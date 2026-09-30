Avant la condamnation officielle : une surprise retentissante concernant le mercato de Manchester City

Le verdict de condamnation prononcé à l'encontre de Manchester City continue de susciter de nouveaux scandales.
Selon le réseau ESPN, la direction du club savait depuis l'été dernier que la commission indépendante avait reconnu le champion du championnat anglais coupable de plus de cent chefs d'accusation liés à la violation des règles financières de la Premier League.
Malgré cela, Manchester City a mené une offensive sans précédent sur le marché des transferts. Le club a en effet investi plus de 520 millions d'euros dans neuf nouveaux joueurs. Il a déboursé des sommes records rien que pour Elliot Anderson (135 millions d'euros en provenance de Nottingham Forest) et Enzo Fernández (145 millions d'euros en provenance de Chelsea).