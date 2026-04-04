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Avant les États-Unis et l'Iran… Des affrontements historiques qui ont eu lieu sur les terrains de la Coupe du monde

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Des doutes planent sur la participation de l'équipe nationale iranienne à la Coupe du monde

Alors que le monde attend avec impatience la Coupe du monde 2026, la crise autour de la participation de l'équipe nationale iranienne aux États-Unis apparaît comme le dernier épisode en date de l'imbrication complexe entre sport et hostilité politique.

Mais ce scénario n'est pas nouveau ; l'histoire de la Coupe du monde regorge d'épisodes où les pays hôtes ont dû faire des concessions souveraines, ou où les pays visiteurs ont imposé une surveillance étouffante de leurs joueurs par les services de renseignement, afin de s'assurer qu'ils ne fassent pas défection sur le sol adverse.  

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  • Coupe du monde 1966

    On remonte à 1966, lorsque la Grande-Bretagne s'est retrouvée contrainte d'accueillir l'équipe nationale nord-coréenne, qui s'était qualifiée pour la Coupe du monde de l'époque, bien que Londres ne reconnaisse pas officiellement ce pays communiste depuis la guerre de Corée.

    Le ministère britannique des Affaires étrangères a envisagé de refuser les visas, mais elle a reculé face à la menace de la FIFA de déplacer l'ensemble du tournoi hors d'Angleterre. Une solution diplomatique a finalement été trouvée : utiliser le nom « Corée du Nord » au lieu du nom officiel (République populaire démocratique de Corée), et interdire la diffusion de l'hymne national ou le déploiement du drapeau lors de tous les matchs, à l'exception de la cérémonie d'ouverture et de la finale.

    Mais de manière inattendue, le public local de la ville de « Middlesbrough » a brisé ces barrières officielles, les supporters anglais adoptant l'équipe nord-coréenne comme leur équipe favorite, et plus de 18 000 spectateurs se sont rassemblés pour les soutenir lors de leur match historique contre l'Italie, que l'équipe asiatique a remporté (1-0), créant ainsi une énorme surprise.

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  • La querelle fraternelle

    Dans le contexte de la guerre froide, la Coupe du monde de 1974 a été le théâtre de la seule confrontation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest sur le sol de cette dernière, dans ce qui fut surnommé le « conflit des frères ».

    Afin d’éviter toute défection de ses citoyens, l’Allemagne de l’Est a interdit à ses supporters ordinaires de se rendre sur place et n’a autorisé que quelque 2 000 « invités triés sur le volet », fidèles au régime, à faire le déplacement, sous la surveillance stricte de la Stasi, les services de sécurité d’État, afin qu’ils scandent un chant unique et préétabli tout au long du match.

    La surveillance s’étendait également au terrain même, où les joueurs est-allemands ont été empêchés d’échanger leurs maillots après le coup de sifflet final, afin d’éviter tout signe symbolisant un rapprochement, tandis que le stade était encerclé par des policiers armés et des hélicoptères survolant la pelouse, par mesure de sécurité, lors d’un match qui s’est soldé par une victoire surprise de l’équipe de l’Est (1-0).

  • Napoli - Football CityGetty Images Sport

    L'Angleterre et l'Argentine

    Quant aux matchs opposant l'Argentine et l'Angleterre lors des éditions de 1986 et 1998, ont été le prolongement de la guerre des Malouines sur le terrain sportif ; les rues de Mexico ont ainsi été le théâtre d’affrontements violents qui ont conduit à l’hospitalisation de supporters anglais et au vol de leurs drapeaux par des groupes argentins de « Para Bravas », en 1986.

    Lors de l’édition de 1998 en France, les autorités ont mobilisé 1 600 policiers pour faire face aux « hooligans », tandis que les services de renseignement agissaient en secret pour déjouer un complot terroriste visant précisément ce match, ce qui a été caché aux joueurs et aux entraîneurs à l’époque, afin de garantir la poursuite du tournoi.

  • Participations de Cuba

    La participation de Cuba aux tournois organisés aux États-Unis ou au Canada est également un cauchemar qui hante les autorités cubaines, en raison du phénomène des « fuites massives » ; en 2002, les joueurs Rey Martínez et Alberto Delgado se sont enfuis de l'hôtel de l'équipe à Los Angeles, après avoir prétendu aller passer un coup de fil.

    La scène s'est répétée de manière encore plus dramatique en 2012, lorsque Cuba a dû disputer un match décisif contre le Canada avec seulement 11 joueurs, sans aucun remplaçant sur le banc, après que quatre joueurs et le médecin de l'équipe se soient enfuis tous ensemble juste avant le match pour demander l'asile.

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    Casernes nord-coréennes

    Même lors des manifestations régionales, ces tensions persistent ; lors des Jeux asiatiques d'Incheon en Corée du Sud en 2014, la délégation nord-coréenne s'est transformée en une « caserne de renseignement » mobile, où des agents de sécurité étaient enregistrés comme « journalistes » pour surveiller les athlètes, à raison d'un agent pour dix participants.

    Les journalistes nord-coréens ont été contraints d’envoyer leurs reportages par « fax » , afin de s’assurer qu’ils n’aient pas accès à Internet, tandis que les autorités sud-coréennes ont dû retirer les drapeaux de tous les pays des rues entourant les stades, se contentant de les hisser à l’intérieur des enceintes, par crainte que des groupes extrémistes ne déchirent le drapeau nord-coréen et ne déclenchent un nouveau conflit frontalier.

    Ces faits historiques confirment que, en temps de crise, les stades se transforment en zones de « souveraineté particulière », où les lois ordinaires sont suspendues au profit de protocoles de sécurité exceptionnels.