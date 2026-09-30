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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
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Avant la condamnation officielle : une surprise retentissante concernant le mercato de Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Angleterre

Nouveaux scandales

Le verdict de condamnation prononcé à l'encontre de Manchester City continue de susciter de nouveaux scandales.

Selon le réseau ESPN, la direction du club savait depuis l'été dernier que la commission indépendante avait reconnu le champion du championnat anglais coupable de plus de cent chefs d'accusation liés à la violation des règles financières de la Premier League.

Malgré cela, Manchester City a mené une offensive sans précédent sur le marché des transferts. Le club a en effet investi plus de 520 millions d'euros dans neuf nouveaux joueurs. Il a déboursé des sommes records rien que pour Elliot Anderson (135 millions d'euros en provenance de Nottingham Forest) et Enzo Fernández (145 millions d'euros en provenance de Chelsea).

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  • Un transfert controversé

    Le transfert était particulièrement controversé : selon les informations rapportées par le journal Bild allemand, citant ESPN, la direction de Manchester City a été informée de la décision de la commission dès le début du mois de juillet. Pourtant, le verdict n'a été officiellement annoncé que vendredi dernier.

    Le transfert d'Anderson aurait été négocié avant même le prononcé du verdict de culpabilité. Selon les rapports, l'accord a été conclu le 2 juillet et la signature officielle a eu lieu le 23 juillet. Mais avant même l'annonce officielle, le club a été informé du verdict de culpabilité. Le transfert a néanmoins été mené à son terme.

    La star Enzo Fernández n'a été recrutée qu'en septembre. Peu de temps après, le verdict a fuité. Manchester City a refusé de commenter lorsqu'ESPN l'a contacté.

    La Premier League a également fait référence à des « procédures spéciales et confidentielles » et a refusé de faire d'autres commentaires. Sur le plan sportif, cette affaire ne semble avoir eu aucun impact jusqu'à présent. L'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca a réalisé un début de saison parfait, remportant ses cinq premiers matches de Premier League, et occupe la tête du championnat avec trois points d'avance sur le tenant du titre, Arsenal.

    À lire aussi : un message court, Guardiola annonce sa position après le séisme de City

  • Manchester City dément les accusations

    Le club continue de démentir fermement ces accusations. Depuis que les charges ont été rendues publiques en février 2023, le club a affirmé son innocence et a annoncé son intention de faire appel de toute condamnation.

    Manchester City a précisé dans un communiqué : « La procédure de la Premier League est toujours en cours. Certains éléments clés restent en suspens et demeurent hautement confidentiels. »

    Et d'ajouter : « La position de Manchester City est constante et inchangée, et elle est conforme au communiqué du club publié en février 2023. » Par ailleurs, Manchester City a indirectement accusé la Premier League de manquer de neutralité. Le club avait en effet fait confiance à une procédure équitable durant huit années, et supposait que les responsables de la ligue agiraient « avec indépendance, intégrité et sans aucune influence extérieure ».

    À lire aussi : « le procès du siècle », les journaux du monde entier réagissent au scandale de Manchester City

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