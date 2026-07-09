Avec 29 joueurs sous contrat, la Juventus aborde l’été avec plusieurs incertitudes : qui a déjà sa place pour la saison prochaine et combien de dossiers doivent encore être réglés ?

Au poste de gardien, Perin et Pinsoglio devraient rester, tandis que Di Gregorio est sur le départ. En défense, seul Kalulu est certain de rester, contrairement à Bremer, dont la clause libératoire de 58 millions d’euros expire le 10 août. L’avenir de Cambiaso, Gatti, Kelly et Cabal est également incertain, tout comme celui des joueurs de retour de prêt : Joao Mario, Rouhi et Rugani.





Au milieu, Locatelli et McKennie sont confirmés ; Thuram pourrait partir si une offre d’au moins 40 millions d’euros arrivait. Koopmeiners et Miretti sont sur le marché pour un transfert définitif, tandis qu’une solution de prêt est recherchée pour Adzic. Arthur et Douglas Luiz, de retour de prêt, sont également remis en vente.





Enfin, l’attaque : outre Yildiz, il sera accompagné en attaque par Boga (dont le contrat a été racheté) et Ekhator (nouvelle recrue). À moins que des offres irrésistibles ne se présentent, Conceicao devrait lui aussi rester, tandis que David, Openda et Zhegrova sont sur le marché. Reste à clarifier la situation de Milik, tandis que Nico González, de retour de prêt à l’Atlético de Madrid, est également sur le marché. Spalletti apprécie particulièrement l’Argentin et, s’il devait choisir entre lui et le trio David-Openda-Zhegrova, son choix serait vite fait.



