Les tensions de longue date entre deux poids lourds du football espagnol ont atteint un point de rupture jeudi, l'Atletico ayant officiellement mis fin à toutes les discussions avec Barcelone concernant la vente d'Alvarez. Dans une ferme déclaration publique, le club de la capitale a annoncé que son conseil d'administration « a exprimé à l'unanimité son soutien absolu à la décision du club de ne pas négocier le transfert d'Alvarez à Barcelone ».

Le club n'a pas mâché ses mots dans sa critique de la manière dont le géant catalan a géré sa tentative de recruter l'attaquant de 26 ans. Le communiqué poursuivait : « L'Atletico Madrid est ouvert aux négociations habituelles du marché des transferts lorsqu'elles sont menées de manière professionnelle, éthique et respectueuse. Nous soutenons pleinement la position précédemment communiquée par le club selon laquelle Barcelone n'a pas respecté ces exigences et, par conséquent, il n'y aura aucune négociation et il n'est absolument pas question d'un transfert d'Alvarez à Barcelone. »