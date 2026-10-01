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« Aucun regret » : Zinedine Zidane brise le silence sur son coup de tête à Marco Materazzi avant France-Italie
Face au fantôme de Berlin
Zidane a été interrogé sur son dernier match en tant que joueur lors d'une conférence de presse jeudi. Il a été expulsé pendant la prolongation de la finale de la Coupe du monde 2006 pour avoir donné un coup de tête à Materazzi dans la poitrine.
Avant le match de Ligue des nations de l'UEFA entre la France et l'Italie, Zidane a clarifié son ressenti à propos du carton rouge qui a marqué sa sortie en tant que joueur. La France a remporté ses deux premiers matches 1-0 à l'extérieur, ce qui fait de vendredi un retour à domicile très attendu pour le sélectionneur récemment nommé.
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Aucun regret concernant l’incident
Malgré l'importance de la finale, que l'Italie a finalement remportée aux tirs au but, Zidane reste ferme sur sa position. Interrogé sur les images qui continuent de circuler dans le monde entier, Zidane a livré une réflexion d'une franchise brutale sur ce clash devenu tristement célèbre.
« Je n’ai pas parlé à Materazzi depuis ce jour-là. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, je l’ai toujours dit, mais en même temps je n’ai aucun regret. Cela fait partie de ma carrière. Heureusement, ce n’est pas tout ce que j’ai fait dans ma carrière. Il y a eu des moments positifs et agréables, et je préfère me souvenir de ceux-là. On ne peut pas avoir une carrière faite uniquement de grands moments. »
Retour émouvant à domicile
Vendredi marquera une étape importante puisque Zidane prendra place pour la première fois sur le banc de l’équipe à domicile au Stade de France depuis qu’il a succédé à Didier Deschamps à la fin du mois de juillet. Sa dernière apparition dans ce stade remonte à 2006, lorsqu’il y évoluait encore comme joueur lors d’un match amical contre le Mexique.
Zidane a exprimé une immense excitation à l’idée de voir près de 80 000 supporters garnir les tribunes. La France entrera sur la pelouse sans Kylian Mbappe, qui s’est retiré du groupe en raison d’une blessure au genou, mais Zidane a insisté sur le fait qu’il dispose d’un effectif de 23 joueurs capables sur lequel s’appuyer.
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Quel est le prochain match de la France ?
La France reçoit l’Italie vendredi avant de se tourner vers la suite de sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA. Zidane visera une victoire cruciale à domicile pour consolider sa place en tête du groupe A, tout en continuant à mettre en place sa vision tactique sans joueurs clés comme Mbappe.
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