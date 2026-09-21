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« Aujourd'hui, cela a été un pas en avant » : Andoni Iraola salue la recrue estivale Jeremy Jacquet alors que Liverpool arrache une victoire capitale à Bournemouth
Isak fait la différence lors d’une victoire à l’extérieur arrachée au forceps
Liverpool est remonté à la sixième place du classement de Premier League après une victoire difficile 1-0 contre Bournemouth, dimanche, au Vitality Stadium. Alexander Isak a fait la différence en seconde période en inscrivant son quatrième but de la saison en championnat, dépassant ainsi son total de toute la saison dernière.
Loin d’être à leur meilleur niveau sur la côte sud, les visiteurs ont finalement assuré les trois points grâce à leur solidité défensive. Au cœur de cette arrière-garde se trouvait Jacquet. Le défenseur central de 21 ans a tenu la ligne arrière pour aider Liverpool à enchaîner un troisième clean sheet consécutif en championnat, une performance que le club n’avait plus réalisée depuis le début de la saison 2024-2025.
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Iraola met en avant la progression rapide de Jacquet
Iraola n’a pas tardé à mettre Jacquet en avant lors de sa conférence de presse d’après-match, soulignant l’endurance croissante du jeune joueur et son adaptation sans heurt au football anglais après sa première convocation en équipe de France.
« Je suis content pour lui parce qu’il a aussi reçu sa première convocation en sélection », a déclaré l’entraîneur de Liverpool. « Il part avec la France et c’est une grande sélection nationale, et je sais qu’il est heureux. Il est encore très jeune, il s’adapte vraiment bien à la Premier League. »
Évoquant les difficultés physiques initiales de Jacquet, Iraola a noté une progression nette dans la condition du défenseur. « Je pense que lors des premiers matches, physiquement, il ressentait le changement de rythme, il finissait avec des crampes, il terminait vraiment très fatigué et nous devions le remplacer », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, il a franchi un cap. Il a semblé solide jusqu’à la fin et je pense qu’il a aussi terminé le match en bonne condition physique. J’espère qu’il pourra poursuivre cette progression. »
La résilience, clé pour préserver l’invincibilité en début de saison
Cette courte victoire permet à Liverpool de conserver son début de saison sans défaite. Tout en reconnaissant que son équipe a été soumise à un test sérieux face à une formation de Bournemouth combative, Iraola s'est dit satisfait de la trajectoire globale de son équipe et de sa solidité défensive.
« Je pense que, globalement, nous nous sommes améliorés, clairement depuis les premiers matches, a déclaré Iraola. Je suis heureux que ce soit le troisième clean sheet de suite en championnat. Aujourd'hui, c'est un match difficile, je savais qu'on ne joue jamais ici dans le confort. Bournemouth ne vous laisse généralement pas jouer confortablement, ils vous mettent sous pression, et vous devez vous adapter et gagner ce genre de match. »
Il a également défendu la contribution globale d'Isak au-delà du but de la victoire, en ajoutant : « Le travail d'un attaquant, c'est comme ça. Je pense qu'il doit nous aider à nous rapprocher de la surface, à jouer dans le camp adverse, à avoir une possession utile et ensuite, si l'équipe joue dans cette zone, il sera récompensé en termes de buts. »
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Un calendrier chargé attend les équipes après la trêve internationale
À l’issue de la prochaine trêve internationale, Liverpool devra faire face à une série de matches éprouvante dans plusieurs compétitions. Liverpool devra composer avec un calendrier chargé, marqué par des affrontements contre des rivaux du top 4, des échéances en Ligue des champions et un match de Carabao Cup contre Chelsea, le tout avec très peu de récupération.
Iraola a lancé une mise en garde sans détour sur les épreuves qui attendent son équipe. « Nous devons encore nous préparer parce que le calendrier que nous avons maintenant est très difficile », a-t-il insisté. « Nous devons donc nous préparer parce que ce mois à venir, après cette trêve, va être très exigeant pour nous. »
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