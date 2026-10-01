Zidane a été interrogé sur son dernier match en tant que joueur lors d'une conférence de presse jeudi. Il a été expulsé pendant la prolongation de la finale de la Coupe du monde 2006 pour avoir donné un coup de tête à Materazzi dans la poitrine.

Avant le match de Ligue des nations de l'UEFA entre la France et l'Italie, Zidane a clarifié son ressenti à propos du carton rouge qui a marqué sa sortie en tant que joueur. La France a remporté ses deux premiers matches 1-0 à l'extérieur, ce qui fait de vendredi un retour à domicile très attendu pour le sélectionneur récemment nommé.