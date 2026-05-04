« Avec ce club jusqu'à la mort » : Vinicius Junior fait une promesse émouvante aux supporters du Real Madrid après son superbe doublé contre l'Espanyol

Au lendemain de la victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espanyol, Vinicius s'est adressé à ses abonnés. Le Brésilien a publié un message sur les réseaux sociaux pour mobiliser l'entourage du club, malgré les difficultés de la saison en cours : « Avec ce club jusqu'à la mort. Il faut continuer ! Nous reviendrons au sommet », a posté l'ailier vedette sur Instagram.

Interrogé après la rencontre par RMTV, il a développé son propos : « Nous avons très bien travaillé cette semaine et nous savions que nous allions gagner. La saison n'a pas été bonne, mais nous nous donnons à fond et, match après match, nous pouvons déjà poser les bases de la saison prochaine, où je suis sûr que nous retrouverons le sommet. »











