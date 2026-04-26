Ce match a marqué une titularisation rare pour Luis Suárez, 39 ans, aligné pour seulement la deuxième fois cette année dans le onze de départ après avoir inscrit un but spectaculaire contre le Real Salt Lake en début de semaine. L’entraîneur par intérim Guillermo Hoyos a salué son duo de vétérans, soulignant l’ampleur de leurs exploits combinés : « Luis n’est pas simplement une option. C’est un joueur qui a inscrit plus de 600 buts. À eux deux, lui et Leo [Messi] ont marqué quelque 1 500 buts. Ce n’est pas normal. On ne voit ça nulle part ailleurs. Les gens viennent pour voir leur magie. C’est extraordinaire », a déclaré Hoyos.

Malgré l’engouement suscité par ce duo barcelonais, leur « magie » a fait défaut dans le dernier tiers du terrain. Suarez, qui dispute probablement sa dernière saison professionnelle, a peiné à retrouver le sang-froid qui a forgé sa carrière. Ce nouveau partage au Nu Stadium, après ceux concédés face au Red Bull New York et à l’Austin FC, laisse toujours les champions de la MLS Cup en quête d’une première victoire dans leur nouvelle antre permanent.