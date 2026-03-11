Après une grande liesse, le « fils prodigue » n'était toutefois pas d'humeur à faire la fête, car le joueur international avait finalement gâché les chances de son ancien club, le Bayer Leverkusen, d'accéder au prochain tour tant convoité de la Ligue des champions. En effet, Havertz a marqué pour Arsenal lors du premier match des huitièmes de finale sur un penalty controversé en toute fin de match, permettant à son équipe d'égaliser 1-1 (0-0) lors de ses retrouvailles avec le Bayer.

« C'est vraiment très peu », a déclaré Robert Andrich, joueur du Bayer Leverkusen, à DAZN, mais l'assistant vidéo n'a pas annulé la décision de l'arbitre Umut Meler : « Ce n'est pas suffisant. » Le match nul est « un peu décevant », a déclaré Andrich, qui avait donné l'avantage à son équipe peu après la pause : « Mais nous avons encore une chance la semaine prochaine. » Et Havertz a déclaré : « Je suis content d'avoir joué, content d'avoir marqué, mais je suis bien sûr désolé pour Leverkusen. Mais c'est le football. »

Le Bayer a impressionné en tenant tête à un FC Arsenal apparemment invincible et conserve de bonnes chances d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 24 ans, même si le club de Bundesliga a laissé filer une excellente position pour le match retour.