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« Aucune grande équipe ne joue comme ça ! » : Jamie Carragher fustige le Liverpool « basketball » alors que l’ère Andoni Iraola débute dans le chaos tactique
Des préoccupations tactiques à Anfield
Liverpool a conclu sa préparation estivale par une victoire 2-0 contre Côme à Anfield dimanche, mais le score n’a pas masqué les problèmes de fond pour Carragher. Liverpool a vécu une pré-saison mouvementée en termes de stabilité défensive, avec un total de 18 buts lors de ses cinq précédents matches amicaux, répartis à parts égales entre buts marqués et encaissés.
S’exprimant sur The Overlap Fan Debate en association avec Sky Bet, Carragher a livré une analyse cinglante du dispositif actuel. « Liverpool sera intéressant cette saison, a déclaré l’ancien défenseur. Je suis curieux de voir comment cela va se passer, quels joueurs ils vont recruter et quelle approche ils vont adopter au cours de la saison.
« Liverpool a trop de joueurs offensifs sur le terrain, ils veulent simplement se projeter vers l’avant. Et c’est la même chose lors de la pré-saison de Liverpool cette saison : c’est juste un match de basket. Aucune grande équipe ne joue comme ça. Je n’y crois pas. »
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La philosophie d’Iraola
Selon Carragher, Iraola a été amené sur les bords de la Mersey pour réintroduire le style de pressing agressif et à haute intensité qui était devenu la marque de fabrique du club sous Jurgen Klopp. Après le limogeage d'Arne Slot plus tôt cet été pour une approche plus méthodique qui n'avait pas trouvé d'écho, la direction s'est tournée vers l'ancien entraîneur de Bournemouth afin de restaurer l'identité « heavy metal ».
Carragher a expliqué la logique derrière cette nomination tout en réaffirmant sa position tactique. Il a déclaré : « L'une des raisons pour lesquelles nous avons fait venir Iraola à Liverpool, c'est parce qu'il pratique un football “à la Klopp”, pas parce qu'il a remporté beaucoup de trophées, pas parce qu'il a dirigé de grands clubs, mais parce qu'il fait presser ses équipes, elles sont énergiques. C'est ce football que nous voulons. »
La responsabilité des joueurs
Alors que Liverpool se prépare pour son match d’ouverture de Premier League contre Newcastle ce dimanche, la pression monte sur l’effectif, qui doit s’adapter rapidement. Fait intéressant, les six premiers matches des Reds cette saison seront tous disputés contre des équipes qui ont elles aussi nommé de nouveaux entraîneurs cet été, créant un contexte compétitif unique.
Le défenseur légendaire a estimé que les supporters identifieront rapidement d’où vient le problème si les résultats ne suivent pas. Carragher a déclaré : « Ce qui se passe, et cela arrive dans chaque club, c’est que ce sera un cycle. On en est presque au stade à Liverpool où ce sont les joueurs qui seront blâmés. Les supporters veulent un football à haute intensité, nous avons un entraîneur qui a apporté cela, donc si vous ne le faites pas, c’est de votre faute, à vous les joueurs. Donc non, ce ne sera pas la faute d’Iraola. »
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Un héritage difficile
La transition a été encore compliquée par les standards élevés fixés par les régimes précédents. Si Slot est parvenu à remporter 23 de ses 27 premiers matches, le changement tactique de fond a été jugé nécessaire pour la santé du club à long terme.
Alors que le mercato est toujours ouvert, il y a l’espoir que d’autres renforts arrivent afin d’apporter l’écran au milieu de terrain et la discipline défensive qui, selon Carragher, font actuellement défaut. Pour l’instant, les fidèles d’Anfield se préparent à une saison de matches prolifiques et d’expérimentations tactiques, alors qu’Iraola tente de prouver que sa version d’un football à haute intensité peut bien avoir sa place parmi les équipes d’élite en Europe.
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