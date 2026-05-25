Grâce à ses 36 buts inscrits lors de la dernière saison de Bundesliga, Harry Kane, du FC Bayern Munich, a remporté le Soulier d'or. Ses concurrents issus des autres championnats européens n'ont pas réussi à le menacer dans la dernière ligne droite.
Traduit par
Avant Erling Haaland et Kylian Mbappé, Harry Kane ajoute un nouveau titre à son palmarès après son doublé avec le Bayern Munich
Avec 36 buts au compteur, Kane a récolté 72 points et s’est logiquement adjugé le Soulier d’or devant Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City, lauréat de l’édition 2022/2023, a pour sa part marqué 27 fois (54 points).
Kylian Mbappé complète le podium. Malgré les polémiques récentes, l’international français a trouvé le chemin des filets à 25 reprises (50 points) lors du dernier exercice. L’année dernière, l’attaquant du Real Madrid était encore en tête du classement européen avec 31 buts. Viktor Gyökeres avait bien marqué 39 buts dans son championnat national, mais le Suédois évoluait alors au Sporting Lisbonne et n’a terminé qu’à la deuxième place en raison du coefficient de 1,5 appliqué aux buts inscrits au Portugal.
Juste derrière ce trio, Dion Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Luis Suarez et Esteban Lepaul complètent le top 8, avant de retrouver un autre artificier de Bundesliga : Deniz Undav. L’avant-centre du VfB Stuttgart a trouvé le chemin des filets à 19 reprises (38 points) dans l’élite allemande.
- Getty Images Sport
Un salaire mirobolant et un contrat jusqu'en 2027 : combien de temps l'avant-centre restera-t-il à Munich ?
Samedi dernier, Undav est reparti bredouille de son duel direct avec Kane et a assisté, avec ses coéquipiers souabes, à la victoire du champion d’Allemagne en finale de la Coupe d’Allemagne, grâce à un triplé de l’attaquant du FCB.
Après la rencontre, Undav n’a pas caché son admiration pour son rival : « Il ne faut pas lui laisser un mètre d’espace. Il possède une finition exceptionnelle, tant du pied droit que du pied gauche. Il a ce petit quelque chose en plus et il est toujours au bon endroit au moment où le ballon arrive. Ses passes à Olise ou Diaz sont également exceptionnelles. (…) C’est ce qu’on appelle la classe mondiale. »
Pour Kane, qui totalise désormais 146 buts en 147 matchs sous le maillot bavarois, ce n’est pas une première : dès sa première saison à Munich, en 2023/2024, il avait déjà décroché le Soulier d’or avec 36 réalisations.
Âgé de 32 ans, il n’a toutefois pas précisé combien de temps il continuerait à faire trembler les filets pour le Bayern. « À ce stade de ma carrière, je veux tirer le meilleur parti d’un contrat. Ce sera l’un des derniers contrats que je signerai en tant que joueur », a déclaré Kane le week-end dernier, en référence aux discussions sur la prolongation de son contrat, qui court encore jusqu’en 2027, à la Säbener Straße.
Harry Kane : statistiques au FC Bayern Munich 2025/2026
Concours Matchs Buts Passes décisives Bundesliga 31 36 5 Coupe d’Allemagne 6 10 0 Ligue des champions 13 14 2