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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

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Avec 29 joueurs sous contrat, la Juventus aborde l’été avec plusieurs incertitudes : qui a déjà sa place pour la saison prochaine et combien de dossiers doivent encore être réglés ?

Juventus FC
Mercato
L. Spalletti
Serie A

De nombreux joueurs rentrent de prêt et doivent désormais être réintégrés dans l’effectif.

L’effectif de la Juventus, dirigé par Luciano Spalletti (dont le contrat expire en 2028), compte actuellement 29 joueurs, dont plusieurs sont de retour de prêt et attendent une nouvelle destination, que ce soit via un transfert définitif ou un nouveau prêt.


Aucun joueur n’est considéré comme intouchable, hormis peut-être Kenan Yildiz. Au 9 juillet, force est de constater que seuls quelques éléments peuvent d’ores et déjà se considérer comme certains de disputer la saison 2026-2027 de la « Vecchia Signora ».


  • POSTE PAR POSTE

    Au poste de gardien, Perin et Pinsoglio devraient rester, tandis que Di Gregorio est sur le départ. En défense, seul Kalulu est certain de rester, contrairement à Bremer, dont la clause libératoire de 58 millions d’euros expire le 10 août. L’avenir de Cambiaso, Gatti, Kelly et Cabal est également incertain, tout comme celui des joueurs de retour de prêt : Joao Mario, Rouhi et Rugani.


    Au milieu, Locatelli et McKennie sont confirmés ; Thuram pourrait partir si une offre d’au moins 40 millions d’euros arrivait. Koopmeiners et Miretti sont sur le marché pour un transfert définitif, tandis qu’une solution de prêt est recherchée pour Adzic. Arthur et Douglas Luiz, de retour de prêt, sont également remis en vente.


    Enfin, l’attaque : outre Yildiz, il sera accompagné en attaque par Boga (dont le contrat a été racheté) et Ekhator (nouvelle recrue). À moins que des offres irrésistibles ne se présentent, Conceicao devrait lui aussi rester, tandis que David, Openda et Zhegrova sont sur le marché. Reste à clarifier la situation de Milik, tandis que Nico González, de retour de prêt à l’Atlético de Madrid, est également sur le marché. Spalletti apprécie particulièrement l’Argentin et, s’il devait choisir entre lui et le trio David-Openda-Zhegrova, son choix serait vite fait.


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  • L'EFFECTIF DE LA JUVENTUS LE 9 JUILLET 2026

    Gardiens (3) : Di Gregorio (2029), Perin (2027), Pinsoglio (2027)


    Défenseurs (9) : Joao Mario 2030, Rouhi 2028, Rugani 2028, Bremer 2029, Cabal 2029, Cambiaso 2029, Gatti 2030, Kalulu 2029, Kelly 2029


    Milieux de terrain (8) : Arthur 2027, Douglas Luiz 2029, Adzic 2029, Koopmeiners 2029, Locatelli 2030, McKennie 2030, Miretti 2028, Thuram 2029


    Attaquants (9) : Ekhator 2031, Nico González 2029, Boga 2029, Conceição 2030, David 2030, Milik 2027, Openda 2030, Yildiz 2030, Zhegrova 2030

  • LE MARCHÉ DES TRANSFERS EN CE MOMENT

    Arrivées : Ekhator (attaquant, Gênes), Rouhi (défenseur, Carrarese), Joao Mario (défenseur, Bologne), Arthur (milieu de terrain, Grêmio), Nico González (attaquant, Atlético de Madrid), Douglas Luiz (milieu de terrain, Aston Villa), Rugani (défenseur, Fiorentina)


    Départs : Holm (d, Bologne), Kostic (m, fin de contrat), Vlahovic (at, fin de contrat)



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