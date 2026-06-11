Gary Lineker n’a pas caché son dégoût : « Le pire coup franc de l’histoire des Coupes du monde », a lancé l’idole des attaquants anglais, fustigeant une « inefficacité allemande » flagrante. Le « coup de pied trébuchant » de Thomas Müller, lors des huitièmes de finale du Mondial 2014 contre l’Algérie, avait fait rire de lui (Basler Zeitung), mais c’est bien l’équipe de la DFB qui, au final, a ri sur le toit du monde. Douze ans plus tard, les coups de pied arrêtés pourraient encore s’avérer décisifs pour décrocher la cinquième étoile.
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Autrefois moquée et qualifiée de « risée », l’Allemagne prépare sa Coupe du monde sous l’ère Julian Nagelsmann, qui compte bien jouer une carte maîtresse dans l’ombre
« Nous nous attendons », déclare Julian Nagelsmann, « à ce que les coups de pied arrêtés prennent encore plus d’importance lors de cette Coupe du monde. » D’une part, le sélectionneur allemand estime que les équipes nationales suivront la tendance venue de la Premier League, popularisée par le modèle Arsenal. D’autre part, elles n’ont pas le choix, en raison de la chaleur qui règne sur place.
« Les conditions climatiques sont extrêmes ; un coup de pied arrêté peut donc faire la différence », rappelle Nagelsmann, qui se souvient du quart de finale de 2014 contre la France (1-0) : un coup de tête de Mats Hummels, sur un centre de Toni Kroos, avait alors offert la victoire à la Mannschaft à Rio. « Les coups de pied arrêtés sont extrêmement importants dans le football d’aujourd’hui, chaque situation compte. Mads s’en sort super bien », explique Kai Havertz, joueur professionnel d’Arsenal.
Mads – alias Mads Buttgereit, le spécialiste des coups de pied arrêtés au sein du staff de la DFB. Recruté à l’origine par Hansi Flick, il bénéficie aujourd’hui d’une plus grande liberté sous Nagelsmann. Pour lui permettre de se consacrer pleinement à ce domaine, le sélectionneur a même fait appel en mars à Alfred Schreuder comme entraîneur adjoint supplémentaire.
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Sous la houlette de Butgereit, l'équipe de la DFB a déjà fait forte impression sur plusieurs coups de pied arrêtés
L’importance de Buttgereit pour l’équipe nationale s’est déjà manifestée à plusieurs reprises. On s’en est rendu compte lors du but le plus rapide de l’histoire des matchs internationaux, inscrit par Florian Wirtz dès le coup d’envoi contre la France en mars 2024, étincelle qui a déclenché l’euphorie de l’Euro. On l’a vu aussi lors du match de préparation à la Coupe du monde contre les États-Unis, quand Havertz a marqué de la tête sur un centre de Joshua Kimmich suite à un coup franc. Et encore lors du but insolite de Jamal Musiala contre l’Italie en Ligue des nations.
Le génie du ballon a pris de court le gardien Gianluigi Donnarumma en mars 2025 sur un corner joué court par Kimmich – typiquement DFB ! Contre la Suisse en mars, deux buts ont même été marqués de cette manière. Nagelsmann assume : « Je suis un adepte des corners joués courts, car cela crée davantage de dynamisme chez l’adversaire que de centrer systématiquement le ballon. » Il n’hésite pas à donner son avis, mais c’est bien Buttgereit qui « mène la danse et s’en sort bien », reconnaît-il.
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Nagelsmann fait une promesse concernant la Coupe du monde à Butgereit
« Mads a ses idées », explique Nico Schlotterbeck, « mais si les joueurs estiment qu’ils ne sont pas à l’aise sur un ou deux points, nous en discutons avec lui. » Et cette approche ne concerne pas uniquement les variantes offensives : « Les deux aspects sont travaillés de manière très minutieuse », poursuit Schlotterbeck. En phase offensive, on parle de « schémas », précise-t-il, tandis qu’en phase défensive, « je reste dans ma zone et je dois la couvrir ».
C’est l’un des plus grands défis du football moderne, comme le montre l’exemple d’Arsenal. « Quand le ballon entre dans la zone et que cinq grands joueurs s’y ruent, explique Schlotterbeck, celui qui remporte le duel marque. » D’autant plus que les gardiens ne sont plus aussi bien protégés : « C’est extrêmement difficile pour eux. »
Nagelsmann promet que Buttgereit aura « encore bien plus » d’idées pour la Coupe du monde, peut-être même une variante burlesque à la 2014.