l’honneur un supermarché et un salon de coiffure locaux. À la mi-temps et après la rencontre, un DJ enflamme les enceintes avec des rythmes haïtiens. Le club de football « Haitian Soccer United » figure aussi parmi les coorganisateurs de cet événement. Nombreux sont ceux qui arborent avec fierté le maillot national haïtien, interdit par la FIFA. En bas, sur le bord, figure un petit motif représentant la bataille de Vertières de 1803, qui a permis à Haïti d’accéder à l’indépendance vis-à-vis de la France. En raison de son message politique, la FIFA a interdit à la fédération d’utiliser ce maillot lors des matchs de la Coupe du monde.
Devenu en 1804 le premier État dirigé par d’anciens esclaves, le pays a connu, ces dernières décennies, un déclin lié aux catastrophes naturelles, à la famine, à la corruption et aux guerres de gangs. Depuis l’assassinat du président élu Jovenel Moïse en 2021, l’anarchie prévaut. Des centaines de milliers de personnes ont fui, notamment vers les États-Unis, tandis que le stade de la capitale, Port-au-Prince, a été endommagé lors des combats. Contraint de jouer ses matchs « à domicile » sur des îles voisines, le onze haïtien rend encore plus remarquable sa deuxième qualification pour la Coupe du monde, soixante ans après un premier essai sans victoire ni but marqué au premier tour.
Le sélectionneur français Sébastien Migne n’a encore jamais mis les pieds sur le sol haïtien. Ses joueurs sont dispersés aux quatre coins du monde : l’un évolue en Iran, un autre en Équateur, tandis que le troisième gardien, Josué Duverger, porte les couleurs du Cosmos Koblenz, club allemand de cinquième division. À l’exception de Curaçao, Haïti est considéré comme le grand outsider du tournoi.
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« Ces qualifications pour la Coupe du monde nous redonnent de l'élan »
Opposée à l’Écosse, Haïti a rapidement concédé l’ouverture du score, puis a multiplié les efforts pour revenir au score sans succès. Dans l’espoir de provoquer la chance, Jean Michel a même soufflé dans la corne d’une chèvre de montagne lors de la projection publique, en vain. Malgré la défaite 0-1, les supporters ont salué la performance enthousiasmante de la sélection haïtienne. Pour Haïti, la Coupe du monde ne se résume pas seulement à des buts et des victoires : il s’agit aussi, pour une fois, d’être perçu de manière positive sur la scène internationale.
« Nous savons que les gens ont peut-être une mauvaise image de notre pays, qu’il y a beaucoup de problèmes », avait déclaré le milieu de terrain haïtien Jean-Ricner Bellegarde avant le tournoi. C’est pourquoi la participation à la Coupe du monde « fera tellement de bien au pays, au peuple et à ma famille ». Les images des gigantesques fêtes populaires qui ont animé les rues haïtiennes ont également offert un spectacle éclatant.
« Cette qualification pour la Coupe du monde nous redonne vie après tout ce qui s’est passé dans notre pays. Elle rassemble les gens de manière positive », déclare Jean Michel, qui livre un message presque politique : « Nous pouvons remettre notre pays sur pied. » Tout au long de la projection publique, un souhait résonne comme un mantra : celui d’un retour – son propre retour et celui de l’équipe nationale.
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Les autorités américaines ont interdit l’entrée sur leur territoire aux supporters haïtiens.
Vendredi, pour leur deuxième sortie dans le groupe, les Haïtiens défient le Brésil. Un rendez-vous particulier : lorsque leur équipe n’est pas en lice, la plupart des Haïtiens se rangent derrière la Seleção. Pour l’occasion, le collectif « Houston Haitians United » organisera une nouvelle retransmission publique, même si cette initiative ne sera pas renouvelée pour la dernière rencontre face au Maroc. Ce match se tiendra à Atlanta, et de nombreux membres de la communauté envisagent d’effectuer le trajet d’environ onze heures vers le nord-est pour assister à la rencontre en direct.
Dans les stades, la sélection haïtienne dépend donc presque uniquement du soutien de sa diaspora américaine durant cette Coupe du monde. Les supporters haïtiens, tout comme les Iraniens, sont soumis à une interdiction générale d’entrée sur le territoire américain. Si cela ne tenait qu’au président Donald Trump, nombre d’entre eux auraient déjà été renvoyés. Mais pour l’ambiance de la Coupe du monde dans le pays, leur présence est un atout, tout comme celle de nombreuses autres communautés de migrants venus des nations participantes.