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Aucune chance ! Un transfert de Vinicius Junior à Arsenal écarté, alors que l’ex-star du Real Madrid Michael Owen voit l’attaquant brésilien heureux de ne pas être « le patron » aux côtés de Kylian Mbappé
Prix du transfert : combien coûterait Vinicius Jr ?
C’est cette ambition individuelle, et l’absence de nouvelles conditions au Santiago Bernabéu, qui a mis en marche un surprenant feuilleton du mercato estival. Vinicius, avec moins de 12 mois restants sur son contrat, se retrouve à un tournant important de sa carrière.
Si aucune prolongation n’est signée dans la capitale espagnole, alors le Real n’aura d’autre choix que d’inviter les offres et d’autoriser un départ. Le club se retrouve, avec Jose Mourinho de nouveau aux commandes, acculé.
Arsenal semble prêt à en profiter, alors qu’un transfert à 150 millions d’euros (129 M£/173 M$) est évoqué, Mikel Arteta cherchant à apporter des recrues majeures à un effectif qui a déjà rétabli sa domination nationale en Angleterre.
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Pourquoi un transfert de Vinicius Jr à Arsenal est peu probable
Interrogé sur d’éventuelles inquiétudes concernant Vinicius et un nouveau départ en Premier League, étant donné qu’il n’a encore jamais évolué dans ce championnat, l’ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid Michael Owen, qui aide désormais les joueurs britanniques à comparer les casinos en ligne en tant qu’ambassadeur britannique de Casino.org, a déclaré à GOAL : « Ce serait un coup retentissant. Je ne pense pas que cela arrivera. Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance que cela se produise.
« Mais si cela se faisait, alors ce serait un recrutement marquant, absolument. L’un des meilleurs du monde à son poste, sinon le meilleur. Et c’est probablement un poste qu’Arsenal aurait besoin de renforcer. Évidemment, ils ont perdu [Leandro] Trossard, donc c’est un secteur concerné. Mais je ne serais pas tellement inquiet du fait qu’il n’ait pas joué en Premier League. Je pense simplement qu’il est de classe mondiale et que les grands joueurs peuvent le faire. Je n’arrive tout simplement pas à l’imaginer. »
Vinicius Jr aux côtés de Mbappe à Madrid
L’ego peut jouer un rôle dans le bras de fer de Vinicius à Madrid, la superstar sud-américaine désireuse d’être la tête d’affiche de toute production sportive à laquelle elle participe. À l’heure actuelle, Kylian Mbappe est devenu le principal « Galactique » dans la galaxie de stars du Real.
Interrogé sur la possibilité que cette position puisse jouer en faveur d’Arsenal, alors que le club cherche à réussir un coup considérable sur le marché des transferts, Owen a ajouté : « Je suppose que tout le monde veut être le patron. Mais pas au détriment d’être le meilleur joueur d’une équipe de m*rde.
« Si vous allez être le deuxième meilleur joueur, cela veut dire que vous allez gagner le championnat tout le temps. Et je pense que ça ne vous dérange pas. Tous les grands joueurs ont de l’ego, veulent être les meilleurs et veulent faire gagner les matches, il n’y a rien de nouveau là-dedans. Et il est absolument l’un des tout meilleurs joueurs du monde. Mbappe aussi. Mais ils jouent déjà ensemble depuis un bon moment, ils ont marqué beaucoup de buts et ont plutôt bien joué. Je n’y crois tout simplement pas. Je ne vois pas Arsenal recruter un joueur comme ça. »
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Qui Arsenal pourrait-il cibler comme alternative à Vinicius Jr ?
Vinicius est resté discret lorsqu’il s’agit des discussions concernant son propre avenir, sans aucune déclaration publique. Il se contente d’observer à distance alors que les spéculations vont bon train autour de lui.
Il attend peut-être le bon moment avant de s’engager avec un nouveau contrat lucratif, qui le maintiendrait en Espagne pendant les années de pointe de sa carrière, Arsenal devant finalement repartir les mains vides et être contraint de se tourner vers d’autres renforts sur le côté gauche de son secteur offensif.
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