Le transfert était particulièrement controversé : selon les informations rapportées par le journal Bild allemand, citant ESPN, la direction de Manchester City a été informée de la décision de la commission dès le début du mois de juillet. Pourtant, le verdict n'a été officiellement annoncé que vendredi dernier.

Le transfert d'Anderson aurait été négocié avant même le prononcé du verdict de culpabilité. Selon les rapports, l'accord a été conclu le 2 juillet et la signature officielle a eu lieu le 23 juillet. Mais avant même l'annonce officielle, le club a été informé du verdict de culpabilité. Le transfert a néanmoins été mené à son terme.

La star Enzo Fernández n'a été recrutée qu'en septembre. Peu de temps après, le verdict a fuité. Manchester City a refusé de commenter lorsqu'ESPN l'a contacté.

La Premier League a également fait référence à des « procédures spéciales et confidentielles » et a refusé de faire d'autres commentaires. Sur le plan sportif, cette affaire ne semble avoir eu aucun impact jusqu'à présent. L'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca a réalisé un début de saison parfait, remportant ses cinq premiers matches de Premier League, et occupe la tête du championnat avec trois points d'avance sur le tenant du titre, Arsenal.