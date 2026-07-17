Grealish est devenu le joueur le plus cher du football britannique lorsqu’il a signé à Manchester City pour 100 millions de livres sterling (135 millions de dollars) en provenance d’Aston Villa, le club de son enfance, à l’été 2021. À l’époque, Pep Guardiola cherchait à renforcer la créativité de son équipe.

Son instinct de meneur de jeu a été quelque peu canalisé sous la houlette de l’exigeant technicien catalan, mais la saison 2022-2023 s’est conclue par un triplé historique : Premier League, FA Cup et Ligue des champions.

Si l’international anglais s’est illustré tout au long de l’exercice, il n’a toutefois marqué que 17 buts en 157 apparitions sous le maillot citizen. Progressivement écarté de la hiérarchie offensive, il a été autorisé à rejoindre Merseyside en 2025. Il a rapidement été désigné « Joueur du mois », mais une blessure au pied survenue en janvier l’a écarté des terrains depuis, anéantissant au passage ses rêves de Coupe du monde avec l’Angleterre.