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« Aucune recette ni aucune somme d’argent ne peut l’acheter ! » : Cristian Chivu fait un aveu audacieux sur la Ligue des champions
Chivu fixe ses exigences pour l’Europe avant ses débuts à San Siro
L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, s’est adressé aux journalistes à l’Inter Training Center à la veille du match de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA contre le Club Brugge. Cette rencontre marque les débuts à domicile de l’Inter dans la compétition, après une défaite à l’extérieur face au Real Madrid lors de la première journée.
Chivu a souligné que le statut de l’Inter exige un engagement maximal dans toutes les compétitions.
L’entraîneur de 45 ans a insisté sur le fait que la réussite européenne repose sur un travail quotidien intense plutôt que sur des investissements financiers.
- Getty Images Sport
L’entraîneur exige de la responsabilité plutôt que des spéculations
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Chivu a détaillé l'état d'esprit nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau en Europe. « Le statut d'une équipe et de ce club impose d'essayer d'atteindre tous les objectifs cette saison », a déclaré Chivu.
« Un rêve ne se réalise pas nécessairement : il faut le transformer en responsabilité, bien travailler et progresser individuellement et collectivement. »
« Aucune recette ni aucune somme d'argent ne permet d'acheter un tel trophée : il faut avoir le courage de rêver, mais la façon dont on travaille est ce qui compte le plus. »
Calhanoglu déclaré apte à jouer, tandis que Chivu défend Bastoni
Chivu a donné des nouvelles rassurantes de son effectif, confirmant que le milieu de terrain Hakan Calhanoglu était pleinement disponible, tout en apportant un soutien appuyé au défenseur Alessandro Bastoni. « Calhanoglu va bien, il n’a jamais eu le moindre problème et il est disponible », a précisé Chivu.
« Alessandro est un atout pour l’Inter et l’Italie. Nous connaissons sa valeur et nous pouvons compter sur sa personnalité. »
Évoquant le retour de l’ancien gardien Yann Sommer avec Brugge, Chivu a ajouté : « Yann ne mérite que nos remerciements pour ce qu’il a fait pendant ses trois années à l’Inter. »
- Buzzi
Une concentration totale nécessaire face à un Bruges entreprenant
Chivu a mis ses joueurs en garde contre la tentation de se projeter, malgré un calendrier chargé sur la scène nationale et européenne, tout en saluant le jeu agressif du Club Bruges.
« Ces matches ne permettent aucune distraction. Le plus important, c’est celui de demain », a conclu Chivu.
« Bruges est ambitieux et entreprenant dans les deux phases de jeu. L’équipe vient vous chercher haut et attaque avec beaucoup de joueurs. En Ligue des champions, il n’y a pas de match facile. »
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