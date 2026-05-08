Selon les informations disponibles, Niklas Süle aurait officiellement informé l’entraîneur du BVB, Niko Kovac, en début de semaine, de sa décision de quitter le club. Son entourage était déjà au courant depuis longtemps. Il était clair depuis un certain temps déjà qu’il n’avait plus d’avenir au Borussia Dortmund et que son contrat, qui expire cet été, ne serait pas prolongé. Süle fera ses adieux officiels vendredi lors du match contre l’Eintracht Francfort.

Sur le plan sportif, le défenseur estime pourtant avoir encore des cartouches à tirer : « Je pense être un joueur qui, compte tenu de ses qualités, pourrait continuer à jouer au football. C’est physiquement que ça devenait plus difficile », a-t-il expliqué. Outre sa série de blessures, Süle a dû composer avec des problèmes de poids récurrents, qu’il a évoqués avec une franchise et une autodérision rares dans le milieu professionnel, lors de l’émission « Spielmacher ».

Arrivé au BVB en 2022 en provenance du FC Bayern Munich sans indemnité de transfert, le défenseur espère tout de même vivre un dernier grand moment. « Dans le meilleur des cas, j’aurai encore dix secondes, une minute, ou, si Niko Kovac le souhaite, même cinq minutes, je peux le faire. Peut-être pourrai-je encore entrer sur la pelouse et disputer mon 300e match en Bundesliga dans un cadre aussi exceptionnel, devant 80 000 spectateurs et avec mes proches. Je suis incroyablement reconnaissant, après toutes les blessures que j’ai subies, d’être encore en assez bonne forme physique pour faire du sport, jouer avec mes enfants et jouer au golf. Vendredi, je vais simplement savourer ce moment », a-t-il déclaré.