Juste avant le coup d’envoi de la phase à élimination directe, retour sur les temps forts du championnat de la Ligue « Joy » des moins de 21 ans, qui a déjà livré un niveau technique élevé et des rencontres palpitantes tout au long des journées précédentes.

Les matchs de barrage qualificatifs pour les quarts de finale débuteront demain dimanche, suscitant une attente fébrile tant les confrontations s’annoncent indécises et riches en suspense, surtout après la lutte acharnée que se sont livrée les formations durant la phase de championnat.

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La phase précédente, riche en temps forts, a permis de dessiner le portrait des formations qualifiées et promet aux supporters des duels à haut risque sur la route du titre.