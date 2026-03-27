La Seleção venait d'encaisser le 0-2, inscrit par l'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike, après environ une heure de jeu, lorsque les supporters brésiliens présents à Foxborough ont entonné le nom de Neymar de manière clairement audible et pendant un long moment. L'attaquant vedette du FC Santos ne faisait pourtant pas partie de l'effectif d'Ancelotti. Le coach ne l'avait pas retenu, ce qui avait suscité de la frustration chez le meilleur buteur de l'histoire du Brésil et de l'étonnement chez une partie des supporters.

Après le match, Ancelotti a éludé la question des chants : « Nous devrions parler des joueurs qui étaient là, qui ont joué et qui ont tout donné. Ceux qui se sont sacrifiés et qui ont travaillé dur. Je suis satisfait. » Il a également souligné qu’il y avait justement « une grande concurrence » au sein de son équipe.

Cette prestation sans relief devrait toutefois attiser davantage les discussions autour de Neymar dans son pays. D'autant plus que l'attaquant Raphinha, du FC Barcelone, s'est blessé et a dû être remplacé après 45 minutes en raison d'une blessure musculaire.