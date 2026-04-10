« Aussi étrange que cela puisse paraître » : Arne Slot affirme qu’il conserve toujours le soutien des supporters et des dirigeants de Liverpool après avoir été « dominé » par le PSG, malgré des difficultés persistantes

La pression sur le technicien néerlandais a atteint son paroxysme après la défaite 2-0 contre le Paris Saint-Germain, qui a laissé les ambitions européennes de Liverpool suspendues à un fil, juste après une élimination 4-0 en FA Cup face à Manchester City et un faux pas en Premier League contre Brighton. Malgré le tollé grandissant et les spéculations sur son avenir, l’entraîneur de Liverpool reste catégorique : il conserve le soutien total de la direction d’Anfield.

«Je me répète, mais j’ai déjà expliqué à plusieurs reprises que je me sens très soutenu, non seulement par les propriétaires, mais aussi par Richard [Hughes, directeur sportif] et Michael [Edwards, directeur général] ; je sens vraiment leur appui », a déclaré Slot aux journalistes avant la rencontre face à Fulham. Sa confiance paraît bien fondée : selon plusieurs sources, les dirigeants de FSG demeurent pleinement déterminés à lui laisser poursuivre la reconstruction de Liverpool.