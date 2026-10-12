L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, s’est adressé aux journalistes à l’Inter Training Center à la veille du match de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA contre le Club Brugge. Cette rencontre marque les débuts à domicile de l’Inter dans la compétition, après une défaite à l’extérieur face au Real Madrid lors de la première journée.

Chivu a souligné que le statut de l’Inter exige un engagement maximal dans toutes les compétitions.

L’entraîneur de 45 ans a insisté sur le fait que la réussite européenne repose sur un travail quotidien intense plutôt que sur des investissements financiers.