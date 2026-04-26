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Avec « 1 500 buts à eux deux », Lionel Messi et Luis Suárez peinent pourtant à trouver la « magie » nécessaire pour offrir à l’Inter Miami, champion MLS, sa première victoire au Nu Stadium
Des buteurs emblématiques peinent à s’imposer dans leur nouveau club
Samedi, l’Inter Miami a fait son retour au Nu Stadium pour la troisième fois, mais la fête d’inauguration est encore repoussée après un match nul 1-1 face au New England Revolution. Malgré la présence de deux des attaquants les plus prolifiques de leur génération, les Herons n’ont pu récolter qu’un point, German Berterame égalisant à la 76^e minute pour effacer l’ouverture du score de la star du Revolution, Carles Gil, qui avait frappé du gauche en première période. Dans un Miami Freedom Park en fusion, le groupe de supporters La Familia a maintenu une pression sonore constante. Mais cette ferveur n’a pas suffi : le gardien américain Matt Turner a réalisé une performance de haut vol, repoussant pas moins de neuf tentatives, dont plusieurs des stars argentines.
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Un partenariat légendaire qui peine à créer l’étincelle
Ce match a marqué une titularisation rare pour Luis Suárez, 39 ans, aligné pour seulement la deuxième fois cette année dans le onze de départ après avoir inscrit un but spectaculaire contre le Real Salt Lake en début de semaine. L’entraîneur par intérim Guillermo Hoyos a salué son duo de vétérans, soulignant l’ampleur de leurs exploits combinés : « Luis n’est pas simplement une option. C’est un joueur qui a inscrit plus de 600 buts. À eux deux, lui et Leo [Messi] ont marqué quelque 1 500 buts. Ce n’est pas normal. On ne voit ça nulle part ailleurs. Les gens viennent pour voir leur magie. C’est extraordinaire », a déclaré Hoyos.
Malgré l’engouement suscité par ce duo barcelonais, leur « magie » a fait défaut dans le dernier tiers du terrain. Suarez, qui dispute probablement sa dernière saison professionnelle, a peiné à retrouver le sang-froid qui a forgé sa carrière. Ce nouveau partage au Nu Stadium, après ceux concédés face au Red Bull New York et à l’Austin FC, laisse toujours les champions de la MLS Cup en quête d’une première victoire dans leur nouvelle antre permanent.
Envisager l’après-GOAT
La difficulté à remporter une victoire dans le nouveau stade intervient alors que la direction du club se projette déjà dans le long terme. Le copropriétaire Jorge Mas a récemment évoqué « l’effet Messi » et la nécessité de maintenir l’excellence même après le départ éventuel de l’Argentin. Si le club souhaite profiter de Messi tant qu’il est encore là pour les deux prochaines années, il existe une stratégie claire pour veiller à ce que le niveau ne baisse pas au Nu Stadium.
« Nos supporters ne cessent de nous demander qui sera le prochain », explique Mas. « Nous essayons toujours de recruter des joueurs vedettes, mais aussi de jeunes talents, pour donner à nos supporters un sentiment d’appartenance. Ce qui compte pour nos supporters, c’est de disputer des matchs et de gagner. Je veux profiter de Messi tant qu’il est là, pendant les deux prochaines années. »
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Bouleversements dans le staff technique et problème de blessures
Ce match nul souligne la période de transition que traverse actuellement le club. En charge de l’équipe à titre intérimaire, Hoyos a pris les rênes après la démission inattendue de Javier Mascherano, intervenue dès la 7^e journée pour des raisons personnelles. Le technicien argentin a bien débuté avec des succès sur la pelouse des Colorado Rapids et du Real Salt Lake, mais le problème des performances à domicile demeure.
La tâche s’est toutefois compliquée en raison d’une liste d’absents toujours plus longue, parmi lesquels Mateo Silvetti et Sergio Reguilon, tous deux blessés. Yannick Bright était par ailleurs suspendu, tandis que l’ancien chouchou du public miaméen, Leo Campana, n’a pas pu défier son ex-club sous les couleurs de la Nouvelle-Angleterre en raison d’une blessure au bas du corps. Malgré ce nul, Miami conserve une position favorable au classement de la Conférence Est et entend bien rester sur la lancée de son succès en MLS Cup 2025.