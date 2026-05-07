« Aucune chance » que Harry Kane revienne en Premier League, malgré une élimination « dévastatrice » en Ligue des champions contre le Bayern Munich, estime une ancienne star du championnat anglais

Cette élimination en demi-finale ne se contente pas de priver Kane d'un trophée ; elle compromet fortement ses espoirs de gloire individuelle. Avec un total impressionnant de 55 buts marqués toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien joueur de Tottenham figurait parmi les favoris pour le Ballon d'Or, mais la défaite du Bayern face au PSG a donné l'avantage à des rivaux tels qu'Ousmane Dembélé, lauréat en 2025, et Declan Rice.

Agbonlahor estime que Kane aura ces récompenses en tête. « Je pense qu'il y pensera [au fait de ne pas remporter le Ballon d'Or] ; c'est le genre de joueur qu'il est », a-t-il déclaré. « La saison qu'il a réalisée... J’ai observé son visage après le match : il était dévasté de ne pas atteindre la finale, mais cette question le hantera. S’il avait gagné la Ligue des champions, avec la saison qu’il a réalisée, son total de buts et une bonne Coupe du monde, le trophée aurait été sien. »