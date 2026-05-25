Avant Erling Haaland et Kylian Mbappé, Harry Kane ajoute un nouveau titre à son palmarès après son doublé avec le Bayern Munich

Samedi dernier, Undav est reparti bredouille de son duel direct avec Kane et a assisté, avec ses coéquipiers souabes, à la victoire du champion d’Allemagne en finale de la Coupe d’Allemagne, grâce à un triplé de l’attaquant du FCB.

Après la rencontre, Undav n’a pas caché son admiration pour son rival : « Il ne faut pas lui laisser un mètre d’espace. Il possède une finition exceptionnelle, tant du pied droit que du pied gauche. Il a ce petit quelque chose en plus et il est toujours au bon endroit au moment où le ballon arrive. Ses passes à Olise ou Diaz sont également exceptionnelles. (…) C’est ce qu’on appelle la classe mondiale. »

Pour Kane, qui totalise désormais 146 buts en 147 matchs sous le maillot bavarois, ce n’est pas une première : dès sa première saison à Munich, en 2023/2024, il avait déjà décroché le Soulier d’or avec 36 réalisations.

Âgé de 32 ans, il n’a toutefois pas précisé combien de temps il continuerait à faire trembler les filets pour le Bayern. « À ce stade de ma carrière, je veux tirer le meilleur parti d’un contrat. Ce sera l’un des derniers contrats que je signerai en tant que joueur », a déclaré Kane le week-end dernier, en référence aux discussions sur la prolongation de son contrat, qui court encore jusqu’en 2027, à la Säbener Straße.