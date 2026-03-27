Le Brésil, détenteur du record du nombre de titres mondiaux, s'est incliné 1-2 face à la France lors de son premier match amical de cette année de Coupe du monde. Malgré une prestation médiocre à Boston, aux États-Unis, l'entraîneur Carlo Ancelotti s'est montré confiant. De nombreux supporters, en revanche, espèrent le retour de la superstar Neymar.
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« Aucune équipe nationale ne peut se passer de lui » : c'est précisément le débat que Carlo Ancelotti souhaite éviter qui fait rage au Brésil
La Seleção venait d'encaisser le 0-2, inscrit par l'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike, après environ une heure de jeu, lorsque les supporters brésiliens présents à Foxborough ont entonné le nom de Neymar de manière clairement audible et pendant un long moment. L'attaquant vedette du FC Santos ne faisait pourtant pas partie de l'effectif d'Ancelotti. Le coach ne l'avait pas retenu, ce qui avait suscité de la frustration chez le meilleur buteur de l'histoire du Brésil et de l'étonnement chez une partie des supporters.
Après le match, Ancelotti a éludé la question des chants : « Nous devrions parler des joueurs qui étaient là, qui ont joué et qui ont tout donné. Ceux qui se sont sacrifiés et qui ont travaillé dur. Je suis satisfait. » Il a également souligné qu’il y avait justement « une grande concurrence » au sein de son équipe.
Cette prestation sans relief devrait toutefois attiser davantage les discussions autour de Neymar dans son pays. D'autant plus que l'attaquant Raphinha, du FC Barcelone, s'est blessé et a dû être remplacé après 45 minutes en raison d'une blessure musculaire.
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Casemiro à propos de Neymar : « Aucune équipe nationale ne peut se passer de lui »
Casemiro, le milieu de terrain chevronné, a tenté de s'exprimer avec diplomatie, mais il n'y est pas vraiment parvenu : « Nous connaissons les qualités de Neymar. Aucune équipe nationale ne peut se passer de lui, surtout quand il est en forme. Pour moi, il fait partie des trois meilleurs joueurs de ma génération : Cristiano, Messi et Neymar. »
Casemiro a ensuite ajouté : « Je suis très ami avec lui. Ce n'est pas à moi de décider qui est sélectionné et qui ne l'est pas. »
Ancelotti, quant à lui, ne voyait pas de grandes lacunes en attaque. Après tout, son équipe avait réduit le score à 1-2 en fin de match grâce au défenseur Bremer. Il faut toutefois noter que le Brésil a joué à 11 contre 10 pendant 35 minutes après l’expulsion de Dayot Upamecano. « Nous avons eu beaucoup d’occasions et un bon mouvement de jeu sans le ballon », a déclaré Ancelotti. « Le match d’aujourd’hui m’a clairement montré que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Je n’ai aucun doute là-dessus. »
Le Brésil affrontera la Croatie mardi à Orlando, en Floride, lors du deuxième match amical de cette trêve internationale. Lors de la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les protégés d'Ancelotti affronteront Haïti, le Maroc et l'Écosse lors de la phase de groupes.
Neymar « déçu et triste » de ne pas avoir été sélectionné
Neymar, aujourd'hui âgé de 34 ans, a disputé son dernier match international en octobre 2023, lorsqu'il s'est déchiré le ligament croisé lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Uruguay. Depuis, il n'a cessé d'être en proie à des problèmes de blessures ; plus récemment, une nouvelle opération du genou au début de cette année l'a mis hors de combat. Cette saison, l'attaquant est toutefois en grande forme et a déjà récolté cinq points (trois buts, deux passes décisives) en cinq apparitions avec Santos.
Neymar a disputé jusqu'à présent 128 matchs internationaux et marqué 79 buts. L'ancienne star du Barça et du PSG a également délivré 59 passes décisives. Après sa non-sélection, il a déclaré la semaine dernière : « Je dois simplement aborder ce sujet, car je ne peux pas laisser cela sans réponse. Bien sûr, je suis déçu et triste de ne pas avoir été sélectionné. Mais nous restons concentrés, jour après jour, entraînement après entraînement, match après match. Nous restons concentrés. Nous atteindrons notre objectif. La sélection définitive n’a pas encore été annoncée. » Ancelotti avait justifié cette décision en déclarant que Neymar n’était actuellement « pas à 100 % de ses capacités. Nous avons besoin de joueurs au meilleur de leur forme. Neymar doit continuer à travailler dur, à jouer, à prouver ses qualités et à montrer qu’il est en bonne condition physique. »
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Les statistiques de Neymar en sélection brésilienne
Matchs internationaux 128 Buts 79 Passes décisives 59 Cartons jaunes 32 Cartons rouges 1 Titres 1