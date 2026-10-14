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Emil Audero - CremoneseUS Cremonese
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Audero confirme : « La Juventus m’a contacté cet été, puis les négociations n’ont pas abouti pour diverses raisons. »

Juventus FC
Mercato
E. Audero

Le gardien compare aussi « sa » Juventus de 2016-17 à « son » Inter de 2023-24.

Emil Audero, gardien né en 1997, raconte dans un entretien accordé au site gianlucadimarzio.com qu’il a été proche d’un retour à la Juventus cet été, club où il a joué en 2016-17 : « Cet été, ils avaient envisagé mon recrutement et celui d’autres gardiens, puis les négociations n’ont pas abouti pour plusieurs raisons. J’attendais simplement de savoir quelle serait la meilleure solution, je m’entraînais pour être prêt à toute éventualité. »


Sur son passage à la Juve : « J’ai eu la chance de faire mes débuts dans une très grande équipe de la Juve, mais je pense que l’Emil d’aujourd’hui en profiterait davantage : comme je m’entraînais tous les jours avec eux, cela me semblait normal. Ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai compris la qualité de ces joueurs. J’en garde d’excellents souvenirs, d’abord parce que c’étaient des personnes de grande valeur, ensuite parce que, sur le terrain, ils étaient d’une autre planète. »


Sur Massimiliano Allegri : « C’est une personne remarquable sur le plan humain et il excelle dans la gestion des joueurs. Il savait parfaitement comment se comporter avec des gens de ce calibre. »

  • Puis, à propos de l’Inter, où il a joué en 2023-24 : « Un autre très beau chapitre. J’ai retrouvé des joueurs comme Barella, Dimarco et Bastoni, que je connais depuis les moins de 15 ans. Je me suis senti bien dans un vestiaire composé de personnes formidables, en plus d’être d’excellents joueurs. Cette Inter pratiquait l’un des meilleurs footballs que j’aie vus. Sa force, c’était l’amitié au sein du vestiaire. »


    Et enfin, une comparaison entre « sa » Juventus et « son » Inter : « Question difficile. Sur le plan individuel, la Juventus ; sur le plan collectif, l’Inter. Je pense à beaucoup de matchs compliqués que la Juventus a remportés grâce à des exploits individuels. Cette Inter, en revanche, avait une façon de jouer en équipe vraiment impressionnante. »


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