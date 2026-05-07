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« Aucune chance » que Harry Kane revienne en Premier League, malgré une élimination « dévastatrice » en Ligue des champions contre le Bayern Munich, estime une ancienne star du championnat anglais
Agbonlahor exclut un retour de Kane en Premier League
Invité de l’émission britannique « talkSPORT Breakfast », Agbonlahor s’est montré formel : l’avenir de Kane ne s’écrit pas en Angleterre. Interrogé sur un éventuel retour en Premier League, il a répondu avec fermeté : « Pourquoi ? Regardez ce qu’il réalise au Bayern Munich ; il n’y a aucune chance qu’il revienne en Premier League aujourd’hui. Il ne prendra peut-être pas sa retraite en Allemagne ; il pourrait s’envoler pour l’Arabie saoudite ou les États-Unis, qui sait. Pour l’instant, il prend plaisir à jouer et les supporters l’adorent. Pourquoi partirait-il ? »
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Les espoirs de remporter le Ballon d'Or ne tiennent plus qu'à un fil.
Cette élimination en demi-finale ne se contente pas de priver Kane d'un trophée ; elle compromet fortement ses espoirs de gloire individuelle. Avec un total impressionnant de 55 buts marqués toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien joueur de Tottenham figurait parmi les favoris pour le Ballon d'Or, mais la défaite du Bayern face au PSG a donné l'avantage à des rivaux tels qu'Ousmane Dembélé, lauréat en 2025, et Declan Rice.
Agbonlahor estime que Kane aura ces récompenses en tête. « Je pense qu'il y pensera [au fait de ne pas remporter le Ballon d'Or] ; c'est le genre de joueur qu'il est », a-t-il déclaré. « La saison qu'il a réalisée... J’ai observé son visage après le match : il était dévasté de ne pas atteindre la finale, mais cette question le hantera. S’il avait gagné la Ligue des champions, avec la saison qu’il a réalisée, son total de buts et une bonne Coupe du monde, le trophée aurait été sien. »
L’Angleterre dispose d’une opportunité majeure à la Coupe du monde.
Si le rêve de la Ligue des champions s’est de nouveau évanoui, la Coupe du monde approche et représente la dernière chance pour Harry Kane de conquérir le Ballon d’Or. Selon l’ancien international anglais Agbonlahor et l’expert allemand Raphael Honigstein, les espoirs du buteur reposent désormais exclusivement sur ses performances sous le maillot de l’Angleterre dirigée par Thomas Tuchel cet été.
Interrogé sur talkSPORT, Honigstein analyse : « Le Ballon d’Or lui échappera s’il ne remporte pas le titre avec l’Angleterre. Mais je ne suis pas sûr qu’il soit le genre d’attaquant à penser à ça ; il y a tellement d’attaquants plus égoïstes que lui. Il n’est pas de ce genre-là ; il voulait remporter le trophée pour le Bayern et pour lui-même, et je pense que c’est pour ça qu’il était déçu. »
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Engagé dans le projet du Bayern
Écartant toute rumeur de départ de Kane du Bayern, Honigstein a conclu : « Son avenir immédiat est lié au Bayern. La saison prochaine et les suivantes, si le Bayern parvient à renouveler son contrat, il sera là. »
Depuis son arrivée en 2023, l’international anglais a inscrit 140 buts et délivré 33 passes décisives en 144 matchs toutes compétitions confondues, confirmant son statut d’un des finisseurs les plus redoutables du moment. Son passage en Bavière lui a déjà rapporté deux titres de Bundesliga et une Supercoupe d’Allemagne, et d’autres trophées sont encore à sa portée. Il aura l’occasion d’ajouter la Coupe d’Allemagne à son palmarès le 23 mai, lorsque le Bayern affrontera Stuttgart en finale.