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« Aucune des deux équipes ne méritait de gagner » : Luis Enrique estime que le PSG n’a pas été supérieur à Arsenal lors de la finale de la Ligue des champions
Enrique revient sur sa « souffrance » à Budapest
Malgré l’euphorie suscitée par les deux victoires européennes consécutives du PSG, Enrique a souligné la faible marge qui séparait les deux équipes à la Puskas Arena. Il a vu le défenseur d’Arsenal Gabriel envoyer le tir au but décisif au-dessus de la barre, mais il a refusé de laisser entendre que son équipe avait dominé les champions de Premier League pendant le match.
Revenant sur la nature de la rencontre, l’entraîneur du PSG a déclaré aux journalistes : « La séance de tirs au but ? Nous avons procédé comme d’habitude pour désigner les tireurs. Ils ont choisi entre eux qui était le plus frais pour tirer. J’ai regardé la séance sereinement. Ce fut un match très difficile, avec beaucoup de souffrance. Aucune des deux équipes ne méritait de l’emporter. Mais si j’analyse la saison, nous méritons de remporter notre deuxième Ligue des champions. »
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Les ajustements tactiques ont été laborieux, mais l’équipe a nettement élevé son niveau de jeu en seconde période.
La finale s’est transformée en une véritable partie d’échecs tactique : Arsenal s’est replié dans un bloc défensif bas, étouffant ainsi le jeu offensif fluide du PSG. Enrique a reconnu que ses joueurs avaient peiné à déstabiliser le dispositif discipliné de Mikel Arteta en première période, tout en se disant satisfait des ajustements opérés après la mi-temps.
« Nous vivons un rêve. Je suis très heureux… Nous avons eu du mal à trouver des espaces. Nous nous sommes améliorés en deuxième mi-temps. C'est difficile à surmonter. Nous avons réussi à obtenir le match nul. Ces deux victoires consécutives sont incroyables. Il est temps de faire la fête. Il est temps de prendre des vacances. Les joueurs vont maintenant rejoindre leurs équipes nationales. Nous allons clairement profiter de cet été, en tant que staff », a ajouté l'entraîneur du PSG.
La stratégie défensive d'Arsenal est vivement critiquée.
Alors qu'Enrique savourait sa victoire avec humilité, le milieu portugais João Neves a adressé une critique mesurée à la tactique des Gunners, jugeant que l'équipe d'Arteta avait manqué d'ambition offensive. Replié défensivement durant la majeure partie de la rencontre, Arsenal n'a détenu que 24,7 % de possession, un plus bas historique en finale, ce qui, selon Neves, a terni le spectacle.
« Nous l’avons mérité aujourd’hui, car le PSG était le seul à vouloir jouer », a expliqué le joueur de 21 ans lors de son interview d’après-match, soulignant le choc entre les deux philosophies opposées qui se sont affrontées.
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Arteta salue « le meilleur du monde »
Malgré cette défaite cruelle, l’entraîneur d’Arsenal a multiplié les éloges à l’égard de Luis Enrique, saluant la métamorphose opérée chez le champion de France, désormais une puissance tactique capable d’étouffer n’importe quel adversaire.
« Je tiens à féliciter le PSG, et Luis en particulier, car ils sont, à mon avis, la meilleure équipe du monde », a reconnu l’entraîneur d’Arsenal. « Ce qu’ils sont capables de faire avec le ballon, grâce à des actions individuelles, je ne l’ai jamais vu. Et ce n’est pas le plan de jouer dans certaines zones quand on n’a pas le ballon, mais ils vous forcent à le faire. Il faut donc rendre encore plus hommage aux joueurs. » Après cette saison éprouvante, les deux clubs vont désormais souffler, se reconstruire et se préparer pour le prochain acte de la scène européenne.