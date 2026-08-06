C’est cette ambition individuelle, et l’absence de nouvelles conditions au Santiago Bernabéu, qui a mis en marche un surprenant feuilleton du mercato estival. Vinicius, avec moins de 12 mois restants sur son contrat, se retrouve à un tournant important de sa carrière.

Si aucune prolongation n’est signée dans la capitale espagnole, alors le Real n’aura d’autre choix que d’inviter les offres et d’autoriser un départ. Le club se retrouve, avec Jose Mourinho de nouveau aux commandes, acculé.

Arsenal semble prêt à en profiter, alors qu’un transfert à 150 millions d’euros (129 M£/173 M$) est évoqué, Mikel Arteta cherchant à apporter des recrues majeures à un effectif qui a déjà rétabli sa domination nationale en Angleterre.