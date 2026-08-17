Liverpool a conclu sa préparation estivale par une victoire 2-0 contre Côme à Anfield dimanche, mais le score n’a pas masqué les problèmes de fond pour Carragher. Liverpool a vécu une pré-saison mouvementée en termes de stabilité défensive, avec un total de 18 buts lors de ses cinq précédents matches amicaux, répartis à parts égales entre buts marqués et encaissés.

S’exprimant sur The Overlap Fan Debate en association avec Sky Bet, Carragher a livré une analyse cinglante du dispositif actuel. « Liverpool sera intéressant cette saison, a déclaré l’ancien défenseur. Je suis curieux de voir comment cela va se passer, quels joueurs ils vont recruter et quelle approche ils vont adopter au cours de la saison.

« Liverpool a trop de joueurs offensifs sur le terrain, ils veulent simplement se projeter vers l’avant. Et c’est la même chose lors de la pré-saison de Liverpool cette saison : c’est juste un match de basket. Aucune grande équipe ne joue comme ça. Je n’y crois pas. »



