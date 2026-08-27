AFP
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« Aucune considération » : l’Atlético de Madrid tacle le « manque de professionnalisme » du FC Barcelone en bloquant à l’unanimité le transfert de Julian Alvarez
L'Atlético publie un communiqué officiel cinglant
Les tensions de longue date entre deux poids lourds du football espagnol ont atteint un point de rupture jeudi, l'Atletico ayant officiellement mis fin à toutes les discussions avec Barcelone concernant la vente d'Alvarez. Dans une ferme déclaration publique, le club de la capitale a annoncé que son conseil d'administration « a exprimé à l'unanimité son soutien absolu à la décision du club de ne pas négocier le transfert d'Alvarez à Barcelone ».
Le club n'a pas mâché ses mots dans sa critique de la manière dont le géant catalan a géré sa tentative de recruter l'attaquant de 26 ans. Le communiqué poursuivait : « L'Atletico Madrid est ouvert aux négociations habituelles du marché des transferts lorsqu'elles sont menées de manière professionnelle, éthique et respectueuse. Nous soutenons pleinement la position précédemment communiquée par le club selon laquelle Barcelone n'a pas respecté ces exigences et, par conséquent, il n'y aura aucune négociation et il n'est absolument pas question d'un transfert d'Alvarez à Barcelone. »
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Julian Alvarez est toujours absent à l’entraînement
Si la direction reste résolue dans sa position, la situation sur le terrain demeure instable alors que le joueur continue de prendre ses distances avec l’équipe première. Alvarez ne se serait pas présenté à l’entraînement pendant deux jours consécutifs, un signe clair de sa volonté de forcer son départ. Cette « position de force » adoptée par le joueur a encore détérioré la relation entre le club et l’attaquant, qui a notamment été écarté du groupe de l’Atlético pour son match d’ouverture de la saison de Liga.
Malgré le mécontentement apparent du joueur, l’Atlético maintient publiquement qu’il s’attend à le voir réintégrer le groupe et honorer ses engagements. Le communiqué du club précise en outre : « L’Atlético de Madrid est convaincu que notre joueur comprendra la décision et restera concentré sur l’aide à apporter au club pour atteindre ses objectifs, comme il l’a fait au cours des deux saisons pendant lesquelles il a défendu nos couleurs. »
La poursuite de l’Argentin par Barcelone et Arsenal
Le feuilleton a atteint son paroxysme quelques heures seulement avant le communiqué de l’Atletico, lorsque le président du FC Barcelone Joan Laporta s’est exprimé publiquement sur le dossier, affirmant que l’offre pour l’attaquant restait d’actualité. Laporta a déclaré que « il semble que le joueur veuille venir au Barça », un commentaire qui a probablement déclenché la réponse agressive venue du Metropolitano.
Si le FC Barcelone a été le grand favori pour obtenir sa signature, il n’est pas le seul géant européen à suivre la situation. L’équipe de Premier League Arsenal a également été fortement liée à un transfert de l’attaquant, qui possède une clause libératoire redoutable, fixée selon certaines informations à 500 millions d’euros. La rupture des relations entre l’Atletico et le FC Barcelone pourrait potentiellement ouvrir une porte à Arsenal, même si la communication actuelle de l’Atletico suggère à ce stade un refus total de vendre à qui que ce soit.
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Une rupture dans les relations professionnelles
Les retombées de ce feuilleton se font sentir bien au-delà des bureaux de Madrid et de Barcelone. Lors du tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco, le comportement du club catalan a été l’un des principaux sujets de discussion parmi les dirigeants européens. Selon Marca, des sources du club ont indiqué que la manière dont Barcelone a contourné les voies de négociation traditionnelles a été mal perçue par l’ensemble du monde du football. Au sein du Metropolitano, le sentiment est que l’approche du FC Barcelone a été une tentative de « tromper » le marché, conduisant à une situation que le conseil d’administration estime devoir traiter avec une transparence totale et un refus de s’engager dans tout nouveau dialogue.
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