Tout au long de la saison, les déclarations publiques de Allofs ont parfois semé la consternation parmi les supporters du Fortuna. Après un départ laborieux qui a rapidement enterré les espoirs de montée, il a affirmé n’avoir jamais mentionné un tel objectif avant le coup d’envoi du championnat, allant jusqu’à reprocher aux médias régionaux de l’avoir mal cité. Pourtant, de nombreuses citations circulaient en juillet et août qui contredisaient les opinions d'Allofs à ce sujet.

Lors de l’assemblée générale, un autre épisode controversé a émergé : un pari conclu entre l’ex-dirigeant et un supporter sur le temps de jeu de Lenz, joueur souvent blessé. Le partisan affirmait qu’il ne jouerait pas cinq matchs d’au moins 60 minutes dans la saison. Lors de l’AG, Allofs avait rétorqué : « Je suis sûr que je vais gagner notre pari ! »

Rappelons que Lenz, après avoir remporté l’Europa League avec l’Eintracht Francfort, n’avait disputé que dix matchs depuis son départ pour le RB Leipzig en 2023, puis pour le TSG Hoffenheim, en raison de blessures récurrentes aux mollets.

Allofs avait ignoré le dossier médical du joueur et s’était contenté d’un examen supplémentaire, convaincu de son intégrité physique. Résultat : après deux courtes apparitions en début de saison, Lenz a été absent près de trois mois. Son état s’est ensuite amélioré, mais il n’a participé que à deux des sept dernières rencontres. Quatre matchs restent au programme, et Allofs risque fort de perdre son pari : pour l’instant, Lenz n’a joué plus de 60 minutes qu’à trois reprises sous le maillot du Fortuna. Un symbole parfait de la gestion désastreuse des effectifs par Allofs et Weber.