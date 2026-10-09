« Avec certaines réserves » : pourquoi Manchester City et les autres devraient être autorisés à « dépenser ce qu’ils veulent », alors que les règles du fair-play financier empêchent les propriétaires milliardaires de faire flamber les dépenses

Interrogé sur la question de savoir si les équipes devraient pouvoir fixer leur propre budget, tant que les dettes ne sont pas chargées sur le club, l’ancien défenseur de City Mills, qui s’exprimait pour le compte de Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « Oui, avec certaines réserves.

« Tout l’intérêt du fair-play financier, c’est que les clubs ne fassent pas faillite. Parce qu’évidemment, surtout dans ce pays, le club est une communauté. Il s’agit des supporters. C’est bien, bien plus grand que le football. Cela concerne l’ensemble.

« Si un club de football fait faillite, cela affecte toute la ville, la cité, peu importe. Nous devons protéger cela autant que tout le reste. Donc le fair-play financier, quel que soit le nom qu’on veuille lui donner, PSR, est là pour empêcher les clubs de faire faillite.

« Il y a une solution très, très simple à cela. Et je l’ai dit très, très souvent. Si vous avez des propriétaires milliardaires, laissez-les dépenser tout ce qu’ils veulent dépenser. Pourquoi pas ? Eh bien, avec la réserve que les contrats qu’ils signent soient placés sur un compte séquestre. Ainsi, ces contrats sont protégés.

« Disons que je reprenne un club demain et que chaque contrat vaille 900 millions pour toute la durée concernée. C’est la valeur totale des contrats de ces joueurs. Je dis : “Voilà, il y a 900 millions de livres sur un compte auquel on ne peut pas toucher.” Il y a de fait une garantie. Si je m’en vais demain, c’est ma caution et je perds mes 900 millions de livres.

« Si je signe un nouveau joueur, je dois continuer à réalimenter ce compte. Et évidemment, chaque année, c’est révisé, on ajuste ce chiffre. Donc vous déposez une caution. Si je m’en vais demain, le club est protégé. Ces contrats finiront par arriver à leur terme, mais le club n’est pas perdant. Le club peut vendre des joueurs et autres entre-temps s’il le veut et récupérer de l’argent. Mais ce club n’a jamais à s’inquiéter de ne pas pouvoir payer les salaires de ces joueurs.

« Par exemple, Luton Town a été promu et disons que le Fonds d’investissement saoudien soit supporter de Luton. Vous ne pouvez pas rivaliser. Nous l’avons vu à Newcastle. Pourquoi, si c’est votre argent, ne pourriez-vous pas dépenser autant que vous le voulez ? Tant que le club est protégé.

« Les gens disent : “Oh, c’est beaucoup d’argent.” Eh bien, vous avez le choix. Si vous achetez un club de football et que vous devez placer un milliard de livres en caution, ainsi soit-il. Sinon, gérez mieux votre club de football et placez 500 millions de livres en caution.

« On commence à voir cela en EFL. Évidemment, les équipes qui descendent du Championship doivent prouver qu’elles peuvent payer leurs salaires pour la saison suivante et déclarer leurs pertes. C’est un peu la même chose, simplement, évidemment, à une plus grande échelle avec des montants plus élevés.

« Chelsea peut-il se permettre de faire ça ? Les Glazers peuvent-ils se le permettre ? Oui, bien sûr que oui. Et d’accord, ils pourraient l’emprunter à une banque, peu importe ce qu’ils feraient, mais vous pouvez protéger ces clubs de football.

« Je serais totalement favorable à les laisser dépenser ce qu’ils veulent. Tant que ce n’est pas de l’argent emprunté, tant que ce n’est adossé à rien d’autre, tant qu’il s’agit de liquidités réellement investies, de vrai capital, pourquoi pas ? Tant qu’il ne s’agit pas de prêts qui doivent être remboursés ou de quoi que ce soit d’autre. Si vous dites : “Voilà mon sac de cash, boum, il est là”, je les laisserais dépenser tout ce qu’ils veulent. »