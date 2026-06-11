« Nous nous attendons », déclare Julian Nagelsmann, « à ce que les coups de pied arrêtés prennent encore plus d’importance lors de cette Coupe du monde. » D’une part, le sélectionneur allemand estime que les équipes nationales suivront la tendance venue de la Premier League, popularisée par le modèle Arsenal. D’autre part, elles n’ont pas le choix, en raison de la chaleur qui règne sur place.

« Les conditions climatiques sont extrêmes ; un coup de pied arrêté peut donc faire la différence », rappelle Nagelsmann, qui se souvient du quart de finale de 2014 contre la France (1-0) : un coup de tête de Mats Hummels, sur un centre de Toni Kroos, avait alors offert la victoire à la Mannschaft à Rio. « Les coups de pied arrêtés sont extrêmement importants dans le football d’aujourd’hui, chaque situation compte. Mads s’en sort super bien », explique Kai Havertz, joueur professionnel d’Arsenal.

Mads – alias Mads Buttgereit, le spécialiste des coups de pied arrêtés au sein du staff de la DFB. Recruté à l’origine par Hansi Flick, il bénéficie aujourd’hui d’une plus grande liberté sous Nagelsmann. Pour lui permettre de se consacrer pleinement à ce domaine, le sélectionneur a même fait appel en mars à Alfred Schreuder comme entraîneur adjoint supplémentaire.