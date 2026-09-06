L’Inter Milan a préservé son bilan parfait en Serie A en s’imposant 3-2 face à Naples à San Siro, après avoir remonté un retard de deux buts lors de la 3e journée. Les cinq buts ont été inscrits lors d’une seconde période effrénée, après un premier acte sans but.

Les visiteurs ont pris le contrôle grâce à des réalisations coup sur coup de Matteo Politano et Rasmus Hojlund aux 50e et 53e minutes.

Cependant, l’équipe de Cristian Chivu a réagi avec autorité. Lautaro Martinez a lancé la remontée avant l’égalisation de Marcus Thuram, puis Lautaro a inscrit le but victorieux à la 91e minute.