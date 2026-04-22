Goal.com
En direct
Sven MislintatIMAGO / Uwe Kraft
Jonas Rütten

Traduit par

Avec 28 joueurs partis et un pari fou en guise de symbole, le Fortuna Düsseldorf se dirige droit vers une catastrophe sans précédent

Bundesliga 2
Fortuna Duesseldorf
C. Itten
A. El Azzouzi
C. Rasmussen
C. Lenz

Le Fortuna avait entamé la saison avec l’ambition de monter en division supérieure, mais la relégation se profile désormais. Un tel revers aurait des conséquences dramatiques et mettrait deux anciens dirigeants sous un jour particulièrement défavorable.

Si Fortuna Düsseldorf est bel et bien relégué en troisième division, le club rhénan risque un véritable exode de joueurs, potentiellement irréparable, qui menacerait son avenir sportif.

Selon Bild, seuls sept joueurs actuellement sous contrat, dont certains sont prêtés, resteraient éligibles pour évoluer en troisième division. Les 28 autres pourraient quitter le club sans indemnité de transfert en cas de relégation.

  • Fortuna Düsseldorf : en cas de relégation, seulement sept joueurs professionnels resteraient au club.

    Dix-sept joueurs disposent en principe d’un contrat en cours avec le Fortuna, tandis que les autres engagements expirent cet été ou que les prêts, notamment ceux de Florent Muslija (SC Fribourg), élément clé actuellement blessé, et de Sotiris Alexandropoulos (Benfica Lisbonne), arrivent à leur terme.

    Parmi les joueurs sous contrat au-delà de 2026 et non recrutés par le nouveau directeur sportif Sven Mislintat – mais engagés sous l’ère Klaus Allofs-Christian Weber –, seuls deux resteraient en cas de relégation : le vice-capitaine Tim Oberdorf et le jeune talent Sima Suso, devenu titulaire au fil de la saison.

    Contrairement à Mislintat, qui a exigé des joueurs recrutés cet hiver (Satoshi Tanaka, Kilian Sauck, Jordi Paulina) qu’ils s’engagent à rester même en cas de relégation, Allofs et Weber n’ont pas pris cette précaution lors des nombreux transferts estivaux, laissant le club exposé au pire scénario. 

    • Publicité
  • Fortuna Düsseldorf v Hannover 96 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Le Fortuna Düsseldorf paye les conséquences d'un mercato estival catastrophique piloté par Allofs et Weber.

    Les transferts coûteux de Cedric Itten (1,5 million d’euros), Anouar El Azzouzi (1,5 million d’euros) et Christian Rasmussen (1 million d’euros) pourraient bien se révéler être de véritables gouffres financiers. Seul Itten a pour l’instant justifié son transfert onéreux en inscrivant 13 buts. Recruté à l’Ajax, Rasmussen s’est souvent montré incapable de conclure ses occasions, en plus d’être fragile et capricieux, tandis qu’El Azzouzi, rarement aligné, a souffert d’un manque de discipline tactique et d’une efficacité offensive proche de zéro.

    Dans son ensemble, le mercato estival du Fortuna, dirigé par Allofs et Weber, apparaît aujourd’hui comme un véritable fiasco. Soit les renforts annoncés étaient constamment à l’infirmerie, souvent sans surprise vu leurs antécédents médicaux (Christopher Lenz, Julian Hettwer, Luca Raimund), soit ils n’ont jamais démontré qu’ils avaient le niveau de la deuxième division (Tim Breithaupt, Zan Celar, Jesper Daland).

    Il n’est donc pas surprenant que, après une séparation officiellement à l’amiable en décembre, Allofs ait fini par reconnaître publiquement sa part de responsabilité dans la crise sportive. « Sur le plan sportif, j’ai bien sûr ma part de responsabilité », a-t-il récemment déclaré sur Welt TV. « Nous avons connu un très mauvais mercato estival. »

  • Christopher LenzIMAGO / STEINSIEK.CH

    Le pari audacieux d’Allofs sur Lenz illustre à lui seul la saison désastreuse du Fortuna.

    Tout au long de la saison, les déclarations publiques de Allofs ont parfois semé la consternation parmi les supporters du Fortuna. Après un départ laborieux qui a rapidement enterré les espoirs de montée, il a affirmé n’avoir jamais mentionné un tel objectif avant le coup d’envoi du championnat, allant jusqu’à reprocher aux médias régionaux de l’avoir mal cité. Pourtant, de nombreuses citations circulaient en juillet et août qui contredisaient les opinions d'Allofs à ce sujet.

    Lors de l’assemblée générale, un autre épisode controversé a émergé : un pari conclu entre l’ex-dirigeant et un supporter sur le temps de jeu de Lenz, joueur souvent blessé. Le partisan affirmait qu’il ne jouerait pas cinq matchs d’au moins 60 minutes dans la saison. Lors de l’AG, Allofs avait rétorqué : « Je suis sûr que je vais gagner notre pari ! »

    Rappelons que Lenz, après avoir remporté l’Europa League avec l’Eintracht Francfort, n’avait disputé que dix matchs depuis son départ pour le RB Leipzig en 2023, puis pour le TSG Hoffenheim, en raison de blessures récurrentes aux mollets.

    Allofs avait ignoré le dossier médical du joueur et s’était contenté d’un examen supplémentaire, convaincu de son intégrité physique. Résultat : après deux courtes apparitions en début de saison, Lenz a été absent près de trois mois. Son état s’est ensuite amélioré, mais il n’a participé que à deux des sept dernières rencontres. Quatre matchs restent au programme, et Allofs risque fort de perdre son pari : pour l’instant, Lenz n’a joué plus de 60 minutes qu’à trois reprises sous le maillot du Fortuna. Un symbole parfait de la gestion désastreuse des effectifs par Allofs et Weber.

  • Christian WeberGetty Images

    Après son départ du Fortuna Düsseldorf, Christian Weber s’engage avec Elversberg.

    Si Allofs se retrouve aujourd’hui sans club après son licenciement, Weber, au contraire, a vu sa carrière prendre un nouveau tournant. À la surprise générale des supporters du Fortuna Düsseldorf, il a été démis de ses fonctions de directeur sportif dès l’arrivée de Mislintat, mais pourrait rapidement rebondir en prenant les rênes du recrutement d’un club de Bundesliga. Depuis la mi-avril, il occupe le même poste au SV Elversberg, club de deuxième division allemand actuellement en course pour la promotion.

    Ironie du calendrier : lors de la 33^e journée, Weber se rendra à Düsseldorf avec Elversberg. Au vu du programme restant et de la situation sanitaire alarmante (six titulaires potentiels sont à l’infirmerie), le dernier espoir de maintien du Fortuna pourrait bien s’éteindre à ce moment-là.

    Vendredi, la Fortuna recevra Dresde, en pleine forme, avant de se rendre à Schalke, où les Knappen pourraient valider leur promotion. Enfin, après la réception d’Elversberg, le maintien se jouera très probablement lors de la 34^e journée sur la pelouse de Greuther Fürth, concurrent direct. À ce moment-là, le Fortuna jouera son avenir à long terme dans le football professionnel, sous peine de voir ses meilleurs éléments partir.

Bundesliga 2
Fortuna Duesseldorf crest
Fortuna Duesseldorf
F95
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD