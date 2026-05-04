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« Avec ce club jusqu'à la mort » : Vinicius Junior fait une promesse émouvante aux supporters du Real Madrid après son superbe doublé contre l'Espanyol
Un serment de loyauté venu des vestiaires
Au lendemain de la victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espanyol, Vinicius s'est adressé à ses abonnés. Le Brésilien a publié un message sur les réseaux sociaux pour mobiliser l'entourage du club, malgré les difficultés de la saison en cours : « Avec ce club jusqu'à la mort. Il faut continuer ! Nous reviendrons au sommet », a posté l'ailier vedette sur Instagram.
Interrogé après la rencontre par RMTV, il a développé son propos : « Nous avons très bien travaillé cette semaine et nous savions que nous allions gagner. La saison n'a pas été bonne, mais nous nous donnons à fond et, match après match, nous pouvons déjà poser les bases de la saison prochaine, où je suis sûr que nous retrouverons le sommet. »
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Briller sans Mbappé
Face à l’Espanyol, Vinicius Junior a rappelé toute l’étendue de son talent. Aligné à gauche, il a constamment percé le rideau défensif adverse. Après une première période disputée et un duel intense avec El Hilali, le Brésilien a ouvert le score. Son premier but est né d’un une-deux avec Gonzalo, puis, bien servi par Jude Bellingham, il a doublé la mise d’un tir placé avec sang-froid.
En l’absence de Kylian Mbappé, toujours à l’infirmerie, le Brésilien a ainsi confirmé son statut de moteur de l’attaque madrilène. En perspective du Clásico face à Barcelone programmé le week-end prochain, Vinicius a prévenu : « Nous allons bien travailler cette semaine pour livrer le même type de performance. »
Un regain de forme statistique malgré une saison difficile
Malgré une saison collective moins régulière pour le Real Madrid, les statistiques personnelles de Vinicius demeurent impressionnantes. Après son doublé face à l'Espanyol, l'attaquant compte désormais 21 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues cette saison.
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À la veille d'une semaine cruciale
Cette victoire tombe à pic pour l’équipe d’Álvaro Arbeloa, qui aborde la dernière ligne droite de la saison. Dimanche prochain, le Real Madrid se doit de battre le FC Barcelone au Camp Nou pour priver son grand rival d’un titre en Liga avec encore trois journées à disputer. Une nouvelle performance de haut vol de Vinicius offrirait aux Merengues une vraie chance de s’imposer, et le retour de Mbappé pourrait s’avérer décisif.