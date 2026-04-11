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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account
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Avant le match de barrage pour l'élite... 5 moments forts qui ont marqué cette phase du championnat

FEATURES
Al Hazem U21 vs Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Al Wehda U21 vs Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Arabie saoudite

Le championnat des jeunes talents éclot sous les projecteurs du football saoudien.

Juste avant le coup d’envoi de la phase à élimination directe, retour sur les temps forts du championnat de la Ligue « Joy » des moins de 21 ans, qui a déjà livré un niveau technique élevé et des rencontres palpitantes tout au long des journées précédentes.

Les matchs de barrage qualificatifs pour les quarts de finale débuteront demain dimanche, suscitant une attente fébrile tant les confrontations s’annoncent indécises et riches en suspense, surtout après la lutte acharnée que se sont livrée les formations durant la phase de championnat.

À lire aussi : Play-offs du championnat Goi Elite : affrontement au sommet entre Al-Ittihad et Neom, Al-Qadsia cherchant à retrouver son rêve volé.

La phase précédente, riche en temps forts, a permis de dessiner le portrait des formations qualifiées et promet aux supporters des duels à haut risque sur la route du titre.

  • العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    Un buteur de haut vol

    Basem Al-Arini, l’attaquant d’Al-Taawoun, a été le grand artisan du succès de son équipe durant cette phase de championnat.

    Avec 18 réalisations, il termine en tête du classement des buteurs, guide son équipe à la quatrième place et lui ouvre directement les portes des quarts de finale, confirmant ainsi son statut d’atout majeur de l’attaque.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Son impact va toutefois au-delà des statistiques : il a souvent frappé au moment crucial, rapportant des points précieux à son équipe. Ses déplacements intelligents dans la surface et sa capacité à transformer les moindres occasions en buts attestent d’un attaquant complet, à la fois intuitif et redoutablement efficace.

    Al-Arini espère maintenir ce rythme lors des phases éliminatoires, d’autant plus que les ambitions d’Al-Taawoun se sont renforcées après la solide performance réalisée par l’équipe durant la phase de championnat.

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  • فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X Official Account

    Al-Hilal occupe la première place du classement

    La phase de championnat a vu 711 buts marqués, témoignant d’une puissance offensive et d’un spectacle qui ont marqué la compétition, avec une abondance de buts particulièrement frappante lors de la plupart des journées.

    Al-Hilal domine le classement des attaques les plus productives avec 46 réalisations, confirmant sa supériorité offensive et sa capacité à faire la différence grâce à des options variées et une efficacité remarquable dans le dernier tiers du terrain.

    Cette effervescence offensive atteste du haut niveau technique du championnat et augure des confrontations encore plus passionnantes lors des phases éliminatoires, où la moindre erreur est interdite tant l’équilibre des forces entre les équipes en lice est marqué.

  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    L'équipe d'Al-Ittihad s'impose face aux cadors du championnat.

    Al-Ittihad a pris les commandes du championnat, devançant les cadors Al-Hilal et Al-Nassr pour mériter sa place en tête du classement.

    À lire aussi : regardez le documentaire « Stars of the Elite » en exclusivité sur stc tv.

    Avec treize victoires au compteur, le club affiche le meilleur ratio de succès du championnat et confirme sa puissance ainsi que sa régularité, tout en adressant un message sans équivoque aux autres formations à la veille des phases éliminatoires.

    Cette performance, fondée sur un équilibre défensif et offensif, témoigne du travail accompli par le groupe et installe l’équipe parmi les principaux prétendants au titre.

  • النصر - دوري جوي للنخبةx/Alnassr_SG

    Al-Nasr… une défense de fer

    Al-Nasr a brillé lors de la phase de championnat grâce à une défense de fer, qui lui a permis de revendiquer le statut de meilleure arrière-garde de la compétition.


    stc tv JawwyGetty/Goal


    Avec seulement 19 buts encaissés en 20 journées, le club a confirmé sa solidité défensive et sa capacité à relever les défis.

    Al-Nasr a ainsi mérité sa troisième place au classement, concluant sa campagne par une large victoire 4-0 sur son rival Al-Hilal. Un résultat qui illustre la force du groupe et lui procure un formidable boost moral à l’aube des phases éliminatoires.

  • حيدر عبدالكريم - لاعب النصر السعوديx/Alnassr_SG

    Des talents exceptionnels

    La phase de championnat de la Ligue Elite U21 a révélé plusieurs jeunes talents dont les performances remarquables ont propulsé leurs clubs vers des résultats positifs.

    Chez les stars d’Al-Ittifaq, Basem Al-Arini et Jalal Al-Salem ont particulièrement brillé, étincelant match après match et propulsant leur équipe vers des résultats probants.

    Chez Al-Nassr, Saad Haqwi, Haider Abdulkarim et Abdulmalik Al-Jaber ont également brillé, étincelant par leur technique et leur potentiel.

    Du côté du Hilal, les frères Abdullah et Mohammed Al-Zaydi, ainsi qu’Abdulaziz Jarmouch, ont brillé, tandis que l’Ittihad a volé la vedette grâce à Ammar Al-Ghamdi, sans oublier la performance d’Ammar Al-Yahibi, étoile de Al-Qadisiyah. Autant de signes prometteurs pour l’avenir du championnat, avec de jeunes talents capables de progresser et de s’imposer durablement dans les années à venir.

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