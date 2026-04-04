Avant les États-Unis et l'Iran… Des affrontements historiques qui ont eu lieu sur les terrains de la Coupe du monde

Alors que le monde attend avec impatience la Coupe du monde 2026, la crise autour de la participation de l'équipe nationale iranienne aux États-Unis apparaît comme le dernier épisode en date de l'imbrication complexe entre sport et hostilité politique.

Mais ce scénario n'est pas nouveau ; l'histoire de la Coupe du monde regorge d'épisodes où les pays hôtes ont dû faire des concessions souveraines, ou où les pays visiteurs ont imposé une surveillance étouffante de leurs joueurs par les services de renseignement, afin de s'assurer qu'ils ne fassent pas défection sur le sol adverse.

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