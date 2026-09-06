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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduit par

« Aux anges ! » : Curtis Jones sort du silence sur l'incroyable remontée de l'Inter Milan contre Naples

Inter
C. Jones
Serie A

Le milieu de terrain de l'Inter, Curtis Jones, a affiché sa joie absolue après la folle victoire 3-2 de son équipe, renversée face à Naples. S'exprimant après avoir vécu l'intense atmosphère de San Siro, la nouvelle recrue a exposé sa détermination à gagner une place de titulaire régulière dans l'équipe de Cristian Chivu.

  • Le retour sensationnel d’Intermount

    L’Inter Milan a préservé son bilan parfait en Serie A en s’imposant 3-2 face à Naples à San Siro, après avoir remonté un retard de deux buts lors de la 3e journée. Les cinq buts ont été inscrits lors d’une seconde période effrénée, après un premier acte sans but.

    Les visiteurs ont pris le contrôle grâce à des réalisations coup sur coup de Matteo Politano et Rasmus Hojlund aux 50e et 53e minutes.

    Cependant, l’équipe de Cristian Chivu a réagi avec autorité. Lautaro Martinez a lancé la remontée avant l’égalisation de Marcus Thuram, puis Lautaro a inscrit le but victorieux à la 91e minute.

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    Jones ravi de l’ambiance à San Siro

    « Je suis absolument aux anges. Je suis tellement heureuse de faire partie d’une équipe et d’un club comme celui-ci », a déclaré Jones. « C’était évidemment un match difficile, mais les gars ont respecté le plan de jeu. »

    « Les supporters ont été formidables tout au long du match, et c’est pour cela que nous avons gagné », a ajouté la milieu de terrain anglaise.

    https://www.youtube.com/watch?v=cHefcHkZ-mo

  • Le milieu de terrain promet de gagner une place de titulaire

    Évoquant son intégration parmi les options de Chivu au milieu de terrain, Jones a souligné qu'il ne s'attend à aucune garantie concernant les choix de départ malgré son arrivée très médiatisée.

    « Bien sûr, j'ai rejoint une grande équipe, donc ce ne sera pas facile, a expliqué Jones. Je ne peux pas simplement venir ici et m'attendre à jouer tous les matches ; je dois moi aussi gagner ma place. »

    « Par conséquent, à chaque occasion de jouer, je veux tout donner, a-t-il ajouté. Le plus important, c'est d'aller sur le terrain, de travailler dur et de montrer aux supporters comme à mes coéquipiers que je veux vraiment être ici. »

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  • imago-sport-1081790784.jpgJonathan Moscrop

    Un parcours sans faute préservé

    Cette victoire spectaculaire permet à l’Inter de préserver son début de campagne domestique parfait, avec un maximum de points pris lors de ses trois premiers matches de championnat.

    L’équipe de Chivu a fait preuve d’une détermination remarquable pour renverser une situation compromise en seconde période face à un rival direct dans la course au titre.

    Jones et ses coéquipiers chercheront désormais à surfer sur cette dynamique victorieuse lors de leurs prochains rendez-vous sur la scène nationale et européenne.

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