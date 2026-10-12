Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP
Alvino Hanafi
Traduit par

« Aucune recette ni aucune somme d’argent ne peut l’acheter ! » : Cristian Chivu fait un aveu audacieux sur la Ligue des champions

Inter
C. Chivu
Inter vs Club Bruges
Club Bruges
Ligue des Champions

L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, assure que l’argent ne peut pas acheter la gloire européenne avant le premier match à domicile de son équipe en Ligue des champions face au Club Bruges. Le technicien roumain a exhorté ses joueurs à transformer leurs rêves en responsabilités à San Siro.

  • Chivu fixe ses exigences pour l’Europe avant ses débuts à San Siro

    L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, s’est adressé aux journalistes à l’Inter Training Center à la veille du match de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA contre le Club Brugge. Cette rencontre marque les débuts à domicile de l’Inter dans la compétition, après une défaite à l’extérieur face au Real Madrid lors de la première journée.

    Chivu a souligné que le statut de l’Inter exige un engagement maximal dans toutes les compétitions.

    L’entraîneur de 45 ans a insisté sur le fait que la réussite européenne repose sur un travail quotidien intense plutôt que sur des investissements financiers.

  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    L’entraîneur exige de la responsabilité plutôt que des spéculations

    Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Chivu a détaillé l'état d'esprit nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau en Europe. « Le statut d'une équipe et de ce club impose d'essayer d'atteindre tous les objectifs cette saison », a déclaré Chivu.

    « Un rêve ne se réalise pas nécessairement : il faut le transformer en responsabilité, bien travailler et progresser individuellement et collectivement. »

    « Aucune recette ni aucune somme d'argent ne permet d'acheter un tel trophée : il faut avoir le courage de rêver, mais la façon dont on travaille est ce qui compte le plus. »

  • Calhanoglu déclaré apte à jouer, tandis que Chivu défend Bastoni

    Chivu a donné des nouvelles rassurantes de son effectif, confirmant que le milieu de terrain Hakan Calhanoglu était pleinement disponible, tout en apportant un soutien appuyé au défenseur Alessandro Bastoni. « Calhanoglu va bien, il n’a jamais eu le moindre problème et il est disponible », a précisé Chivu.

    « Alessandro est un atout pour l’Inter et l’Italie. Nous connaissons sa valeur et nous pouvons compter sur sa personnalité. »

    Évoquant le retour de l’ancien gardien Yann Sommer avec Brugge, Chivu a ajouté : « Yann ne mérite que nos remerciements pour ce qu’il a fait pendant ses trois années à l’Inter. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1082902028.jpgBuzzi

    Une concentration totale nécessaire face à un Bruges entreprenant

    Chivu a mis ses joueurs en garde contre la tentation de se projeter, malgré un calendrier chargé sur la scène nationale et européenne, tout en saluant le jeu agressif du Club Bruges.

    « Ces matches ne permettent aucune distraction. Le plus important, c’est celui de demain », a conclu Chivu.

    « Bruges est ambitieux et entreprenant dans les deux phases de jeu. L’équipe vient vous chercher haut et attaque avec beaucoup de joueurs. En Ligue des champions, il n’y a pas de match facile. »

Ligue des Champions
Inter crest
Inter
INT
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB