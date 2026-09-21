Iraola n’a pas tardé à mettre Jacquet en avant lors de sa conférence de presse d’après-match, soulignant l’endurance croissante du jeune joueur et son adaptation sans heurt au football anglais après sa première convocation en équipe de France.

« Je suis content pour lui parce qu’il a aussi reçu sa première convocation en sélection », a déclaré l’entraîneur de Liverpool. « Il part avec la France et c’est une grande sélection nationale, et je sais qu’il est heureux. Il est encore très jeune, il s’adapte vraiment bien à la Premier League. »

Évoquant les difficultés physiques initiales de Jacquet, Iraola a noté une progression nette dans la condition du défenseur. « Je pense que lors des premiers matches, physiquement, il ressentait le changement de rythme, il finissait avec des crampes, il terminait vraiment très fatigué et nous devions le remplacer », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, il a franchi un cap. Il a semblé solide jusqu’à la fin et je pense qu’il a aussi terminé le match en bonne condition physique. J’espère qu’il pourra poursuivre cette progression. »



