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« Aucune discussion concernant la MLS » : l’avenir de Jack Grealish se précise, alors qu’on évoque un nouveau départ à Manchester City ou à Everton pour l’attaquant, toujours déterminé à porter le maillot de l’Angleterre
Le triple vainqueur s’exprime au sujet du joueur prêté à Everton : Grealish à Manchester City
Grealish est devenu le joueur le plus cher du football britannique lorsqu’il a signé à Manchester City pour 100 millions de livres sterling (135 millions de dollars) en provenance d’Aston Villa, le club de son enfance, à l’été 2021. À l’époque, Pep Guardiola cherchait à renforcer la créativité de son équipe.
Son instinct de meneur de jeu a été quelque peu canalisé sous la houlette de l’exigeant technicien catalan, mais la saison 2022-2023 s’est conclue par un triplé historique : Premier League, FA Cup et Ligue des champions.
Si l’international anglais s’est illustré tout au long de l’exercice, il n’a toutefois marqué que 17 buts en 157 apparitions sous le maillot citizen. Progressivement écarté de la hiérarchie offensive, il a été autorisé à rejoindre Merseyside en 2025. Il a rapidement été désigné « Joueur du mois », mais une blessure au pied survenue en janvier l’a écarté des terrains depuis, anéantissant au passage ses rêves de Coupe du monde avec l’Angleterre.
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Un nouveau départ ou un transfert définitif : que réserve cet été à Grealish ?
Manchester City s’apprête à entamer une nouvelle ère sous la houlette d’Enzo Maresca, Guardiola ayant mis un terme à son mandat de dix ans ; tout l’effectif de l’Etihad repart donc de zéro. Grealish pourrait-il être réintégré au groupe ?
Ou bien Everton va-t-il tenter de négocier un transfert à prix réduit ? Interrogé sur le sujet, Lescott, ancien défenseur des Toffees et des Citizens, a confié à GOAL lors d’un entretien accordé à VladCasino : « Je pense que quoi qu’il arrive, que ce soit à Everton ou à City, c’est un nouveau départ.
« L’arrivée d’un nouvel entraîneur lui offre l’occasion de montrer son ambition et sa soif de jeu. Personne ne peut contester sa passion pour le football. Je connais bien Jack : c’est un véritable amoureux du jeu. Quel que soit le club qu’il retiendra, il proposera une version enthousiasmante de son talent, car il a encore beaucoup à apporter au football – non pas pour se prouver quoi que ce soit, mais parce qu’il veut continuer à progresser et à jouer.
« Je suis convaincu que sa non-sélection à la Coupe du monde l’a touché ; il reste donc déterminé à porter à nouveau le maillot de l’Angleterre. »
Un avenir en MLS ? Grealish a encore beaucoup à apporter en Premier League.
Grealish fêtera ses 31 ans en septembre, mais il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau – peut-être même avec l’Angleterre, puisqu’il compte déjà 39 sélections en équipe nationale avec les Three Lions. Le Championnat d’Europe qui se déroulera à domicile en 2028 sera dans le viseur du natif de Birmingham.
Des performances régulières en Premier League lui permettront de rester dans le viseur du sélectionneur, toute velléité de changer de cap professionnel étant pour l’instant écartée. Un passage en Amérique du Nord n’est pas à exclure à terme.
Pour l’instant, ce scénario n’est pas à l’ordre du jour. Lescott précise les projets à court et long terme de son joueur : « Je n’ai pas vu de rumeur à ce sujet, je ne sais pas si c’est une information que nous créons ou si elle a été rendue publique, mais après avoir échangé avec Jack, il n’y a eu aucune discussion concernant la MLS ou l’étranger.
Encore une fois, avec tout le respect que je dois aux ligues de moindre envergure, son ambition est d’évoluer au plus haut niveau et de jouer pour l’Angleterre. »
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Contrat de Grealish : date de fin de son contrat à Manchester City
Il ne reste plus que douze mois à Jack Grealish avant l’expiration du contrat de six ans qu’il a signé à son arrivée à Manchester City. Dès lors, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour déterminer la meilleure stratégie à adopter.
Ayant apprécié son passage au Hill Dickinson Stadium – tout en affrontant une concurrence féroce pour une place de titulaire à l’Etihad –, un transfert définitif apparaît comme l’option la plus logique avant la clôture du prochain mercato, le 1er septembre.
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