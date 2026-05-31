« Aucune des deux équipes ne méritait de gagner » : Luis Enrique estime que le PSG n’a pas été supérieur à Arsenal lors de la finale de la Ligue des champions

Malgré l’euphorie suscitée par les deux victoires européennes consécutives du PSG, Enrique a souligné la faible marge qui séparait les deux équipes à la Puskas Arena. Il a vu le défenseur d’Arsenal Gabriel envoyer le tir au but décisif au-dessus de la barre, mais il a refusé de laisser entendre que son équipe avait dominé les champions de Premier League pendant le match.

Revenant sur la nature de la rencontre, l’entraîneur du PSG a déclaré aux journalistes : « La séance de tirs au but ? Nous avons procédé comme d’habitude pour désigner les tireurs. Ils ont choisi entre eux qui était le plus frais pour tirer. J’ai regardé la séance sereinement. Ce fut un match très difficile, avec beaucoup de souffrance. Aucune des deux équipes ne méritait de l’emporter. Mais si j’analyse la saison, nous méritons de remporter notre deuxième Ligue des champions. »