Getty Images Sport
Traduit par
« Aussi étrange que cela puisse paraître » : Arne Slot affirme qu’il conserve toujours le soutien des supporters et des dirigeants de Liverpool après avoir été « dominé » par le PSG, malgré des difficultés persistantes
La direction maintient son soutien indéfectible à Slot, malgré les critiques.
La pression sur le technicien néerlandais a atteint son paroxysme après la défaite 2-0 contre le Paris Saint-Germain, qui a laissé les ambitions européennes de Liverpool suspendues à un fil, juste après une élimination 4-0 en FA Cup face à Manchester City et un faux pas en Premier League contre Brighton. Malgré le tollé grandissant et les spéculations sur son avenir, l’entraîneur de Liverpool reste catégorique : il conserve le soutien total de la direction d’Anfield.
«Je me répète, mais j’ai déjà expliqué à plusieurs reprises que je me sens très soutenu, non seulement par les propriétaires, mais aussi par Richard [Hughes, directeur sportif] et Michael [Edwards, directeur général] ; je sens vraiment leur appui », a déclaré Slot aux journalistes avant la rencontre face à Fulham. Sa confiance paraît bien fondée : selon plusieurs sources, les dirigeants de FSG demeurent pleinement déterminés à lui laisser poursuivre la reconstruction de Liverpool.
- (C)Getty Images
Malgré l’humiliation subie par le PSG, les supporters continuent de faire entendre leur voix.
Le technicien néerlandais a été frappé par l’attitude des supporters qui ont suivi le groupe au Parc des Princes. Malgré la large défaite concédée, les fans ont maintenu leur soutien sans faille. « C’est peut-être étrange, mais je ressens vraiment l’appui des supporters. À Paris, alors que les joueurs sortaient pour l’échauffement, les fans, malgré une défaite 4-0, ont immédiatement entonné « We love you, Liverpool », a expliqué Slot.
« Et après avoir été, je crois qu’on peut le dire, dominés pendant 90 minutes, nous sommes allés sous le secteur visiteurs et ils chantaient toujours pour nous, ils nous applaudissaient ; j’ai donc constamment ressenti ce soutien. J’ai répété à plusieurs reprises que le club connaît la période que nous traversons et, en attendant, je ressens un soutien total », a-t-il conclu.
Les manifestations et la « magie d’Anfield »
Les propos du manager interviennent à un moment délicat, alors que les supporters prévoient de manifester contre la décision du club d’augmenter le prix des billets. Slot a reconnu l’existence de tensions, mais a exhorté les supporters à préserver cette ambiance intimidante qui a marqué l’histoire d’Anfield, citant le récent match à domicile contre Galatasaray en Ligue des champions comme un excellent exemple de leur impact, Liverpool ayant réussi à remonter au score pour se qualifier.
« J’ai déjà répété à plusieurs reprises que le club est conscient de la période que nous traversons et, en attendant, je me sens pleinement soutenu », a expliqué Slot. « J’espère que, malgré les manifestations, les supporters pourront nous apporter autant de soutien qu’ils l’ont toujours fait cette saison et l’année dernière. »
- AFP
Une semaine cruciale attend Liverpool
Slot doit désormais confirmer sur le terrain la confiance que lui a accordée la direction. Ce week-end, les Reds affrontent Fulham dans un match crucial de Premier League, avec l’intention de stopper leur série de contre-performances nationales. Puis, tous les regards se tourneront vers l’Europe : Liverpool misera sur le soutien indéfectible de ses supporters et sur une nouvelle soirée magique sous les projecteurs d’Anfield pour renverser le déficit de 2-0 face au PSG et maintenir intacts ses espoirs de qualification.