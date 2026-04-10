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Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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« Aussi étrange que cela puisse paraître » : Arne Slot affirme qu’il conserve toujours le soutien des supporters et des dirigeants de Liverpool après avoir été « dominé » par le PSG, malgré des difficultés persistantes

A. Slot
Liverpool
Premier League
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

Arne Slot assure qu’il bénéficie toujours du « soutien total » de la direction de Liverpool et des supporters, malgré une série de mauvais résultats qui a compromis leur saison. Les Reds viennent d’enchaîner trois défaites consécutives, dont une défaite démoralisante lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

  • La direction maintient son soutien indéfectible à Slot, malgré les critiques.

    La pression sur le technicien néerlandais a atteint son paroxysme après la défaite 2-0 contre le Paris Saint-Germain, qui a laissé les ambitions européennes de Liverpool suspendues à un fil, juste après une élimination 4-0 en FA Cup face à Manchester City et un faux pas en Premier League contre Brighton. Malgré le tollé grandissant et les spéculations sur son avenir, l’entraîneur de Liverpool reste catégorique : il conserve le soutien total de la direction d’Anfield.

    «Je me répète, mais j’ai déjà expliqué à plusieurs reprises que je me sens très soutenu, non seulement par les propriétaires, mais aussi par Richard [Hughes, directeur sportif] et Michael [Edwards, directeur général] ; je sens vraiment leur appui », a déclaré Slot aux journalistes avant la rencontre face à Fulham. Sa confiance paraît bien fondée : selon plusieurs sources, les dirigeants de FSG demeurent pleinement déterminés à lui laisser poursuivre la reconstruction de Liverpool.

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  • slot(C)Getty Images

    Malgré l’humiliation subie par le PSG, les supporters continuent de faire entendre leur voix.

    Le technicien néerlandais a été frappé par l’attitude des supporters qui ont suivi le groupe au Parc des Princes. Malgré la large défaite concédée, les fans ont maintenu leur soutien sans faille. « C’est peut-être étrange, mais je ressens vraiment l’appui des supporters. À Paris, alors que les joueurs sortaient pour l’échauffement, les fans, malgré une défaite 4-0, ont immédiatement entonné « We love you, Liverpool », a expliqué Slot.

    « Et après avoir été, je crois qu’on peut le dire, dominés pendant 90 minutes, nous sommes allés sous le secteur visiteurs et ils chantaient toujours pour nous, ils nous applaudissaient ; j’ai donc constamment ressenti ce soutien. J’ai répété à plusieurs reprises que le club connaît la période que nous traversons et, en attendant, je ressens un soutien total », a-t-il conclu.

  • Les manifestations et la « magie d’Anfield »

    Les propos du manager interviennent à un moment délicat, alors que les supporters prévoient de manifester contre la décision du club d’augmenter le prix des billets. Slot a reconnu l’existence de tensions, mais a exhorté les supporters à préserver cette ambiance intimidante qui a marqué l’histoire d’Anfield, citant le récent match à domicile contre Galatasaray en Ligue des champions comme un excellent exemple de leur impact, Liverpool ayant réussi à remonter au score pour se qualifier.

    « J’ai déjà répété à plusieurs reprises que le club est conscient de la période que nous traversons et, en attendant, je me sens pleinement soutenu », a expliqué Slot. « J’espère que, malgré les manifestations, les supporters pourront nous apporter autant de soutien qu’ils l’ont toujours fait cette saison et l’année dernière. »

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Une semaine cruciale attend Liverpool

    Slot doit désormais confirmer sur le terrain la confiance que lui a accordée la direction. Ce week-end, les Reds affrontent Fulham dans un match crucial de Premier League, avec l’intention de stopper leur série de contre-performances nationales. Puis, tous les regards se tourneront vers l’Europe : Liverpool misera sur le soutien indéfectible de ses supporters et sur une nouvelle soirée magique sous les projecteurs d’Anfield pour renverser le déficit de 2-0 face au PSG et maintenir intacts ses espoirs de qualification.

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