Les transferts coûteux de Cedric Itten (1,5 million d’euros), Anouar El Azzouzi (1,5 million d’euros) et Christian Rasmussen (1 million d’euros) pourraient bien se révéler être de véritables gouffres financiers. Seul Itten a pour l’instant justifié son transfert onéreux en inscrivant 13 buts. Recruté à l’Ajax, Rasmussen s’est souvent montré incapable de conclure ses occasions, en plus d’être fragile et capricieux, tandis qu’El Azzouzi, rarement aligné, a souffert d’un manque de discipline tactique et d’une efficacité offensive proche de zéro.
Dans son ensemble, le mercato estival du Fortuna, dirigé par Allofs et Weber, apparaît aujourd’hui comme un véritable fiasco. Soit les renforts annoncés étaient constamment à l’infirmerie, souvent sans surprise vu leurs antécédents médicaux (Christopher Lenz, Julian Hettwer, Luca Raimund), soit ils n’ont jamais démontré qu’ils avaient le niveau de la deuxième division (Tim Breithaupt, Zan Celar, Jesper Daland).
Il n’est donc pas surprenant que, après une séparation officiellement à l’amiable en décembre, Allofs ait fini par reconnaître publiquement sa part de responsabilité dans la crise sportive. « Sur le plan sportif, j’ai bien sûr ma part de responsabilité », a-t-il récemment déclaré sur Welt TV. « Nous avons connu un très mauvais mercato estival. »