Traduit par
Aucune équipe n'avait encore réussi cela en Ligue des champions ! Le Bayer Leverkusen célèbre une victoire mitigée contre Arsenal, mais reste néanmoins déçu
Après une grande liesse, le « fils prodigue » n'était toutefois pas d'humeur à faire la fête, car le joueur international avait finalement gâché les chances de son ancien club, le Bayer Leverkusen, d'accéder au prochain tour tant convoité de la Ligue des champions. En effet, Havertz a marqué pour Arsenal lors du premier match des huitièmes de finale sur un penalty controversé en toute fin de match, permettant à son équipe d'égaliser 1-1 (0-0) lors de ses retrouvailles avec le Bayer.
« C'est vraiment très peu », a déclaré Robert Andrich, joueur du Bayer Leverkusen, à DAZN, mais l'assistant vidéo n'a pas annulé la décision de l'arbitre Umut Meler : « Ce n'est pas suffisant. » Le match nul est « un peu décevant », a déclaré Andrich, qui avait donné l'avantage à son équipe peu après la pause : « Mais nous avons encore une chance la semaine prochaine. » Et Havertz a déclaré : « Je suis content d'avoir joué, content d'avoir marqué, mais je suis bien sûr désolé pour Leverkusen. Mais c'est le football. »
Le Bayer a impressionné en tenant tête à un FC Arsenal apparemment invincible et conserve de bonnes chances d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 24 ans, même si le club de Bundesliga a laissé filer une excellente position pour le match retour.
- Getty Images
Penalty controversé pour Arsenal
Néanmoins, après la performance courageuse du vice-champion allemand, tout reste ouvert mardi prochain (21 h) à Londres. L'avance du capitaine du Bayer, Andrich (46e), a été égalisée par Havertz d'Arsenal (89e), avec un peu de chance. Auparavant, Malik Tillman avait commis une faute sur Noni Madueke, et l'assistant vidéo avait confirmé le penalty controversé. La dernière fois que le club avait atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, c'était en 2002, avant de s'incliner en finale contre le Real Madrid.
Alors que le Bayer a pris confiance avant le choc de championnat contre le FC Bayern samedi, Arsenal n'a pas remporté de victoire pour la première fois cette saison en Ligue des champions après une phase de championnat sans faute. Le joueur international Havertz, qui revenait à la BayArena pour la première fois depuis son départ en 2020, est entré en jeu à la 74e minute.
Arsenal est « peut-être la meilleure équipe d'Europe » et « bien sûr le grand favori », avait déclaré l'entraîneur du Bayer, Kasper Hjulmand, avant le match. Mais il ne voulait pas se cacher avec son équipe face au leader du classement de la Premier League : « Nous avons déjà très bien joué contre de grandes équipes. C'est du football. Tout est possible. » Mais son équipe a été sous pression dès le début.
« Il reste encore une chance » : seul Havertz empêche le coup de maître du Bayer
Andrich, en particulier, semblait dépassé au début. Le capitaine du Bayer a commis deux fautes sur l'attaquant d'Arsenal Viktor Gyökeres et a reçu un carton jaune dès le début du match. Le Bayer s'est ensuite mieux imposé dans le match, Christian Kofane (7e) ayant réalisé la première frappe du match. Arsenal s'est efforcé de contrôler le jeu, Leverkusen est resté compact et a guetté les occasions de contre-attaque.
Les Londoniens ont failli en profiter pour prendre l'avantage : après une passe de Gyökeres, le ballon est arrivé à Gabriel Martinelli, qui a frappé la barre transversale d'un tir puissant (20e). Le Bayer n'a toutefois pas été impressionné et a bien résisté. Jusqu'à la pause, le match était équilibré. Ibrahim Maza, du Bayer, a tiré à gauche lors d'une contre-attaque (45e+1).
Peu après la reprise, Leverkusen a pris l'avantage : Andrich a marqué de la tête au second poteau sur un corner, et Arsenal s'est retrouvé mené pour la première fois cette saison en Ligue des champions. Les Gunners ont tenté de réagir, mais leurs coups de pied arrêtés, pourtant redoutés, sont restés sans effet dans un premier temps. Mené par un Exequiel Palacios en grande forme, le Bayer a longtemps défendu son avance avec passion, puis Havertz a marqué.